A7 отменил минимальную комиссию: новые возможности для международных платежей

Как теперь
Теперь можно отправлять любую сумму — хоть $1 000, хоть $100 000 — с фиксированной комиссией всего 0,36%. Например, перевод $1 000 обойдется в $1 003,58 с учетом НДС. Это сохраняет прозрачные условия и делает международные платежи выгодными даже при небольших объемах.
Отмена минимальной комиссии открыла путь к международным расчетам для всех российских компаний — от крупных корпораций до малого и микро бизнеса, включая селлеров на маркетплейсах, ИП, IT-компании, торговые и производственные предприятия.
В чем выигрывает бизнес
A7 — российская компания в области финансовых технологий. Сфера деятельности компании — организация международных платежей. В рамках предлагаемой модели клиентам не требуется открывать валютные счета.
Малый бизнес может без лишних затрат оплачивать зарубежные товары и услуги, а крупные компании — гибко оптимизировать расчеты. Это особенно важно в условиях, когда доступ к зарубежным банковским инструментам ограничен: компании получают возможность работать с любыми контрагентами за границей, оплачивать международные поставки сырья, комплектующих и готовой продукции, логистику и маркетинговые расходы.
Сервис A7 предоставляет услуги международных платежей. Его клиентами являются как экспортеры, так и импортеры из любых отраслей — вплоть до образовательных учреждений, исследовательских проектов, дизайнерских студий, стартапов и небольшие мастерских, работающие с зарубежными рынками.
Данная статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или юридической рекомендацией.
Реклама: ООО «А7», ИНН 234812151703, erid: 2W5zFHvxcYg
