ВЭД
A7 отменил минимальную комиссию: новые возможности для международных платежей

Международные платежи через A7 стали еще доступнее — компания полностью отказалась от минимальной фиксированной комиссии в 60 тыс. руб., открыв российскому бизнесу больше свободы в расчетах с зарубежными партнерами.

Как теперь

Теперь можно отправлять любую сумму — хоть $1 000, хоть $100 000 — с фиксированной комиссией всего 0,36%. Например, перевод $1 000 обойдется в $1 003,58 с учетом НДС. Это сохраняет прозрачные условия и делает международные платежи выгодными даже при небольших объемах.

Отмена минимальной комиссии открыла путь к международным расчетам для всех российских компаний — от крупных корпораций до малого и микро бизнеса, включая селлеров на маркетплейсах, ИП, IT-компании, торговые и производственные предприятия.

В чем выигрывает бизнес

A7 — российская компания в области финансовых технологий. Сфера деятельности компании — организация международных платежей. В рамках предлагаемой модели клиентам не требуется открывать валютные счета.

Малый бизнес может без лишних затрат оплачивать зарубежные товары и услуги, а крупные компании — гибко оптимизировать расчеты. Это особенно важно в условиях, когда доступ к зарубежным банковским инструментам ограничен: компании получают возможность работать с любыми контрагентами за границей, оплачивать международные поставки сырья, комплектующих и готовой продукции, логистику и маркетинговые расходы.

Сервис A7 предоставляет услуги международных платежей. Его клиентами являются как экспортеры, так и импортеры из любых отраслей — вплоть до образовательных учреждений, исследовательских проектов, дизайнерских студий, стартапов и небольшие мастерских, работающие с зарубежными рынками.

Данная статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или юридической рекомендацией.

Реклама: ООО «А7», ИНН 234812151703, erid: 2W5zFHvxcYg

