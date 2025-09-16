ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
С 1 сентября 2025 года работодатели не могут свободно лишать сотрудников премий

Новые правила напрямую затронули компании, где используется система «оклад + премия». Разбираемся, как теперь организовать оплату труда сервис-инженеров и монтажников с учётом сезонных колебаний работы.

Что изменилось в правилах премирования

Федеральный закон от 7 июня 2025 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Он внёс поправки в статью 135 ТК РФ, касающиеся порядка премирования работников.

С 1 сентября 2025 года действуют новые требования:

  • премию нельзя снижать «по усмотрению» без закреплённых критериев;

  • уменьшить заработок из-за дисциплинарного проступка можно только на 20% и только за текущий месяц;

  • лишать премии за прошлые месяцы нельзя.

Таким образом, если у работника нет нарушений, уменьшать премию «просто так» нельзя.

Какую систему оплаты выбрать при сезонности

В сервисном бизнесе нагрузка зависит от времени года: летом монтажей может быть много, а зимой меньше. Поэтому работодателю важно так выстроить систему оплаты, чтобы сотрудники имели гарантированный доход, а переменная часть зависела от результатов.

Варианты:

  1. Оклад + KPI. Гарантированная часть не ниже МРОТ, а переменная начисляется при выполнении измеримых показателей (количество заявок, монтажных узлов, сроки, отсутствие брака).

  2. Сдельно-премиальная. Работник получает оплату за каждую выполненную единицу работы (выезд, узел, акт). Дополнительно — премия за качество и перевыполнение.

  3. Квартальная или сезонная премия. Часть переменной зарплаты переносится в премию по итогам периода, что сглаживает сезонные перепады.

Что нужно закрепить в документах

Чтобы система работала корректно и не противоречила закону, в положении о премировании и трудовых договорах следует указать:

  • виды премий (месячные, квартальные, проектные);

  • формулы или пороги начисления;

  • основания для невыплаты (невыполнение KPI, брак);

  • правило о снижении за дисциплинарные проступки: только за текущий месяц и не более чем на 20%.

Формулировка «по усмотрению руководителя» теперь небезопасна — её нужно заменить на конкретные условия.

Пример формулировки

«Месячная премия до 40% оклада начисляется при выполнении следующих показателей: количество закрытых заявок — не менее …, отсутствие рекламаций в течение … дней. При невыполнении условий право на премию не возникает».

Пример расчёта

Оклад сотрудника — 60 000 ₽, премия по KPI — 24 000 ₽. Общий доход — 84 000 ₽. Если в месяце объявлено взыскание, зарплату можно уменьшить максимум на 16 800 ₽ (20%). То есть премию можно сократить до 7 200 ₽, но не более. Оклад трогать нельзя.

Итог

Новая система требует от работодателей чётко прописывать условия премирования. Для сервис-инженеров и монтажников лучше всего работает модель «оклад + KPI» с возможностью сезонных премий. Это обеспечит предсказуемый доход, позволит мотивировать сотрудников на результат и при этом будет соответствовать требованиям закона.

