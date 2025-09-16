С 1 сентября 2025 года работодатели не могут свободно лишать сотрудников премий

Что нужно закрепить в документах

Чтобы система работала корректно и не противоречила закону, в положении о премировании и трудовых договорах следует указать:

виды премий (месячные, квартальные, проектные);

формулы или пороги начисления;

основания для невыплаты (невыполнение KPI, брак);

правило о снижении за дисциплинарные проступки: только за текущий месяц и не более чем на 20%.

Формулировка «по усмотрению руководителя» теперь небезопасна — её нужно заменить на конкретные условия.