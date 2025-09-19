Изменения осени-2025 для бухгалтера, уведомление по ЕНП в сентябре и компенсация расходов на питание: экспертная поддержка бухгалтеру

Законодатели постоянно внедряют новые правила. Со временем держать руку на пульсе становится все сложнее, а пропуск нововведений приводит к штрафам.
Но работать спокойно и без нервов все еще реально. В этом бухгалтерам помогает лайт-подписка Клерк.Плюс, которая открывает доступ к ежедневным мини-курсам, разборам от экспертов, а также включает конспекты вебинаров и десятки тысяч консультаций с готовыми решениями для бухгалтера и предпринимателя. При подписке наш сайт работает без рекламы.
Расширенный доступ к закрытым материалам есть и у подписчиков Клерк.Премиум. Кроме контента, включенного в подписку Клерк.Плюс, премиальные пользователи получают обучение на онлайн-курсах, просмотр вебинаров онлайн и в записи, доступ к консультациям от экспертов, ИИ-ассистента без ограничений.
Инвентаризация МПЗ: особенности и порядок, проводки
После выпуска продукции необходимо провести инвентаризацию материально-производственных запасов. Она поможет проверить состояние МПЗ, обнаружить недостачу и вовремя ее учесть. Разобрали, как провести инвентаризацию МПЗ по этапам.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2025 года
До 25 сентября необходимо сдать уведомления об исчисленных взносах и удержанном НДФЛ. Как заполнить уведомление по ЕНП: какие коды периода и КБК указывать — рассказали в разборе.
Налоговая инспекция требует документы, которых нет: что делать
ФНС может потребовать документы, которых у организации нет. Не отвечать на требование нельзя — точно придется уплачивать штраф. Быстро составлять новые документы тоже нет смысла. Как поступать при отсутствии документов, чтоб не попасть на штраф — рассказали в разборе.
Изменения осени-2025 для бухгалтера. Конспект вебинара с видео
Осень 2025 года принесла много нововведений для бухгалтера: поправки в ТК, правила по персональным данным, ЭДО по счетам-фактурам, новые ФСБУ. Разобрали все важные изменения для бухгалтера в одном конспекте.
Работник сменил прописку: что делать работодателю. Мини-курс
В ТК не прописана обязанность работника сообщать о смене прописки. Но есть нюанс: если работодателю нужно отправить документы, то делать это нужно по актуальному адресу. Рассказали в мини-курсе: что делать, если работник сменил прописку.
Как компенсировать работникам расходы на питание. Мини-курс
По своему желанию работодатель вправе компенсировать работникам расходы на питание. Он может полностью оплачивать питание в конкретных заведениях, установить доплату к окладу или оформить полное возмещение расходов. Рассказали в мини-курсе: как установить порядок начисления выплаты и нужно ли ее облагать НДФЛ и страховыми взносами.
Что делать, если сотруднику переплатили отпускные. Мини-курс
Иногда бухгалтеры ошибаются с начислением отпускных и выплачивают больше, чем надо. Дело может быть в изменении количества дней или человеческом факторе. Эту ошибку нужно исправить, так как она приводит к переплате по НДФЛ и страховым взносам. Как это сделать — рассказали в мини-курсе.
Ежедневные экспертные материалы с подпиской Клерк.Плюс
Хотите читать все разборы, конспекты вебинаров, консультации от наших экспертов и мини-курсы? Тогда подписывайтесь на Клерк.Плюс. За 499 рублей в месяц вы получите доступ к экспертному контенту в закрытой части «Клерка». А еще вы сможете заказывать главному редактору разборы на интересующие вас темы.
Подписка — идеальный вариант для тех, кто всегда хочет быть в курсе изменений и не держать руку на пульсе, пытаясь самостоятельно разобраться во всех нюансах законодательства
Начать дискуссию