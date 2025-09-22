Какие документы нужны для замены прав в 2025 году

Когда нужно менять права
Процедура замены водительского удостоверения предусмотрена не только по окончании срока его действия. Обновить права потребуется в ряде случаев:
Изменилась фамилия, имя или другие персональные данные автолюбителя.
Удостоверение оказалось утраченным, украденным или пропало иным способом .
Документ стал непригоден к использованию вследствие повреждений или износа.
Водитель открыл дополнительную категорию транспортных средств.
У владельца автомобиля произошли изменения в состоянии здоровья, влияющие на способность управлять транспортным средством.
Обновление остальных документов, кроме страхового полиса ОСАГО, при выдаче новых прав не требуется. Если срок действия страховки подошел к концу, рекомендуется заранее позаботиться о приобретении нового страхового договора.
Какие документы нужны для замены водительских прав
Согласно постановлению Правительства № 1097 для замены водительского удостоверения в 2025 году потребуются следующие бумаги:
заявление о замене прав;
общегражданский паспорт либо другой документ, удостоверяющий вашу личность;
старые права (при наличии);
медицинская справка установленного образца (№003-В/у);
справки от врачей-психиатра и нарколога;
квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины.
Для дипломатов, сотрудников консульств зарубежных стран и представителей международных организаций, аккредитованных в МИДе, дополнительно потребуется представить дипломатические карты или удостоверения, выданные МИД России.
Граждане, имеющие льготы на налоговые платежи и сборы, обязаны предъявить подтверждающие документы. В противном случае придется оплатить пошлину в размере 4 000 рублей. Самостоятельно заполните заявление на замену водительского удостоверения, выбрав основание для замены («истечение срока годности», «потеря», «повреждение», «смена фамилии»).
Как поменять права
Подайте заявку на замену водительского удостоверения легко и быстро прямо на портале Госуслуг. Если решите подать бумаги лично в отделениях ГИБДД, будьте готовы провести некоторое время в очередях. Альтернативный путь — обращение в ближайший МФЦ, однако оформление новых документов займет примерно две недели.
Для подачи электронного заявления на сайте понадобится подготовить следующую информацию:
паспорт гражданина РФ: серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ, страну гражданства и место рождения;
медицинскую справку: ее регистрационный номер, дату оформления и номер лицензии медицинского учреждения;
старые водительские права: серию, номер, дату выдачи и название подразделения, которое их выдало.
По завершении заполнения анкеты система предложит вам самостоятельно назначить удобное время визита в ближайшее ГИБДД для завершения процедуры. Далее потребуется уплатить государственную пошлину. Через несколько минут после отправления вашей заявки сайт направит уведомление с реквизитами платежа в личный кабинет и электронную почту.
Перед визитом выберите подходящее время посещения ближайшего отдела ГИБДД непосредственно на сайте Госуслуг. Во время визита возьмите с собой оригиналы следующих документов:
паспорт РФ;
действующую медицинскую справку;
прежнее удостоверение водителя.
При подаче заявления через портал предоставление бумажного варианта документа и чека об уплате пошлины необязательно, поскольку сотрудники имеют доступ ко всей необходимой информации в электронном виде. Однако рекомендуем иметь при себе копию заявки и квитанции, так как это ускорит процесс проверки платежа сотрудником инспекции.
Будьте внимательны и следуйте назначенному времени приема — проверьте заранее окно обслуживания по вашему электронному талону. После сдачи всех бумаг вас сразу же сфотографируют на новые права, весь процесс займет около часа вашего времени.
Нужно ли проходить медкомиссию при замене прав по смене фамилии
Медицинская справка для замены водительского удостоверения обязательна в случаях, когда замена производится:
Из-за истечения срока действия прав;
Вследствие изменения здоровья водителя по медицинским причинам.
Справка не понадобится, если удостоверение утрачено, повреждено, похищено или если произошла смена фамилии владельца.
Выдать такую справку имеют право государственные и частные медицинские организации. Перед выдачей документа водителю предстоит пройти медицинское обследование у ряда специалистов:
Психиатра;
Нарколога;
Терапевта;
Офтальмолога.
Кроме того, дальнобойщики дополнительно проходят осмотры у врача-отоларинголога и невролога, а также делают электроэнцефалограмму головного мозга.
Отдельно предусмотрены случаи, когда водители, лишавшиеся прав за вождение в пьяном виде или попавшие в ДТП в таком состоянии, будут вынуждены сдать дополнительные лабораторные исследования — анализ мочи и крови. Такие требования касаются также водителей с признаками злоупотребления алкоголем или наркотиками. Эти правила вступили в силу 1 марта 2022 года.
При замене прав учитывайте, что с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года работает правило автопродления водительских прав на 3 года, если они истекают в этот период.
Как поменять права на Госуслугах
Можно подать заявление на замену прав через Госуслуги. Для этого нужно воспользоваться этим алгоритмом:
Авторизуйтесь и зайдите в личный кабинет. Выберите вкладку «Транспорт. Права.»
Выберите «Получение водительского удостоверения».
Нажмите «Начать».
Выберите «Российское» удостоверение.
Выберите «Заменить водительское удостоверение».
Выберите причину замены удостоверения.
Ознакомьтесь с информацией. Возможно, вам не нужно менять права.
Перейдите к заявлению по одноименной кнопке.
Проверьте свои данные в заявлении.
Проверьте свой номер телефона и электронную почту.
Проверьте адрес постоянной регистрации.
Проверьте адрес фактического проживания.
Укажите страну и регион рождения.
Укажите данные текущих прав.
Укажите данные справки.
Укажите, есть ли у вас медицинские показания.
Выберите регион получения новых прав.
Выберите место и время приема в ГИБДД.
Выберите дату и время приема. Нажмите «Продолжить».
Можно ли прийти в ГИБДД без записи для замены прав
Можно, но скорее всего это займет много времени. Для этого потребуется уплатить госпошлину, заполнить соответствующее заявление и ожидать своей очереди среди прочих заявителей.
Точно сказать, сколько времени займет процедура переоформления, невозможно. Единственное, в чем можно быть уверенным, — ваше новенькое водительское удостоверение окажется у вас в тот же самый день.
Сколько стоит замена водительских прав в МФЦ
Замена водительского удостоверения в многофункциональном центре обойдется автовладельцам в 4 000 руб., поскольку именно столько составляет государственная пошлина за получение прав.
Следует помнить, что оплату пошлины лучше произвести заблаговременно. Сделать это возможно непосредственно в здании МФЦ через специальный терминал, хотя стоит учитывать возможную комиссию за использование данного сервиса.
