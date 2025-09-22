Какие документы нужны для замены прав в 2025 году

Как поменять права

Подайте заявку на замену водительского удостоверения легко и быстро прямо на портале Госуслуг. Если решите подать бумаги лично в отделениях ГИБДД, будьте готовы провести некоторое время в очередях. Альтернативный путь — обращение в ближайший МФЦ, однако оформление новых документов займет примерно две недели.

Для подачи электронного заявления на сайте понадобится подготовить следующую информацию:

паспорт гражданина РФ: серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ, страну гражданства и место рождения;

медицинскую справку: ее регистрационный номер, дату оформления и номер лицензии медицинского учреждения;

старые водительские права: серию, номер, дату выдачи и название подразделения, которое их выдало.

По завершении заполнения анкеты система предложит вам самостоятельно назначить удобное время визита в ближайшее ГИБДД для завершения процедуры. Далее потребуется уплатить государственную пошлину. Через несколько минут после отправления вашей заявки сайт направит уведомление с реквизитами платежа в личный кабинет и электронную почту.

Перед визитом выберите подходящее время посещения ближайшего отдела ГИБДД непосредственно на сайте Госуслуг. Во время визита возьмите с собой оригиналы следующих документов:

паспорт РФ;

действующую медицинскую справку;

прежнее удостоверение водителя.

При подаче заявления через портал предоставление бумажного варианта документа и чека об уплате пошлины необязательно, поскольку сотрудники имеют доступ ко всей необходимой информации в электронном виде. Однако рекомендуем иметь при себе копию заявки и квитанции, так как это ускорит процесс проверки платежа сотрудником инспекции.