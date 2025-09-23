Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка

Почему возникают сложности с продажей автомобиля в кредите
Когда машину покупают в кредит, чаще всего она остается в собственности у банка в качестве залога, то есть гарантии возврата средств. Например, если заемщик не сможет выплатить кредит за автомобиль, банк может забрать его. В таком случае стоимость машины покроет издержки банка и ущерб, нанесенный неисполнением обязательств.
Заемщик может пользоваться машиной, однако на ней остается обременение: продать, сдать в аренду или переоформлять на другого человека автомобиль нельзя. После погашения кредитных обязательств заемщик становится полноправным собственником и может ей распоряжаться.
Как продать машину, если она в кредите
Вариантов продажи существует несколько. У каждого из них есть свои риски и нюансы. Объединили все возможные варианты в таблице.
Способ продажи
Суть
Риски
Досрочное погашение
Можно досрочно погасить кредит за автомобиль и тогда он перейдет в собственность.
Досрочное погашение может потребовать значительных вложений
Переоформление залога
Залог можно переоформить с автомобиля на другое имущество — недвижимость, ценные бумаги
Стоимость нового залога должна соответствовать стоимости автомобиля
Погашение покупателем
Необходимо найти покупателя и предупредить его, что автомобиль находится в залоге. После покупки можно погасить кредит и переоформить ТС на покупателя
Покупатель может не согласиться приобретать автомобиль, обремененный кредитом
Переоформление кредита
Необходимо переуступить займ другому лицу и переоформить его на нового владельца. Покупатель погасит кредит и машина перейдет в его собственность
При переоформлении кредита необходимо собрать те же документы, что и по первому заемщику и известить банк.
Продажа банку
Можно продать автомобиль банку. В таком случае стоимость ТС будет ниже рыночной и его продадут на торгах. Это — крайняя мера
Полученных средств может не хватить для погашения кредита и придется привлекать дополнительные средства
Во всех случаях кроме досрочного погашения необходимо предупреждать банк об изменениях. При этом в некоторых случаях кредитные организации могут отказать — например, если новые условия ставят банк в невыгодное положение.
Особенно это касается ситуаций, когда в качестве нового залога предлагают имущество, стоимость которого ниже автомобиля. Или в случаях, когда происходит переуступка займа другому лицу.
Можно ли продать машину, если она в кредите, а ПТС на руках
Самая частая проблема с продажей автомобиля в кредите — отсутствие ПТС. В общем случае документ остается у банка до полного погашения задолженности. Но в некоторых случаях он есть на руках у заемщика в виде копии.
Многие опрометчиво полагают, что если на руках есть ПТС, то продать автомобиль можно без уведомления банка. Не рекомендуем использовать этот способ — он незаконен, и кроме того, банк легко может взыскать ущерб с заемщика через суд. Поэтому даже при наличии ПТС сначала нужно уведомлять банк.
Как уведомить банк о продаже кредитного автомобиля
Чтобы реализовать транспортное средство, находящееся в залоге по автокредиту, потребуется сначала заручиться согласием своего кредитора. Для этого следует направить банку заявление, подробно пояснив мотивы и необходимость сделки. Отправить обращение возможно несколькими способами:
направлением письма с уведомлением о вручении;
через онлайн-сервисы банка;
с помощью личного посещения офиса.
Решение банка относительно разрешения на продажу может оказаться отрицательным. Однако добросовестные заемщики, имеющие положительную историю обслуживания кредита и пользующиеся доверием учреждения, имеют высокие шансы получить одобрение. После получения одобрения можно начинать поиски потенциального покупателя.
При заключении договора купли-продажи важно прикрепить копию банковского разрешения на реализацию имущества. Также рекомендуется прописать в договоре, что на момент заключения сделки автомобиль находится в залоговом обременении у кредитной организации, а продавец обязуется выплатить остаток задолженности сразу же после получения денежных средств.
После полного погашения автокредита убедитесь, что залоговые обязательства перед банком сняты. Это легко проверить самостоятельно на официальном ресурсе Федеральной нотариальной палаты, введя уникальный идентификационный номер (VIN-код).
Код позволит вам выяснить всю необходимую информацию об автомобиле, включая завод-изготовитель, предыдущие случаи владения транспортным средством и прочие значимые сведения.
Подтверждение отсутствия залоговых обязательств открывает путь к свободной продаже автомобиля, а полученные денежные средства позволят окончательно закрыть задолженность перед банком.
