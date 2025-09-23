Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка

Почему возникают сложности с продажей автомобиля в кредите

Когда машину покупают в кредит, чаще всего она остается в собственности у банка в качестве залога, то есть гарантии возврата средств. Например, если заемщик не сможет выплатить кредит за автомобиль, банк может забрать его. В таком случае стоимость машины покроет издержки банка и ущерб, нанесенный неисполнением обязательств.

Заемщик может пользоваться машиной, однако на ней остается обременение: продать, сдать в аренду или переоформлять на другого человека автомобиль нельзя. После погашения кредитных обязательств заемщик становится полноправным собственником и может ей распоряжаться.