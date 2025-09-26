Зачем предпринимателю учить язык, если есть переводчики и ИИ. Реальные выгоды владения английским в эпоху технологий 

Ограничения технологий: почему ИИ — не панацея

Сегодня ИИ способен на многое. ChatGPT и подобные ему нейросети имитируют диалоги, составляют и переводят тексты и голосовые сообщения. Казалось бы, можно полностью положиться на них. Но здесь и кроется главная ловушка. Искусственный интеллект не безупречен. Он лишен главного — человеческого понимания контекста, эмоций и культурных кодов.

Чувство юмора ИИ находится на уровне пятилетнего ребенка: он не способен вовлекаться в эмоционально насыщенную беседу. Его общение часто однообразно, напоминает заученные диалоги из учебников.

В бизнесе, где сделки заключаются на основе доверия, а партнерские отношения строятся на личном контакте, этот недостаток критичен. Нейросеть может допустить фактические ошибки или выдать формально правильный, но стилистически неуместный ответ, который поставит под сомнение вашу экспертизу или искренность.

Она не уловит иронию, не поймет подтекст и не почувствует напряженность в переговорах. Доверять ей столь тонкие моменты — значит рисковать своей репутацией в деловом мире.