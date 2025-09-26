Как научиться экономить деньги и копить: полезные советы

Основа экономии — грамотное распределение бюджета
Умение экономить деньги — полезный навык независимо от уровня ваших доходов. При небольшом заработке экономия помогает безболезненно покрывать текущие расходы и избегать долгов, а также откладывать деньги на крупные покупки и незапланированные траты. При высоком уровне дохода экономия не менее полезна.
Умение рационально использовать средства обеспечивает финансовую стабильность и позволяет получить больше возможностей для достижения целей.
Экономию часто воспринимают как скупость и необходимость считать каждую копейку. В действительности же в ее основе находится разумное распределение средств. Вы учитесь лучше понимать себя и свои потребности, грамотно расставлять приоритеты и делать правильный выбор. Но если само слово «экономия» имеет для вас негативную окраску, замените ее на «эффективное управление деньгами», «выгодные траты» или «финансовую грамотность» — так экономия превратится в увлекательный квест.
Всего есть пять принципов рационального использования денег:
Контроль доходов и трат.
Постановка четких финансовых целей.
Планирование месячных трат.
Настройка автоматических отчислений.
Отказ от незапланированных покупок.
Если вы хотите научиться искусству экономии, нужно понимать, что этот процесс не бывает быстрым: он требует и времени, и самодисциплины. Начинать сразу с радикальной экономии — большая ошибка. Высок риск, что вы быстро сойдете с дистанции. Чтобы легче адаптироваться к новым условиям, к цели лучше двигаться маленькими шагами.
Учимся экономить без стресса
Ведите учет своих доходов и расходов.
Ведение бюджета — ключевое правило для тех, кто интересуется, как научиться экономить деньги. По сути, бюджет представляет собой план, в котором фиксируются все ваши доходы и расходы. Он позволяет наглядно увидеть, куда уходят деньги. Составлять бюджет лучше всего на месяц.
Проанализируйте свои расходы.
Все траты следует разделить на три категории — обязательные, второстепенные и бесполезные. К обязательным относят платежи за коммунальные услуги, платежи по кредитам, расходы на питание, услуги связи, транспорт, базовый минимум одежды, бытовой химии и так далее. Второстепенные — то, что доставляет удовольствие, но без чего при необходимости можно обойтись. Это, например, расходы на развлечения и увлечения. К бесполезным относят расходы на азартные игры, вредные привычки и тому подобное. Анализ расходов поможет понять, на чем реально сэкономить.
Установите приоритеты.
Определите, что для вас по-настоящему важно на данном этапе. Например, вы планируете путешествие или хотите сделать ремонт. Наличие четкой цели сделает отказ от части второстепенных трат легче.
Ведите списки предстоящих покупок.
Можно составлять списки покупок на неделю и отдельные списки для каждого похода в магазин. Это поможет защитить от покупки тех товаров, которые на самом деле не слишком нужны. Также следует вести отдельный список предстоящих крупных покупок.
Сравнивайте цены в разных магазинах.
В большинстве случаев разумнее потратить время на изучение цен в различных магазинах, чем переплатить за один и тот же товар. Скидки и акции действительно помогают экономить без ущерба для качества.
5 советов для тех, кто хочет начать экономить уже сегодня
1. Пересмотрите свои подписки. Часто мы автоматически платим за те подписки, которыми практически не пользуется. Также попробуйте найти решения, включающие в себя возможности нескольких подписок: так вы сможете не отказываться от привычных опций, но будете платить меньше.
2. Подключитесь ко всем доступным программам лояльности. Практически все сервисы, магазины и банки имеют свои программы лояльности, причем по многим можно получать кешбэк в рублях или милях. Участие в таких программах позволяет возвратить деньги за покупки, и иногда суммы бывают достаточно существенными.
3. Установите энергосберегающие лампочки. Замена обычных лампочек на энергосберегающие помогает сократить расходы на электроэнергию в несколько раз. А еще не забывайте выключать свет в тех помещениях, где в нем нет необходимости и отключайте на ночь неиспользуемые приборы.
4. Ограничьте доступ к кредитным картам. При оплате покупки кредитной картой многие даже не задумываются о том, что деньги придется возвращать — средства воспринимаются как собственные. Отказ от кредитных карт (или использование их только в случае крайней необходимости) позволяет избежать неоправданных трат.
5. Изучите доступные тарифы на мобильную связь. Если вы давно не меняли тариф на мобильную связь, самое время изучить доступные предложения своего или других операторов. Возможно, появились более выгодные варианты.
А что с накоплениями
Откладывать деньги реально даже если у вас небольшая заработная плата. Но начинать нужно с цели — запуск бизнеса, отпуск мечты, автомобиль или просто создание финансовой «подушки безопасности». Цель должна быть не только реалистичной, но и конкретной: например, «подушка безопасности» на 3 месяца в размере 210 000 рублей через 1 год. А чтобы начать копить, лучше воспользоваться проверенными техниками:
1. «Копилка» в приложении банка
Самый доступный и простой способ, особенно если вы только начинаете копить — подключение «копилки» в банковском приложении (функция есть практически во всех банках). Как правило, можно выбрать наиболее подходящий для себя способ — отправлять на счет копилки фиксированную сумму в определенную дату, переводить фиксированный процент с каждого зачисления или процент от суммы ежедневных расходов.
2. «Метод шести кувшинов»
Эта популярная методика накопления описана в книге «Думай, как миллионер» (автор Т. Харв Экер). Суть заключается в том, что при получении дохода его распределяют по шести «кувшинам», причем в определенных пропорциях:
первый — 55% на ежемесячные траты (коммунальные услуги, питание, транспорт и т. д.);
второй — 10% на развлечения (рестораны, кинотеатры и т. д.);
третий — 10% на инвестиции (это обеспечит пассивный доход);
четвертый — 10% на образование (для себя и детей);
пятый — 10% на финансовую «подушку безопасности» и крупные покупки;
шестой — 5% на подарки и благотворительность.
При определении процентов можно ориентироваться на свои потребности, указанные соотношения условны (но считаются оптимальными). Главное правило — использовать деньги из «кувшина» только по назначению. Стремиться потратить все в течение месяца тоже не нужно. Если в «кувшине» осталась какая-то сумма, она переносится на следующий месяц.
3. Копилка-таблица
Копилка-таблица представляет собой таблицу с ячейками, в которых указаны суммы накоплений. Варианты могут быть различными: например, популярностью пользуется челлендж «365 дней». Его смысл в том, что каждый день откладывается сумма, равная порядковому номеру дня в году, то есть в первый день вы откладываете всего 1 рубль, а в заключительный — 365 рублей.
Челлендж «365 дней»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
Цель: 66 795 рублей, накоплено: __________ рублей.
Когда вы отложили сумму, указанную в ячейке, ее следует закрасить. Если ежедневно откладывать деньги по этой таблице, за год удастся накопить 66 795 рублей.
Главное
Экономия основывается на разумном распределении средств. Нужно научиться понимать свои потребности, грамотно расставлять приоритеты и делать правильный выбор.
Есть пять принципов рационального использования средств — контроль доходов и трат, постановка четких финансовых целей, планирование месячных трат, настройка автоматических отчислений и отказ от незапланированных покупок.
Научиться экономить невозможно без ведения бюджета. Он представляет собой план, в котором фиксируются все ваши доходы и расходы.
Чтобы начать копить, поставьте конкретную цель — ремонт, покупка автомобиля, отпуск мечты — и воспользуйтесь проверенными техниками.
