ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Личные финансы
Как научиться экономить деньги и копить: полезные советы

Как научиться экономить деньги и копить: полезные советы

Экономия — это не только про ограничения: при правильном подходе она, напротив, способна повысить качество жизни. Раскрываем секреты разумной экономии и рассказываем, с чего начать создание финансовой «подушки безопасности». 

Автор

Основа экономии — грамотное распределение бюджета

Умение экономить деньги — полезный навык независимо от уровня ваших доходов. При небольшом заработке экономия помогает безболезненно покрывать текущие расходы и избегать долгов, а также откладывать деньги на крупные покупки и незапланированные траты. При высоком уровне дохода экономия не менее полезна.

Умение рационально использовать средства обеспечивает финансовую стабильность и позволяет получить больше возможностей для достижения целей.

Экономию часто воспринимают как скупость и необходимость считать каждую копейку. В действительности же в ее основе находится разумное распределение средств. Вы учитесь лучше понимать себя и свои потребности, грамотно расставлять приоритеты и делать правильный выбор. Но если само слово «экономия» имеет для вас негативную окраску, замените ее на «эффективное управление деньгами», «выгодные траты» или «финансовую грамотность» — так экономия превратится в увлекательный квест.

Всего есть пять принципов рационального использования денег:

  • Контроль доходов и трат.

  • Постановка четких финансовых целей.

  • Планирование месячных трат.

  • Настройка автоматических отчислений.

  • Отказ от незапланированных покупок.

Если вы хотите научиться искусству экономии, нужно понимать, что этот процесс не бывает быстрым: он требует и времени, и самодисциплины. Начинать сразу с радикальной экономии — большая ошибка. Высок риск, что вы быстро сойдете с дистанции. Чтобы легче адаптироваться к новым условиям, к цели лучше двигаться маленькими шагами.

Учимся экономить без стресса

  • Ведите учет своих доходов и расходов. 

    Ведение бюджета — ключевое правило для тех, кто интересуется, как научиться экономить деньги. По сути, бюджет представляет собой план, в котором фиксируются все ваши доходы и расходы. Он позволяет наглядно увидеть, куда уходят деньги. Составлять бюджет лучше всего на месяц.

  • Проанализируйте свои расходы. 

    Все траты следует разделить на три категории — обязательные, второстепенные и бесполезные. К обязательным относят платежи за коммунальные услуги, платежи по кредитам, расходы на питание, услуги связи, транспорт, базовый минимум одежды, бытовой химии и так далее. Второстепенные — то, что доставляет удовольствие, но без чего при необходимости можно обойтись. Это, например, расходы на развлечения и увлечения. К бесполезным относят расходы на азартные игры, вредные привычки и тому подобное. Анализ расходов поможет понять, на чем реально сэкономить.

  • Установите приоритеты. 

    Определите, что для вас по-настоящему важно на данном этапе. Например, вы планируете путешествие или хотите сделать ремонт. Наличие четкой цели сделает отказ от части второстепенных трат легче.

  • Ведите списки предстоящих покупок. 

    Можно составлять списки покупок на неделю и отдельные списки для каждого похода в магазин. Это поможет защитить от покупки тех товаров, которые на самом деле не слишком нужны. Также следует вести отдельный список предстоящих крупных покупок.

  • Сравнивайте цены в разных магазинах. 

    В большинстве случаев разумнее потратить время на изучение цен в различных магазинах, чем переплатить за один и тот же товар. Скидки и акции действительно помогают экономить без ущерба для качества. 

5 советов для тех, кто хочет начать экономить уже сегодня

1. Пересмотрите свои подписки. Часто мы автоматически платим за те подписки, которыми практически не пользуется. Также попробуйте найти решения, включающие в себя возможности нескольких подписок: так вы сможете не отказываться от привычных опций, но будете платить меньше.

2. Подключитесь ко всем доступным программам лояльности. Практически все сервисы, магазины и банки имеют свои программы лояльности, причем по многим можно получать кешбэк в рублях или милях. Участие в таких программах позволяет возвратить деньги за покупки, и иногда суммы бывают достаточно существенными.

3. Установите энергосберегающие лампочки. Замена обычных лампочек на энергосберегающие помогает сократить расходы на электроэнергию в несколько раз. А еще не забывайте выключать свет в тех помещениях, где в нем нет необходимости и отключайте на ночь неиспользуемые приборы.

4. Ограничьте доступ к кредитным картам. При оплате покупки кредитной картой многие даже не задумываются о том, что деньги придется возвращать — средства воспринимаются как собственные. Отказ от кредитных карт (или использование их только в случае крайней необходимости) позволяет избежать неоправданных трат.

5. Изучите доступные тарифы на мобильную связь. Если вы давно не меняли тариф на мобильную связь, самое время изучить доступные предложения своего или других операторов. Возможно, появились более выгодные варианты.

А что с накоплениями

Откладывать деньги реально даже если у вас небольшая заработная плата. Но начинать нужно с цели — запуск бизнеса, отпуск мечты, автомобиль или просто создание финансовой «подушки безопасности». Цель должна быть не только реалистичной, но и конкретной: например, «подушка безопасности» на 3 месяца в размере 210 000 рублей через 1 год. А чтобы начать копить, лучше воспользоваться проверенными техниками:

1. «Копилка» в приложении банка

Самый доступный и простой способ, особенно если вы только начинаете копить — подключение «копилки» в банковском приложении (функция есть практически во всех банках). Как правило, можно выбрать наиболее подходящий для себя способ — отправлять на счет копилки фиксированную сумму в определенную дату, переводить фиксированный процент с каждого зачисления или процент от суммы ежедневных расходов. 

2. «Метод шести кувшинов»

Эта популярная методика накопления описана в книге «Думай, как миллионер» (автор Т. Харв Экер). Суть заключается в том, что при получении дохода его распределяют по шести «кувшинам», причем в определенных пропорциях:

  • первый — 55% на ежемесячные траты (коммунальные услуги, питание, транспорт и т. д.);

  • второй — 10% на развлечения (рестораны, кинотеатры и т. д.);

  • третий — 10% на инвестиции (это обеспечит пассивный доход);

  • четвертый — 10% на образование (для себя и детей);

  • пятый — 10% на финансовую «подушку безопасности» и крупные покупки;

  • шестой — 5% на подарки и благотворительность.

При определении процентов можно ориентироваться на свои потребности, указанные соотношения условны (но считаются оптимальными). Главное правило — использовать деньги из «кувшина» только по назначению. Стремиться потратить все в течение месяца тоже не нужно. Если в «кувшине» осталась какая-то сумма, она переносится на следующий месяц.

3. Копилка-таблица

Копилка-таблица представляет собой таблицу с ячейками, в которых указаны суммы накоплений. Варианты могут быть различными: например, популярностью пользуется челлендж «365 дней». Его смысл в том, что каждый день откладывается сумма, равная порядковому номеру дня в году, то есть в первый день вы откладываете всего 1 рубль, а в заключительный — 365 рублей.

Челлендж «365 дней»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

Цель: 66 795 рублей, накоплено: __________ рублей.

Когда вы отложили сумму, указанную в ячейке, ее следует закрасить. Если ежедневно откладывать деньги по этой таблице, за год удастся накопить 66 795 рублей.

Главное

  1. Экономия основывается на разумном распределении средств. Нужно научиться понимать свои потребности, грамотно расставлять приоритеты и делать правильный выбор.

  2. Есть пять принципов рационального использования средств — контроль доходов и трат, постановка четких финансовых целей, планирование месячных трат, настройка автоматических отчислений и отказ от незапланированных покупок.

  3. Научиться экономить невозможно без ведения бюджета. Он представляет собой план, в котором фиксируются все ваши доходы и расходы. 

  4. Чтобы начать копить, поставьте конкретную цель — ремонт, покупка автомобиля, отпуск мечты — и воспользуйтесь проверенными техниками.

Начать дискуссию

Главная Тарифы