Обзоры для бухгалтера
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году, двойной вычет по НДФЛ и выплата премий по новой редакции ТК: обзор для бухгалтера

Уголовная ответственность может наступить даже за те действия, которые на первый взгляд предпринимателю кажутся легальными. Незнание не освобождает от ответственности, а вот небольшой ущерб позволяет не допустить наступления санкций.

Автор

Под незаконным предпринимательством понимают деятельность, которая приносит доход без регистрации в ФНС, аккредитации или лицензии. Но для наступления уголовной ответственности этого мало — нужно еще и оценить ущерб, который нанесла такая деятельность. Когда и как наступают санкции по УК — мы рассказывали в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.

Кому положен двойной стандартный вычет по НДФЛ

Стандартные вычеты по НДФЛ положены родителям, супругам, усыновителям, опекунам, приемным родителям и попечителям детей. При этом вычеты предоставляют по несовершеннолетним, недееспособным детям и студентам-очникам до 24-х лет. Некоторые категории людей могут получить двойной вычет. Какие — рассказали в разборе.

Новая форма уведомления о приеме на работу иностранца: как заполнить, образец

При приеме иностранца на работу нужно уведомлять МВД. Не имеет значения, какой договор заключают — трудовой или гражданско-правового характера. А с 1 сентября в ТК вступили поправки, по которым работник может одновременно трудиться в двух регионах. Как изменилась форма уведомления — читайте в разборе.

Как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК. Мини-курс

Чтобы выплачивать премии сотрудникам, нужно издать локальный акт с указанием размера, видов премий, оснований начисления и сроков выплаты. По новой редакции ст. 135 ТК можно предусмотреть снижение премий в связи с дицсиплинарными взысканиями. Что еще учесть в локальном акте связи с поправками в ТК — рассказали в мини-курсе.

Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Мини-курс

По ст. 136 ТК отпускные выплачивают не позже, чем за три дня до отдыха. Если просрочить выплату хотя бы на день — будут санкции. При этом причины такой задержки будут неважны, штраф все равно придется платить. Когда наступает ответственность за несвоевременную и частичную выплату отпускных — рассказали в мини-курсе.

Как уволить сотрудника в выходной день. Мини-курс

В день увольнения с сотрудником проводят полный расчет и отдают ему документы. Если этот момент выпадает на выходной день, то процедуру проводят в первый рабочий день, следующий за выходным. Но из этого правила есть исключения. О них и нюансах проведения процедуры увольнения — рассказали в мини-курсе.

