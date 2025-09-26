Налоговая настаивает на сдаче отчётности за прошлый год и предлагает оформить договор ГПХ задним числом. Ищем ответ в форуме

Пользователь Alexbr19 задал в форуме свой первый вопрос. Он рассказал о ситуации: жена ведёт ИП на УСН «Доходы», у неё пункт выдачи заказов. Работали вместе, но официально супруг не был оформлен. Налоговая вызвала на комиссию и потребовала пересдать 6-НДФЛ и отчётность по взносам за 2024 и первую половину 2025 года, указав корректное число сотрудников.

Вопрос от пользователя Alexbr19:

Добрый день Уважаемые! Постараюсь изъясняться понятно и лить меньше воды.

У жены (ИП на усн Доходы) есть 1 ПВЗ. Работали с ней по сменному графику (у меня тоже есть ИП на усн). На днях ее вызвали в налоговую на опрос (тема: противодействие нелегальной занятости).

Итог протокола комиссии: скорректировать налоговые обязанности по тсраховым взносам и по налогу на НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-ндфл) за 3,6,9,12 месяцев 2024г.+ за 3,6 месяцев 2025г. м указанием корректного числа сотрудников.

Я, как сотрудник не оформлялся. Выплат никаких не было. Отчеты подавали только по доходам 6% один раз в год. Есть только договор безвозмездного оказания услуг, но налоговики на него смотреть не стали.

P.S. На момент начала запуска ПВЗ жена официально еще работала (на этом ее налоговики и подловили в процессе разговора). Было оговорено, что я помогал.

Сейчас налоговая настаивает, что жена должна оформить договор ГПХ или трудовой задним числом со мной, и сдать отчетность за 2024 и 2025г. естественно со всеми вытекающими доплатами по налогам, пени, штрафам в том числе за не сданную отчетность.

Я был очень удивлен, что налоговики сами это предложили оформление задним числом. Так как это нарушает закон.

Можем ли мы не трогать вообще прошлые периоды, а оформить договор ГПХ текущей датой и начинать начислять соответствующие налоги в 4м квартале 2025? Какие риски?

Проблема еще в том, что мы уменьшали налог по УСН на сумму страховых взносов на 100%

А при работе ИП даже с одним работником, налог по УСН может быть уменьшен на сумму страховых взносов не более чем на 50%. Итог: если мы подадим отёчность по 6-ндфл за 2024г, следующий этап будет неверное отражение налога по УСН и подача уточненки и доплата.

Тема в форуме: