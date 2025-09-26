Налоговая настаивает на сдаче отчётности за прошлый год и предлагает оформить договор ГПХ задним числом. Ищем ответ в форуме
Пользователь Alexbr19 задал в форуме свой первый вопрос. Он рассказал о ситуации: жена ведёт ИП на УСН «Доходы», у неё пункт выдачи заказов. Работали вместе, но официально супруг не был оформлен. Налоговая вызвала на комиссию и потребовала пересдать 6-НДФЛ и отчётность по взносам за 2024 и первую половину 2025 года, указав корректное число сотрудников.
Вопрос от пользователя Alexbr19:
Добрый день Уважаемые! Постараюсь изъясняться понятно и лить меньше воды.
У жены (ИП на усн Доходы) есть 1 ПВЗ. Работали с ней по сменному графику (у меня тоже есть ИП на усн). На днях ее вызвали в налоговую на опрос (тема: противодействие нелегальной занятости).
Итог протокола комиссии: скорректировать налоговые обязанности по тсраховым взносам и по налогу на НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-ндфл) за 3,6,9,12 месяцев 2024г.+ за 3,6 месяцев 2025г. м указанием корректного числа сотрудников.
Я, как сотрудник не оформлялся. Выплат никаких не было. Отчеты подавали только по доходам 6% один раз в год. Есть только договор безвозмездного оказания услуг, но налоговики на него смотреть не стали.
P.S. На момент начала запуска ПВЗ жена официально еще работала (на этом ее налоговики и подловили в процессе разговора). Было оговорено, что я помогал.
Сейчас налоговая настаивает, что жена должна оформить договор ГПХ или трудовой задним числом со мной, и сдать отчетность за 2024 и 2025г. естественно со всеми вытекающими доплатами по налогам, пени, штрафам в том числе за не сданную отчетность.
Я был очень удивлен, что налоговики сами это предложили оформление задним числом. Так как это нарушает закон.
Можем ли мы не трогать вообще прошлые периоды, а оформить договор ГПХ текущей датой и начинать начислять соответствующие налоги в 4м квартале 2025? Какие риски?
Проблема еще в том, что мы уменьшали налог по УСН на сумму страховых взносов на 100%
А при работе ИП даже с одним работником, налог по УСН может быть уменьшен на сумму страховых взносов не более чем на 50%. Итог: если мы подадим отёчность по 6-ндфл за 2024г, следующий этап будет неверное отражение налога по УСН и подача уточненки и доплата.
Тема в форуме:
Дискуссия и ответ на форуме
На вопрос откликнулся постоянный участник сообщества Вилен Гарбузов. В своём развернутом комментарии он объяснил, что оформлять договор задним числом неправомерно, и предупредил о рисках: налоговая может доначислить НДФЛ и страховые взносы, потребовать пересдать декларации по УСН с учётом ограничения в 50% на уменьшение налога, а также начислить пени и штрафы. При этом эксперт отметил: если оформить договор только с текущей даты, это будет законно, но не исключает претензий за прошлые периоды.
Вот его ответ:
1. Требования налоговой
ФНС при проверках по линии «нелегальной занятости» исходит из факта выполнения работ. Если супруг фактически помогал в ПВЗ (приём/выдача заказов, работа с кассой и т.д.), инспекция трактует это как трудовые отношения.
2. Оформление задним числом
Заключать договор ГПХ или трудовой договор задним числом юридически неправомерно. Это фальсификация документов, и в случае конфликта (например, судебного) может обернуться дополнительными проблемами.
Тем не менее, налоговая часто «намекает» на такой вариант, чтобы доначислить налоги. Но законной обязанности оформлять задним числом нет.
3. Если оформить договор только сейчас
Если оформить договор ГПХ текущей датой (например, с IV квартала 2025 года), то обязанность сдавать расчёты по НДФЛ и страховых взносов возникнет только с этого момента.
Риск в том, что налоговая уже зафиксировала факт фактического труда супруга в 2024–2025 годах. Поэтому отказ сдавать корректирующую отчётность может привести к доначислениям «по решению комиссии».
4. Последствия по УСН
При УСН «Доходы» без работников налог можно уменьшать на страховые взносы в размере до 100%.
При наличии хотя бы одного работника действует ограничение: уменьшение не более чем на 50%.
Если инспекция докажет, что супруг считался работником ещё с 2024 года, налог за эти периоды придётся пересчитать (уточнённые декларации, доплата налога, пени и штраф).
5. Возможные сценарии
Согласиться с налоговой: подать уточнёнки за 2024–2025 гг., доплатить НДФЛ, страховые взносы и УСН (учитывая ограничение 50%). Это надёжнее с точки зрения снижения рисков.
Оформить договор только с текущей даты: формально законнее, но есть риск, что инспекция вынесет решение о доначислениях на основании протокола комиссии и зафиксированных фактов.
6. Риски
Доначисления по налогам и взносам.
Штрафы за непредставление 6-НДФЛ и РСВ в прошлых периодах.
Потеря права уменьшать налог на УСН на 100% за прошлые годы.
Вывод:
Оформлять договор задним числом не стоит — это нарушение. С юридически корректной позиции вы вправе оформить договор с IV квартала 2025 года. Но налоговая уже собрала материалы и может обязать скорректировать прошлые периоды. Если готовы спорить, можно отстаивать позицию, что помощь супруга была разовой, без оплаты. Если нет — лучше добровольно уточнить отчётность, чтобы снизить размер штрафов и пеней.
