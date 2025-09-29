Как узнать ИНН по паспорту: зачем это нужно, способы

Что такое ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) является необходимым элементом при трудоустройстве, открытии банковских счетов, подаче налоговой отчетности и выполнении прочих официальных действий.
Первые две цифры обозначают субъект РФ.
Следующая пара чисел соответствует номеру налогового органа.
Далее идут шесть уникальных цифр у физических лиц (для организаций пять) — уникальный регистрационный номер налогоплательщика в Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН).
Последние одна-две цифры служат проверочными числами, обеспечивающими корректность идентификационного номера.
Что касается иностранных юрлиц, их ИНН обязательно начинается с комбинации «9909», далее идет пятизначный код самой зарубежной фирмы, завершающаяся цифрой контроля подлинности.
Зачем нужен ИНН
Физическим и юридическим лицам ИНН нужен для разных целей. Собрали ситуации, когда может понадобиться ИНН, в таблицу.
Для физических лиц
Для юридических лиц
Устройство на работу
Открытие РКО
Подача 3-НДФЛ
Оформление кредита
Регистрация на портале Госуслуги
Составление платежных документов
Проверка задолженности по налогам
Оформление отчетности
Получение статуса самозанятого или регистрация ИП
Проверка контрагентов (просмотр информации о них в ЕГРЮЛ или ЕГРИП)
Что можно узнать о человеке по его ИНН
По одиночному ИНН физлица выяснить все о человеке не получится. Но можно узнать:
полное имя владельца;
дату рождения;
пол;
область постановки на учет.
Что касается ИНН организаций либо индивидуальных предпринимателей, тут ситуация проще: обратившись к официальным источникам вроде сайта ФНС, легко проверить такую информацию, как дата официальной регистрации, виды осуществляемой деятельности, состав учредителей, размер уставного капитала и статус фирмы (например, процедура банкротства или процесс ликвидации).
Как узнать свой ИНН онлайн
ИНН можно узнать онлайн, даже не выходя из дома. Существует несколько способов проверки:
Через сервис ФНС «Узнать ИНН».
Через портал Госуслуги.
Проще всего узнать ИНН можно через Госуслуги. Для этого достаточно действовать по такому алгоритму:
1. Авторизуйтесь в сервисе Госуслуги.
2. На главной странице нажмите на строку поиска рядом с Роботом.
3. Введите в появившемся окне запрос «Узнать свой ИНН».
Как найти ИНН по паспортным данным
Можно узнать ИНН по паспортным данным с помощью сервиса «Узнать ИНН». Вот так выглядит пошаговый алгоритм:
1. Зайдите в сервис «Узнать ИНН». Согласитесь с обработкой персональных данных.
2. Введите свои паспортные данные и нажмите на «Отправить запрос».
3. Если у вас есть ИНН и все данные вы ввели корректно, то высветится окно с ИНН.
4. Нажмите на «Получить выписку» для получения документа.
Почему ИНН может быть не найден
Если система не нашла ИНН, то это не означает, что его нет. Причиной часто служат ошибки при вводе данных или временные проблемы в ФНС. Если ИНН не найден, рекомендуем воспользоваться этими советами:
Проверьте, правильно ли введены ваши персональные данные: убедитесь, что фамилия, имя и отчество указаны полностью и точно соответствуют документам, без ошибок и пропусков букв. Обратите внимание на серию и номер паспорта — отсутствие даже одной цифры или наличие лишнего символа приведет к неудаче в поиске.
Если попытка через сайт ФНС оказалась неудачной, попробуйте воспользоваться порталом Госуслуги.
Подождите и попробуйте снова. Возможно, проблема связана с техническими неполадками самой системы. Зачастую подобные сбои устраняют довольно быстро, обычно в течение суток.
Есть вероятность, что ИНН вам еще не присвоили. Это актуально, если вы ранее не обращались в налоговые органы, например, при первом устройстве на работу или оформлении статуса индивидуального предпринимателя.
