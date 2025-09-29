Как узнать ИНН по паспорту: зачем это нужно, способы

Что можно узнать о человеке по его ИНН

По одиночному ИНН физлица выяснить все о человеке не получится. Но можно узнать:

полное имя владельца;

дату рождения;

пол;

область постановки на учет.

Что касается ИНН организаций либо индивидуальных предпринимателей, тут ситуация проще: обратившись к официальным источникам вроде сайта ФНС, легко проверить такую информацию, как дата официальной регистрации, виды осуществляемой деятельности, состав учредителей, размер уставного капитала и статус фирмы (например, процедура банкротства или процесс ликвидации).