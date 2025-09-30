Психология онлайн-покупок: почему клиенты бросают корзины на последнем шаге

Финансовый барьер: неожиданные доплаты ломают конверсию

Неожиданные дополнительные расходы — враг импульсивной покупки. Покупатель уже готовился заплатить ту цену, что видел на странице товара, но на последнем шаге внезапно всплывают дополнительные суммы: доставка, комиссии платежной системы, налоги и т.д. В результате ощущение обмана приводит к мгновенному отказу.

Например, человек рассчитывал заплатить 5 000 ₽, а в корзине перед оплатой видит итоговые 6 800 ₽ из-за платной доставки и комиссий. Неудивительно, что это самая распространенная причина брошенных корзин (ее отметила почти половина опрошенных онлайн-покупателей).

Зачастую магазин не отображает полную стоимость заранее. Доставка может рассчитываться только на шаге оформления заказа, налоги и сборы появляются в конце. Покупатель тратит время, вводит данные — и лишь в финале видит возросшую цену, к которой психологически не был готов.

Как решить проблему? Максимально прозрачно показывать честную цену как можно раньше. Если стоимость доставки зависит от региона или веса — сделайте быстрый калькулятор прямо в карточке товара. Хорошей практикой считается информировать о любой комиссии заранее или включить ее в цену товара. Так больше шансов, что покупатель спокойно доведет дело до конца.

Кроме того, стоит предлагать варианты снижения доплат: бесплатная доставка при заказе от определенной суммы, отсутствие комиссий за популярные способы оплаты. Эти шаги не только убирают финансовый барьер, но и повышают лояльность клиентов.