Как учитывать доходы от продаж через маркетплейсы Ozon и Wildberries при УСН 6 % в 2025 году

Маркетплейсы стали главным каналом продаж для малого бизнеса в 2025 году. Ozon и Wildberries ежемесячно публикуют отчеты продавцам, но разобраться в них не так просто. Одни строки отражают выручку, другие — бонусы, третьи — комиссию, четвертые — итог к выплате.
Именно здесь возникает путаница: какую сумму показывать в налоговой базе при УСН? Если взять «к начислению» — налоговая база будет меньше. Если взять «реализовано» — налог больше, но, возможно, так требует закон.
Давайте разберём всё подробно.
Разбор отчета Ozon
Фрагмент отчета:
Показатель
Сумма, руб.
Смысл
Реализовано (за вычетом возвратов)
759 339,98
Выручка от покупателей (чистая)
Выплаты от партнёров
18 374,21
Доплаты/бонусы
Начислено баллов
284 140,84
Баллы — чаще маркетинговый инструмент
Комиссия Ozon (базовое вознаграждение)
238 579,15
Услуги площадки
Комиссия Ozon после скидок
2 385,79
Корректировка удержаний
К начислению
823 275,88
Сумма, которую переведут продавцу
Важно: строка «к начислению» не совпадает с налоговой базой.
Что включать в доход при УСН
При УСН «доходы» (6 %) налоговая база = все поступления, выраженные в деньгах, без вычета расходов.
Таблица: что включаем в доход
Строка отчета
Включаем в доход?
Пояснение
Реализовано (после возвратов)
Да
Это выручка от покупателей
Выплаты от партнеров
Да
Это деньги, поступающие на счет
Баллы
Зависит от механики
Если конвертируются в деньги → да, если остаются виртуальными скидками → нет
Комиссия Ozon
Нет (это расход)
Удержание маркетплейса
К начислению
Нет
Это «чистая сумма», не база для налога
Пример расчета налога при УСН 6 %
Исходные данные:
Реализовано: 759 339,98 руб.
Выплаты от партнеров: 18 374,21 руб.
Комиссия: 238 579,15 руб.
Доход для УСН = 759 339,98 + 18 374,21 = 777 714,19 руб.
Налог = 777 714,19 × 6 % = 46 662,85 руб.
Пример расчета при УСН 15 %
База = (759 339,98 + 18 374,21) – 238 579,15 = 539 135,04 руб.
Налог = 539 135,04 × 15 % = 80 870,26 руб.
Проводки в бухучете
Д 62 К 90.1 — 759 339,98 (выручка)
Д 76 К 91.1 — 18 374,21 (бонусы)
Д 91.2 К 76 — 238 579,15 (комиссия Ozon)
Д 51 К 76 — 823 275,88 (поступление денег от Ozon)
Wildberries: как считать доход
У Wildberries структура похожа, но названия другие:
Ozon
Wildberries
Комментарий
Реализовано
Продажи
Доход
Комиссия
Удержания за услуги
Расход
Возвраты
Возвраты
Минусуются
К начислению
К перечислению
Итог к выплате
И там, и там база = выручка от покупателей + бонусы, а не сумма перевода.
Типичные ошибки
Берут в доход «к начислению».
Считают доход как «реализовано – комиссия».
Игнорируют бонусы от партнеров.
Не хранят отчеты маркетплейса.
Как вести учет для проверки
Подшивать ежемесячные отчеты маркетплейса.
Вести Excel-таблицу: продажи, возвраты, бонусы, комиссия.
В декларации по УСН показывать выручку, а не сумму перевода.
Дополнительные примеры
Пример 1. Только продажи, без бонусов
Реализовано: 100 000 руб.
Комиссия: 20 000 руб.
К начислению: 80 000 руб.
Доход для УСН 6 % = 100 000 руб., а не 80 000.
Пример 2. Продажи + бонусы
Реализовано: 50 000 руб.
Бонусы: 10 000 руб.
Комиссия: 15 000 руб.
К начислению: 45 000 руб.
Доход для УСН 6 % = 60 000 руб.
Чек-лист для продавца
Всегда берите «реализовано», а не «к начислению».
Бонусы и выплаты партнеров — это доход.
Комиссия маркетплейса — расход (но при УСН 6 % не уменьшает налог).
Сохраняйте отчеты маркетплейса.
Сверяйте декларацию по УСН с отчетами.
Вывод
В 2025 году налоговая все чаще проверяет продавцов маркетплейсов. Ошибки в определении базы могут обойтись дорого.
Главное правило:
При УСН 6 % налоговая база = выручка от покупателей + бонусы.
Комиссия маркетплейса не уменьшает доход, даже если её удержали сразу.
Начать дискуссию