ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
🔴 Вебинар: Налоговые изменения – 2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы и др. →
Маркетплейсы

Как учитывать доходы от продаж через маркетплейсы Ozon и Wildberries при УСН 6 % в 2025 году

Продавцы на маркетплейсах часто ломают голову: какой доход отражать в налоговой базе по УСН — сумму «реализовано» или «к начислению»? В 2025 году это один из самых частых вопросов бухгалтеров и предпринимателей. Разбираем отчеты Ozon и Wildberries, показываем примеры расчетов и проводок, объясняем, какие суммы включать в доход, а какие нет.

Маркетплейсы стали главным каналом продаж для малого бизнеса в 2025 году. Ozon и Wildberries ежемесячно публикуют отчеты продавцам, но разобраться в них не так просто. Одни строки отражают выручку, другие — бонусы, третьи — комиссию, четвертые — итог к выплате.

Именно здесь возникает путаница: какую сумму показывать в налоговой базе при УСН? Если взять «к начислению» — налоговая база будет меньше. Если взять «реализовано» — налог больше, но, возможно, так требует закон.

Давайте разберём всё подробно.

Разбор отчета Ozon

Фрагмент отчета:

Показатель

Сумма, руб.

Смысл

Реализовано (за вычетом возвратов)

759 339,98

Выручка от покупателей (чистая)

Выплаты от партнёров

18 374,21

Доплаты/бонусы

Начислено баллов

284 140,84

Баллы — чаще маркетинговый инструмент

Комиссия Ozon (базовое вознаграждение)

238 579,15

Услуги площадки

Комиссия Ozon после скидок

2 385,79

Корректировка удержаний

К начислению

823 275,88

Сумма, которую переведут продавцу

Важно: строка «к начислению» не совпадает с налоговой базой.

Что включать в доход при УСН

При УСН «доходы» (6 %) налоговая база = все поступления, выраженные в деньгах, без вычета расходов.

Таблица: что включаем в доход

Строка отчета

Включаем в доход?

Пояснение

Реализовано (после возвратов)

Да

Это выручка от покупателей

Выплаты от партнеров

Да

Это деньги, поступающие на счет

Баллы

Зависит от механики

Если конвертируются в деньги → да, если остаются виртуальными скидками → нет

Комиссия Ozon

Нет (это расход)

Удержание маркетплейса

К начислению

Нет

Это «чистая сумма», не база для налога

Пример расчета налога при УСН 6 %

Исходные данные:

  • Реализовано: 759 339,98 руб.

  • Выплаты от партнеров: 18 374,21 руб.

  • Комиссия: 238 579,15 руб.

Доход для УСН = 759 339,98 + 18 374,21 = 777 714,19 руб.

Налог = 777 714,19 × 6 % = 46 662,85 руб.

Пример расчета при УСН 15 %

База = (759 339,98 + 18 374,21) – 238 579,15 = 539 135,04 руб.
Налог = 539 135,04 × 15 % = 80 870,26 руб.

Проводки в бухучете

  1. Д 62 К 90.1 — 759 339,98 (выручка)

  2. Д 76 К 91.1 — 18 374,21 (бонусы)

  3. Д 91.2 К 76 — 238 579,15 (комиссия Ozon)

  4. Д 51 К 76 — 823 275,88 (поступление денег от Ozon)

Wildberries: как считать доход

У Wildberries структура похожа, но названия другие:

Ozon

Wildberries

Комментарий

Реализовано

Продажи

Доход

Комиссия

Удержания за услуги

Расход

Возвраты

Возвраты

Минусуются

К начислению

К перечислению

Итог к выплате

И там, и там база = выручка от покупателей + бонусы, а не сумма перевода.

Типичные ошибки

  1. Берут в доход «к начислению».

  2. Считают доход как «реализовано – комиссия».

  3. Игнорируют бонусы от партнеров.

  4. Не хранят отчеты маркетплейса.

Как вести учет для проверки

  • Подшивать ежемесячные отчеты маркетплейса.

  • Вести Excel-таблицу: продажи, возвраты, бонусы, комиссия.

  • В декларации по УСН показывать выручку, а не сумму перевода.

Дополнительные примеры

Пример 1. Только продажи, без бонусов

  • Реализовано: 100 000 руб.

  • Комиссия: 20 000 руб.

  • К начислению: 80 000 руб.
    Доход для УСН 6 % = 100 000 руб., а не 80 000.

Пример 2. Продажи + бонусы

  • Реализовано: 50 000 руб.

  • Бонусы: 10 000 руб.

  • Комиссия: 15 000 руб.

  • К начислению: 45 000 руб.
    Доход для УСН 6 % = 60 000 руб.

Чек-лист для продавца

  • Всегда берите «реализовано», а не «к начислению».

  • Бонусы и выплаты партнеров — это доход.

  • Комиссия маркетплейса — расход (но при УСН 6 % не уменьшает налог).

  • Сохраняйте отчеты маркетплейса.

  • Сверяйте декларацию по УСН с отчетами.

Вывод

В 2025 году налоговая все чаще проверяет продавцов маркетплейсов. Ошибки в определении базы могут обойтись дорого.

Главное правило:
При УСН 6 % налоговая база = выручка от покупателей + бонусы.
Комиссия маркетплейса не уменьшает доход, даже если её удержали сразу.

Начать дискуссию

Главная Тарифы