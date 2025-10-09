Как учитывать доходы от продаж через маркетплейсы Ozon и Wildberries при УСН 6 % в 2025 году

Маркетплейсы стали главным каналом продаж для малого бизнеса в 2025 году. Ozon и Wildberries ежемесячно публикуют отчеты продавцам, но разобраться в них не так просто. Одни строки отражают выручку, другие — бонусы, третьи — комиссию, четвертые — итог к выплате.

Именно здесь возникает путаница: какую сумму показывать в налоговой базе при УСН? Если взять «к начислению» — налоговая база будет меньше. Если взять «реализовано» — налог больше, но, возможно, так требует закон.

Давайте разберём всё подробно.