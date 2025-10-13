ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
Одностраничный или многостраничный сайт: что выбрать для малого бизнеса в 2026 году

В 2026 году сайт перестал быть «опцией» для малого бизнеса. Это обязательный элемент работы на рынке: он формирует доверие, помогает находить клиентов и служит центром всех маркетинговых активностей.

Автор

  • Каролина Янг

    Маркетолог, эксперт в области международных бренд-коммуникаций

Но перед предпринимателями возникает ключевой вопрос: какой формат сайта выбрать? Компактный одностраничник, сфокусированный на одной задаче, или масштабируемый многостраничный ресурс?

Оба варианта имеют свои преимущества и ограничения. Чтобы не ошибиться с выбором, важно учитывать цели компании, доступный бюджет, продуктовую линейку и стратегию продвижения. Разбираемся в нюансах в этой статье.

Одностраничный сайт: инструмент для быстрых продаж и маркетинговых кампаний

Одностраничный сайт (лендинг) — это веб-страница, где все элементы расположены на одном экране или в блоках с прокруткой. Его задача — удержать внимание посетителя и побудить его к действию: оставить заявку, совершить покупку или подписаться.

Особенности формата:

  • структура строится вокруг одного продукта или услуги — уникального торгового предложения (УТП), чтобы максимизировать конверсию;

  • текст и визуальные материалы подчинены единой цели;

  • обязательный элемент — призыв к действию (CTA).

Чаще всего такие сайты используют для запуска рекламных акций, вывода на рынок новых продуктов или тестирования спроса.

Преимущества:

  1. Высокая конверсия. Весь контент направлен на одно действие, что минимизирует «точки ухода» и повышает результативность.

  2. Экономия времени и средств. Лендинг можно разработать за 1–3 дня, что особенно важно для стартапов.

  3. Простота восприятия. Пользователь получает только ту информацию, которая помогает принять решение, без перегрузки лишними деталями.

Недостатки:

  • ограниченные возможности для SEO: одна страница не может охватить большой пул ключевых запросов;

  • трудности при масштабировании: если компания расширяет линейку услуг, требуется создавать новые лендинги;

  • нехватка информации: для сложных или дорогих продуктов одностраничник может показаться слишком «поверхностным».

Пример: IT-компании и онлайн-сервисы часто запускают лендинги под отдельные тарифы или акции. 

Например, Pixso продвигает тариф «Пожизненный план Pixso» через отдельный лендинг, где клиенту сразу показывают выгоды и предлагают оплату в один клик.

Многостраничный сайт: решение для компаний, ориентированных на рост

Многостраничный сайт — это полноценный веб-ресурс, состоящий из разделов и страниц, каждая из которых раскрывает отдельную тему: описание компании, каталог товаров, блог, контактные данные и т. д.

Ключевые характеристики:

  • наличие навигационного меню и вложенных страниц;

  • гибкость в размещении разных форматов контента (тексты, видео, фото, формы, калькуляторы);

  • возможность интеграции сложных функций: интернет-магазина, CRM, онлайн-записи.

Преимущества:

  1. SEO-потенциал. Каждая страница оптимизируется под свои ключевые слова, что расширяет охват поискового трафика.

  2. Масштабируемость. Сайт можно постепенно расширять: добавлять новые категории, подразделы, сервисы.

  3. Удобство для пользователя. При большом ассортименте клиент легко находит нужную информацию через меню и фильтры.

  4. Имиджевая ценность. Многостраничный сайт выглядит более солидно и формирует у аудитории ощущение стабильности компании.

Недостатки:

  • длительные сроки разработки (в среднем 2–8 недель);

  • выше стоимость запуска и поддержки;

  • сложность в организации структуры: неправильно продуманное меню может запутать пользователя.

Примеры:

  • Avito использует многостраничную модель: каждая категория и объявление представлены отдельной страницей, что упрощает поиск.

Скриншот страницы Avito

  • Wildberries построен на многоуровневой структуре каталога, где пользователи могут переходить от главной категории к конкретному товару в несколько кликов.

Скриншот сайта Wildberries

Как выбрать формат сайта: критерии для предпринимателей

Выбор между одностраничным и многостраничным сайтом зависит не от моды, а от стратегических задач бизнеса.

Одностраничный сайт подходит, если:

  • компания продает 1–2 ключевых продукта;

  • важен быстрый запуск и низкие затраты;

  • основной упор делается на рекламу и конверсию.

Многостраничный сайт нужен, если:

  • ассортимент широкий и требует структурированного представления;

  • бизнес планирует долгосрочное развитие и активное SEO-продвижение;

  • требуется имиджевый ресурс для формирования доверия у клиентов.

Практические рекомендации для малого бизнеса

Предпринимателям важно не только знать теорию, но и понимать, как применить ее на практике — для этого стоит учитывать следующие моменты:

  1. Начните с теста. Если бизнес только выходит на рынок, целесообразно стартовать с лендинга. Это позволит быстро проверить гипотезу и понять, насколько востребован продукт.

  2. Переходите к многостраничному формату по мере роста. Когда ассортимент расширяется или появляются новые направления, лучше разработать полноценный сайт.

  3. Считайте экономику. Лендинг дешевле на старте, но в перспективе может потребовать больше вложений (создание нескольких лендингов, обновления). Многостраничник дороже, но дает запас для масштабирования.

  4. Смотрите на конкурентов. Если в вашей нише у большинства игроков многостраничные сайты с блогом и каталогом — одностраничник может выглядеть несерьезно.

В 2026 году для малого бизнеса сайт — это не просто «визитка», а стратегический инструмент. Одностраничный ресурс обеспечивает скорость и простоту. Многостраничный сайт дает масштабируемость, гибкость и потенциал для SEO.

Оптимальная стратегия — начинать с простого решения, а затем по мере развития бизнеса переходить к более сложным форматам. Такой подход позволяет минимизировать риски, оптимизировать бюджет и постепенно формировать сильное онлайн-присутствие.

