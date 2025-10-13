Одностраничный или многостраничный сайт: что выбрать для малого бизнеса в 2026 году

Но перед предпринимателями возникает ключевой вопрос: какой формат сайта выбрать? Компактный одностраничник, сфокусированный на одной задаче, или масштабируемый многостраничный ресурс?

Оба варианта имеют свои преимущества и ограничения. Чтобы не ошибиться с выбором, важно учитывать цели компании, доступный бюджет, продуктовую линейку и стратегию продвижения. Разбираемся в нюансах в этой статье.