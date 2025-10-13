Одностраничный или многостраничный сайт: что выбрать для малого бизнеса в 2026 году

Но перед предпринимателями возникает ключевой вопрос: какой формат сайта выбрать? Компактный одностраничник, сфокусированный на одной задаче, или масштабируемый многостраничный ресурс?
Оба варианта имеют свои преимущества и ограничения. Чтобы не ошибиться с выбором, важно учитывать цели компании, доступный бюджет, продуктовую линейку и стратегию продвижения. Разбираемся в нюансах в этой статье.
Одностраничный сайт: инструмент для быстрых продаж и маркетинговых кампаний
Одностраничный сайт (лендинг) — это веб-страница, где все элементы расположены на одном экране или в блоках с прокруткой. Его задача — удержать внимание посетителя и побудить его к действию: оставить заявку, совершить покупку или подписаться.
Особенности формата:
структура строится вокруг одного продукта или услуги — уникального торгового предложения (УТП), чтобы максимизировать конверсию;
текст и визуальные материалы подчинены единой цели;
обязательный элемент — призыв к действию (CTA).
Чаще всего такие сайты используют для запуска рекламных акций, вывода на рынок новых продуктов или тестирования спроса.
Преимущества:
Высокая конверсия. Весь контент направлен на одно действие, что минимизирует «точки ухода» и повышает результативность.
Экономия времени и средств. Лендинг можно разработать за 1–3 дня, что особенно важно для стартапов.
Простота восприятия. Пользователь получает только ту информацию, которая помогает принять решение, без перегрузки лишними деталями.
Недостатки:
ограниченные возможности для SEO: одна страница не может охватить большой пул ключевых запросов;
трудности при масштабировании: если компания расширяет линейку услуг, требуется создавать новые лендинги;
нехватка информации: для сложных или дорогих продуктов одностраничник может показаться слишком «поверхностным».
Пример: IT-компании и онлайн-сервисы часто запускают лендинги под отдельные тарифы или акции.
Например, Pixso продвигает тариф «Пожизненный план Pixso» через отдельный лендинг, где клиенту сразу показывают выгоды и предлагают оплату в один клик.
Многостраничный сайт: решение для компаний, ориентированных на рост
Многостраничный сайт — это полноценный веб-ресурс, состоящий из разделов и страниц, каждая из которых раскрывает отдельную тему: описание компании, каталог товаров, блог, контактные данные и т. д.
Ключевые характеристики:
наличие навигационного меню и вложенных страниц;
гибкость в размещении разных форматов контента (тексты, видео, фото, формы, калькуляторы);
возможность интеграции сложных функций: интернет-магазина, CRM, онлайн-записи.
Преимущества:
SEO-потенциал. Каждая страница оптимизируется под свои ключевые слова, что расширяет охват поискового трафика.
Масштабируемость. Сайт можно постепенно расширять: добавлять новые категории, подразделы, сервисы.
Удобство для пользователя. При большом ассортименте клиент легко находит нужную информацию через меню и фильтры.
Имиджевая ценность. Многостраничный сайт выглядит более солидно и формирует у аудитории ощущение стабильности компании.
Недостатки:
длительные сроки разработки (в среднем 2–8 недель);
выше стоимость запуска и поддержки;
сложность в организации структуры: неправильно продуманное меню может запутать пользователя.
Примеры:
Avito использует многостраничную модель: каждая категория и объявление представлены отдельной страницей, что упрощает поиск.
Wildberries построен на многоуровневой структуре каталога, где пользователи могут переходить от главной категории к конкретному товару в несколько кликов.
Как выбрать формат сайта: критерии для предпринимателей
Выбор между одностраничным и многостраничным сайтом зависит не от моды, а от стратегических задач бизнеса.
Одностраничный сайт подходит, если:
компания продает 1–2 ключевых продукта;
важен быстрый запуск и низкие затраты;
основной упор делается на рекламу и конверсию.
Многостраничный сайт нужен, если:
ассортимент широкий и требует структурированного представления;
бизнес планирует долгосрочное развитие и активное SEO-продвижение;
требуется имиджевый ресурс для формирования доверия у клиентов.
Практические рекомендации для малого бизнеса
Предпринимателям важно не только знать теорию, но и понимать, как применить ее на практике — для этого стоит учитывать следующие моменты:
Начните с теста. Если бизнес только выходит на рынок, целесообразно стартовать с лендинга. Это позволит быстро проверить гипотезу и понять, насколько востребован продукт.
Переходите к многостраничному формату по мере роста. Когда ассортимент расширяется или появляются новые направления, лучше разработать полноценный сайт.
Считайте экономику. Лендинг дешевле на старте, но в перспективе может потребовать больше вложений (создание нескольких лендингов, обновления). Многостраничник дороже, но дает запас для масштабирования.
Смотрите на конкурентов. Если в вашей нише у большинства игроков многостраничные сайты с блогом и каталогом — одностраничник может выглядеть несерьезно.
В 2026 году для малого бизнеса сайт — это не просто «визитка», а стратегический инструмент. Одностраничный ресурс обеспечивает скорость и простоту. Многостраничный сайт дает масштабируемость, гибкость и потенциал для SEO.
Оптимальная стратегия — начинать с простого решения, а затем по мере развития бизнеса переходить к более сложным форматам. Такой подход позволяет минимизировать риски, оптимизировать бюджет и постепенно формировать сильное онлайн-присутствие.
