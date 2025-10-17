Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года, уведомление по ЕНП в октябре и блокировка счетов по 115-ФЗ: обзор для бухгалтера

Некоторые предприниматели будут сдавать отчетность в Росстат постоянно, а другие — только если попадут в выборку. Появятся новые отчеты по кадрам, в которых будут отражаться зарплата, движение персонала и численность работников. О сроках сдачи новой отчетности и ее формах — читайте в разборе.
Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года
До 27 октября налогоплательщики должны сдать уведомление по ЕНП. В нем нужно отразить НДФЛ, единый налог по УСН и имущественные налоги. Какие КБК и коды периодов указывать — рассказали в разборе.
Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают
Упрощенцы с НДС могут сталкиваться со множеством проблем. Несовпадение налоговых баз — одна из них. А все потому, что на УСН доходы признают кассовым методом, а в целях НДС используют еще и метод начисления при отгрузках. Что с этим делать — рассказали в разборе.
Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео
Банки строго следуют 115-ФЗ: проверяют, чтобы в операциях не было признаков отмывания средств. Повышенный интерес они проявляют к общепиту, туристической отрасли, маркетплейсам, грузоперевозкам и клининговым компаниям. Какие операции считаются подозрительными в 2025 году и как предотвратить блокировку счета — рассказали в конспекте вебинара.
Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке. Мини-курс
Командированные сотрудники отчитываются о тратах с помощью авансового отчета. Но одного документа мало — для учета средств нужны подтверждающие документы. А иначе не получится доказать, что деньги действительно потратили на командировку. Какие документы прикладывать — рассказали в мини-курсе.
Может ли несовершеннолетний стать самозанятым. Мини-курс
Самозанятость помогает легализовать доходы и уплачивать налоги без особого труда. Этот режим привлекает низкими ставками налога: 4% по работе с физическими лицами и 6% по сотрудничеству с юридическими лицами. С какого возраста можно стать самозанятым — рассказали в мини-курсе.
Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. Мини-курс
С 1 января 2026 года будут применять новую справку о постановке на учет в ФНС по ИП и юридическим лицам. Ранее выданные свидетельства не утратят своей силы, однако для новых компаний и предпринимателей будет действовать только справка. Какие сведения будут в документе и как можно будет его получить — рассказали в мини-курсе.
