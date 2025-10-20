Международная регистрация бренда: Мадридская система и национальные процедуры. Плюсы, минусы, стоимость, риски

Мадридская система или национальная процедура

Мадридская система — это возможность получить охрану в разных странах при помощи всего одной заявки. Это отличает ее от национальной процедуры, которая предусматривает подачу отдельных заявок в национальные ведомства государств.

Получить охрану по Мадридской системе можно не во всех странах. Список доступных государств определен в перечне. Сейчас там 131 страна. Документы обычно подают на одном из трех языков: английский, французский, испанский. Возможно, в перечне скоро появится русский язык. Пошлина также оплачивается один раз, но состоит из нескольких частей.

Заявку подают в Роспатент. Оттуда она направляется в ВОИС, а потом — в разные ведомства выбранных стран. Важный момент — вы должны иметь основную заявку или регистрацию в стране происхождения. Например, вы подаете заявку в Роспатенте (РФ), и на ее основе подаете заявку через Мадридскую систему.

Рассчитайте расходы заранее, потому что пошлины в России снова выросли с 4 октября 2025 года, изменения происходят и в других странах. Для точного расчета можно обратиться в патентное бюро.

График роста пошлин в России

Мадридская система выигрывает, потому что подается только одна заявка вместо десятков и сотен национальных, оплачивается все единым платежом, вносить изменения и продлевать товарный знак потом значительно легче. Если вам нужно 5 и более стран, Мадридская система, как правило, дешевле, чем подача отдельных заявок. Вы экономите на услугах патентных поверенных в каждой стране — платите только специалисту в России.

Однако есть и минусы, например, в течение первых пяти лет международная регистрация зависит от судьбы базовой. Если базовая регистрация будет аннулирована, то также будет и с остальными. Допустим, вашу регистрацию в России может оспорить конкурент, вы потеряете во всех странах. Через 5 лет эта зависимость снимается.

Нужно учитывать, что каждое ведомство указанной страны проводит национальную экспертизу по своим законам. Перед подачей заявки нужно изучить требования законодательства выбранных стран. Например, в США вы не получите регистрацию, если еще нет факта реального использования ТЗ в коммерческой деятельности.

Вы можете получить отказ в одной или нескольких странах, придется нанимать местного патентного поверенного для ответа на отказ в каждой такой стране. Я рекомендую провести предварительную проверку по базам данных патентных ведомств интересующих стран, чтобы убедиться в уникальности и снизить риск отказа. Обратите внимание на уместность вашего обозначения в культурном отношении.

Если ваш ТЗ уже используют в другой стране, проверьте, действует ли его регистрация, можно попытаться выкупить права, рассмотреть возможность «мирного сосуществования», если рынки не пересекаются, но так бывает редко. Самый популярный вариант — изменить свое обозначение для этой страны, чтобы избежать конфликта. Многие крупные компании так и делали.

Изучите правила по прохождению процедуры и оформлению заявки, чтобы не совершить ошибки и проконтролировать экспертов, которые будут участвовать в процессе. При подаче заявки обратите внимание на дополнительные сервисы, которые рекомендует Роспатент.

При подаче национальной заявки регистрация в каждой стране абсолютно независима. Проблемы с одним ТЗ никоим образом не затрагивают права в других странах. Вы будете проходить процедуру с местным экспертом, который глубоко понимает национальное законодательство и практику. Вы можете подавать заявку в любую страну, независимо от того, есть ли у вас регистрация «дома», и участвует ли эта страна в Мадридской системе.

На мой взгляд, национальная процедура в некоторых случаях действительно сильно дороже и сложнее. Как минимум, придется нанимать там патентных поверенных, платить им. В 10+ странах стоимость процедур многократно превышает стоимость одной Мадридской заявки.

Есть риск доверить процедуру ненадежным иностранным исполнителям, потерять деньги, время и даже сам бренд. Иногда иностранные специалисты сотрудничают с местными предпринимателями и передают им данные о зарубежных брендах. Они их регистрируют на себя и уже не пускают на рынок российских предпринимателей.