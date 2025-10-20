Международная регистрация бренда: Мадридская система и национальные процедуры. Плюсы, минусы, стоимость, риски

Без регистрации нельзя?
Неужели без регистрации нельзя экспортировать свои товары в другую страну? Теоретически можно попытаться выйти на рынок иностранного государства без регистрации ТЗ. Но именно на этом пути российские предприниматели чаще всего сталкиваются с суровой реальностью.
На практике это выглядит так: компания начинает экспортировать товары, вкладывается в маркетинг, наращивает клиентскую базу, а затем получает претензионное письмо или иск от местных предпринимателей, которые уже много лет владеют похожим товарным знаком.
Последствия:
Конфискация всего товара на таможне или в точках продаж.
Многомиллионные компенсации. В некоторых юрисдикциях (например, в США) суммы могут быть астрономическими.
Принудительный запрет на использование бренда и его изъятие из оборота.
Уголовная ответственность в ряде стран.
Практика показывает: зарубежные правообладатели защищают свои активы гораздо агрессивнее. Для них интеллектуальная собственность — это актив компании, а не что-то непонятное и неважное, как порой считают у нас.
Пытаться сэкономить на регистрации товарного знака — это все равно, что строить дом на чужой земле без договора купли-продажи. Рано или поздно настоящий владелец придет и потребует свое.
Поэтому для долгосрочной и безопасной экспансии необходимо выбрать оптимальный путь международной регистрации. Вопрос стоит не «регистрировать или нет», а «КАК регистрировать — через Мадридскую систему или по национальным процедурам?».
Мадридская система или национальная процедура
Мадридская система — это возможность получить охрану в разных странах при помощи всего одной заявки. Это отличает ее от национальной процедуры, которая предусматривает подачу отдельных заявок в национальные ведомства государств.
Получить охрану по Мадридской системе можно не во всех странах. Список доступных государств определен в перечне. Сейчас там 131 страна. Документы обычно подают на одном из трех языков: английский, французский, испанский. Возможно, в перечне скоро появится русский язык. Пошлина также оплачивается один раз, но состоит из нескольких частей.
Заявку подают в Роспатент. Оттуда она направляется в ВОИС, а потом — в разные ведомства выбранных стран. Важный момент — вы должны иметь основную заявку или регистрацию в стране происхождения. Например, вы подаете заявку в Роспатенте (РФ), и на ее основе подаете заявку через Мадридскую систему.
Рассчитайте расходы заранее, потому что пошлины в России снова выросли с 4 октября 2025 года, изменения происходят и в других странах. Для точного расчета можно обратиться в патентное бюро.
Мадридская система выигрывает, потому что подается только одна заявка вместо десятков и сотен национальных, оплачивается все единым платежом, вносить изменения и продлевать товарный знак потом значительно легче. Если вам нужно 5 и более стран, Мадридская система, как правило, дешевле, чем подача отдельных заявок. Вы экономите на услугах патентных поверенных в каждой стране — платите только специалисту в России.
Однако есть и минусы, например, в течение первых пяти лет международная регистрация зависит от судьбы базовой. Если базовая регистрация будет аннулирована, то также будет и с остальными. Допустим, вашу регистрацию в России может оспорить конкурент, вы потеряете во всех странах. Через 5 лет эта зависимость снимается.
Нужно учитывать, что каждое ведомство указанной страны проводит национальную экспертизу по своим законам. Перед подачей заявки нужно изучить требования законодательства выбранных стран. Например, в США вы не получите регистрацию, если еще нет факта реального использования ТЗ в коммерческой деятельности.
Вы можете получить отказ в одной или нескольких странах, придется нанимать местного патентного поверенного для ответа на отказ в каждой такой стране. Я рекомендую провести предварительную проверку по базам данных патентных ведомств интересующих стран, чтобы убедиться в уникальности и снизить риск отказа. Обратите внимание на уместность вашего обозначения в культурном отношении.
Если ваш ТЗ уже используют в другой стране, проверьте, действует ли его регистрация, можно попытаться выкупить права, рассмотреть возможность «мирного сосуществования», если рынки не пересекаются, но так бывает редко. Самый популярный вариант — изменить свое обозначение для этой страны, чтобы избежать конфликта. Многие крупные компании так и делали.
Изучите правила по прохождению процедуры и оформлению заявки, чтобы не совершить ошибки и проконтролировать экспертов, которые будут участвовать в процессе. При подаче заявки обратите внимание на дополнительные сервисы, которые рекомендует Роспатент.
При подаче национальной заявки регистрация в каждой стране абсолютно независима. Проблемы с одним ТЗ никоим образом не затрагивают права в других странах. Вы будете проходить процедуру с местным экспертом, который глубоко понимает национальное законодательство и практику. Вы можете подавать заявку в любую страну, независимо от того, есть ли у вас регистрация «дома», и участвует ли эта страна в Мадридской системе.
На мой взгляд, национальная процедура в некоторых случаях действительно сильно дороже и сложнее. Как минимум, придется нанимать там патентных поверенных, платить им. В 10+ странах стоимость процедур многократно превышает стоимость одной Мадридской заявки.
Есть риск доверить процедуру ненадежным иностранным исполнителям, потерять деньги, время и даже сам бренд. Иногда иностранные специалисты сотрудничают с местными предпринимателями и передают им данные о зарубежных брендах. Они их регистрируют на себя и уже не пускают на рынок российских предпринимателей.
Рекомендую обращаться к российским компаниям, чтобы они помогли с поиском или порекомендовали надежных иностранных патентных поверенных. Как правило, компании сотрудничают между собой. У нас, например, есть партнеры из Казахстана и Белоруссии.
Пример регистрации по Мадридской процедуре
Мы зарегистрировали ТЗ клиента в России в 2022 году.
В 2023 году была подана заявка на регистрацию ТЗ по Мадридской системе в Армении, Азербайджане, Беларуси, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Таджикистане. Когда получен ответ от одного из ведомств, ВОИС оповещает об этом заявителя.
Клиент получил защиту во всех интересующих его странах. В данном случае было выгодно подавать заявку на регистрацию по Мадридской системе, так как стран было девять. Девять отдельных заявок, оплата пошлин в валюте каждой страны, разные языки, поиск представителей, оплата их услуг и другие организационные моменты требуют много ресурсов, и не только финансовых.
При Мадридской системе можно легко оплатить по понятной схеме и известным реквизитам.
Как выбрать и сэкономить
Определим критерии выбора в разных ситуациях:
Выбирайте Мадридскую систему, если вам нужна охрана в большом количестве стран (обычно от 5-6 и более), вы уже имеете базовую регистрацию, ваш товарный знак обладает высокой уникальностью и с низкой вероятностью получит отказы, вы хотите снизить первоначальные затраты и упростить административное управление.
Делать выбор в пользу национальной процедуры, если вам нужна охрана всего в 1-3 странах, ключевые из них не участвуют в Мадридской системе, вы не хотите зависеть от судьбы базовой заявки.
Начать нужно с анализа рынков сбыта: куда вы продаете уже сейчас, куда планируете выйти в ближайшие 3-5 лет. Приоритет — страны с наибольшим объемом продаж или производства. По нашим наблюдениям, чаще российские предпринимателю выбирают страны СНГ, Турцию и Китай.
Регистрировать обозначение там, где у вас, например, один партнер, нецелесообразно. Она нужна в странах, где вы ведете активную коммерческую деятельность: продвигаете бренд, ищете дистрибьюторов, продаете через локальные юрлица или интернет-магазины с доставкой в эту страну.
Часто заявители при расчете расходов забывают про:
Оплату услуг патентного поверенного.
Стоимость перевода документов.
Плату за ответ на запросы экспертизы.
Это нужно учитывать, иначе в процессе будет много сюрпризов.
Чтобы снизить стоимость международной регистрации:
Начните с ключевых двух-трех стран, а не со всего мира.
Тщательно подготовьте список товаров/услуг, чтобы сэкономит на пошлинах за лишние классы/товары/услуги.
Используйте Мадридскую систему для регистрации в трех и более странах.
Рекомендую обратиться к экспертам по ТЗ. Вам помогут рассчитать расходы на регистрацию по обоим методам, расскажут о рисках.
Возможно, вам вообще стоит регистрировать ТЗ через Европейское патентное ведомство, Африканские организации интеллектуальной собственности. Патентные поверенные подскажут выгодный вариант.
После регистрации во многих странах предусмотрено, что правообладатель будет сам следить, чтобы похожие обозначения не попали в реестр. Например, в Китае для этих целей публикуют ТЗ в открытых источниках, эксперты проверяют на сходство лишь отчасти, а правообладатель может подать возражение. Отслеживайте новые поданные заявки в странах, где это необходимо, и вовремя подавайте возражения.
Начать дискуссию