Как в 2026 году изменится НДФЛ с продажи и дарения квартир: обзор поправок в НК РФ

Подсчет минимального срока владения в 2026 году

При сроке владения больше минимального квартиру можно продать без НДФЛ и без декларации 3-НДФЛ.

Минимальный срок в общем случае составляет 5 лет, в некоторых случаях – 3 года или меньше. Таблица с минимальными сроками владения в разных ситуациях – здесь.

При продаже иного имущества (например, автомобиля) минимальный срок владения – 3 года.

Поправки в НК РФ уточняют норму про этот минимальный срок владения. Будет сказано, что этот срок должен быть непрерывным.

Таким образом, если вы владели автомобилем много лет, потом продали его, через некоторое время снова его же купили, а потом снова продали, то срок владения будет идти от даты последней покупки.