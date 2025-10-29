Ватсап Веб: как подключиться онлайн с компьютера и скачать приложение

Как открыть WhatsApp1 Web на компьютере

WhatsApp1 Web (Ватсап Веб) позволяет комфортно общаться прямо с экрана ПК без установки дополнительного программного обеспечения. Подключение осуществляется всего за несколько простых действий:

1. Откройте официальную страницу мессенджера WhatsApp1 в браузере. Нажмите кнопку «Войти».

Скриншот главной страницы WhatsApp1

2. Откроется окно с QR-кодом, которое не требует дальнейших кликов.

Скриншот инструкции для входа

3. Перейдите в мобильное приложение WhatsApp1 на своем телефоне. Найдите вкладку настроек (три точки вверху справа на Android или иконка шестеренки внизу справа на iPhone).

Скриншот настроек профиля

4. Выберите пункт «Связанные устройства».

Скриншот пункта «Связанные устройства»

5. Активируйте сканирование нового устройства, нажав соответствующую зеленую кнопку.

Скриншот сканирования QR-кода

6. Телефон автоматически включит камеру. Наведите ее на отображаемый на мониторе QR-код, чтобы завершить подключение.

Скриншот окончания сканирования QR-кода

7. Дождитесь окончания загрузки.

Скриншот просмотра связанных устройств

Через считанные секунды перед вами откроется привычный интерфейс WhatsApp1 с доступом ко всей истории сообщений и групповым чатам. Таким образом, пользоваться любимой платформой можно теперь и с удобством рабочего стола.