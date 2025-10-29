ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Обзоры для бухгалтера
Ватсап Веб: как подключиться онлайн с компьютера и скачать приложение

Ватсап Веб: как подключиться онлайн с компьютера и скачать приложение

Работа требует быть всегда начеку. Не всегда сообщения приходят исключительно в корпоративную почту: поэтому многие используют сторонние мессенджеры. Рассказываем, как скачать WhatsApp (Вотсап) на компьютер.

Автор

Как открыть WhatsApp1 Web на компьютере

WhatsApp1 Web (Ватсап Веб) позволяет комфортно общаться прямо с экрана ПК без установки дополнительного программного обеспечения. Подключение осуществляется всего за несколько простых действий:

1. Откройте официальную страницу мессенджера WhatsApp1 в браузере. Нажмите кнопку «Войти». 

Скриншот главной страницы WhatsApp1

2. Откроется окно с QR-кодом, которое не требует дальнейших кликов.

Скриншот инструкции для входа

3. Перейдите в мобильное приложение WhatsApp1 на своем телефоне. Найдите вкладку настроек (три точки вверху справа на Android или иконка шестеренки внизу справа на iPhone).

Скриншот настроек профиля

4. Выберите пункт «Связанные устройства».

Скриншот пункта «Связанные устройства»

5. Активируйте сканирование нового устройства, нажав соответствующую зеленую кнопку.

Скриншот сканирования QR-кода

6. Телефон автоматически включит камеру. Наведите ее на отображаемый на мониторе QR-код, чтобы завершить подключение.

Скриншот окончания сканирования QR-кода

7. Дождитесь окончания загрузки.

Скриншот просмотра связанных устройств

Через считанные секунды перед вами откроется привычный интерфейс WhatsApp1 с доступом ко всей истории сообщений и групповым чатам. Таким образом, пользоваться любимой платформой можно теперь и с удобством рабочего стола.

Как скачать WhatsApp1 на компьютер Windows

1. Перейдите на официальный сайт и нажмите «Скачать».

Скриншот главной страницы WhatsApp1

2. В «Загрузках» или выбранной папке для новых файлов появится WhatsApp1 Installer. Нажмите на него.

Скриншот скачанного установщика приложения

3. Запустится установка. Дождитесь ее окончания и нажмите «Открыть».

Скриншот скачанного приложения

4. Откройте приложение и свяжите телефон с ноутбуком таким же образом, как мы рассказывали ранее.

Скриншот синхронизации телефона и компьютера

Как скачать WhatsApp1 на компьютер Mac

Установка WhatsApp1 на компьютерах macOS проще, чем на Windows. Можно просто скачать приложение из App Store или воспользоваться инструкцией ниже.

1. Зайдите на официальный сайт и нажмите на «Войти». Откроется окно, в котором нужно нажать на зеленую кнопку «Скачать».

Скриншот экрана для скачивания

2. Согласитесь на переход в App Store и нажмите на кнопку «Открыть приложение».

Скриншот согласия на переход в App Store

3. Компьютер автоматически перейдет на приложение в App Store. Нажмите на «Установить» или значок повторного скачивания.

Скриншот приложения в WhatsApp1

Зачем нужен WhatsApp1 на компьютере

Почему стоит использовать мессенджеры на компьютере, несмотря на удобство мобильных приложений? Есть несколько весомых аргументов:

  1. Большое пространство. Рабочий процесс часто требует больших объемов текста или изображений, и большой монитор значительно облегчает восприятие информации, снижая утомляемость зрения.

  2. Эффективность коммуникации. Быть постоянно доступным коллегам и клиентам становится проще благодаря десктоп-версии приложения, позволяя быстро отвечать на важные запросы без переключения внимания между устройствами.

  3. Комфорт работы с файлами. Отправлять документы или фотографии прямо с компьютера гораздо быстрее и удобнее, чем загружать их сначала на телефон, а потом пересылать себе же на электронную почту.

Используйте преимущества современных технологий, чтобы повысить свою продуктивность и сделать повседневные дела приятнее.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Начать дискуссию

Главная Тарифы