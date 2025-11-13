ЭДО и 1С: как упростить обмен отчетностью и актами сверки

Автоматизация документооборота — одна из актуальных задач бухгалтерии в 2026 году. На IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026 в Москве эксперт по автоматизации первичной документации Константин Кисуркин расскажет, как настроить автоматический обмен актами сверки и отчетностью из 1С и сократить время на работу с ЭДО.

С каждым годом все больше компаний переходят на электронный документооборот. Это удобно, быстро и избавляет бизнес от бумажных архивов. Но для бухгалтера такая автоматизация часто оборачивается новыми задачами.

Если между 1С и ЭДО нет автоматического обмена, приходится выгружать документы вручную — формировать файлы, сохранять их и загружать в сервис оператора. Но и само по себе наличие обмена не всегда упрощает процесс. Когда контрагентов десятки и каждый работает через своего оператора ЭДО, много времени уходит на уточнения, кто чем пользуется.

На помощь приходит Entera — мультисервис, который объединяет работу с документами в одном окне. Он позволяет отправлять документы из 1С в ЭДО в десять раз быстрее, без переключения между разными системами.

В Entera есть модуль для отправки документации из 1С в ЭДО, который объединяет разных операторов на одной платформе. Система автоматически определяет, через какой сервис обмен ведет контрагент, формирует документы в корректном формате и отправляет их. При этом не нужно покупать дополнительные модули, а количество документов не ограничено.

Помимо отправки, Entera помогает комплексно автоматизировать работу с документами:

распознает бумажные и электронные формы с точностью до 98%;

вносит данные в учетную систему за 2 минуты;

проверяет корректность расчетов и сведения о контрагентах;

хранит всю первичку в электронном архиве.

Подробно о том, как автоматизировать обмен актами сверки и отчетностью из 1С, расскажет Константин Кисуркин, эксперт в области автоматизации первичной документации, менеджер по развитию партнерского направления Entera в России.

Он выступит на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11–12 декабря в Москве.

Мы задали Константину несколько вопросов о текущих сложностях бухгалтеров при работе с ЭДО и о том, как Entera помогает с ними справиться.

— Какие документы сейчас можно передавать с помощью электронного документооборота?

— Можно передавать практически любые документы. Чаще всего бухгалтеры отправляют УПД, счета на оплату и акты сверки.

— С какими сложностями чаще всего сталкиваются бухгалтеры при отправке документов из 1С в ЭДО?

— Основные трудности возникают, когда контрагент просит отправить документ в формализованном виде. Бухгалтерам бывает сложно разобраться, как сформировать и отправить нужный XML-файл.

Кроме того, если нужно выгрузить много документов — например, комплекты «счет + УПД» или «счет + акт», то на рутинные операции уходит много времени.

Еще одна частая проблема — не всегда бухгалтер помнит, через какого оператора ЭДО работает контрагент. Тогда приходится уточнять этот момент и ждать ответа. Это тоже замедляет процесс.

— Почему почему бухгалтеры выбирают Entera для отправки первички из 1С в ЭДО?

— Уникальность Entera в том, что сервис отправляет документы через Диадок или СБИС прямо в одном приложении. То есть для этого не придется переключаться между разными интерфейсами. Можно очень быстро, буквально нажатием кнопки в 1С, отправить документы продажи в надлежащем виде. Плюс сервис подсказывает, каким оператором ЭДО пользуется контрагент. Тем самым бухгалтер отправляет нужный документ без лишних уточнений.

Чем бухгалтеру полезен БУХ.СОВЕТ 2026

Самые актуальные темы для бухгалтеров — налоговая реформа, цифровизация документооборота, защита персональных данных и новые электронные форматы взаимодействия с ФНС. На БУХ.СОВЕТ 2026 эксперты обсудят, как подготовиться к этим изменениям и работать без ошибок.

Вы получите:

Практические рекомендации по автоматизации обмена документами в 1С.

Разбор реальных ситуаций при работе с ЭДО и отчетностью.

Ответы на самые частые вопросы бухгалтеров об отправке актов сверки и первички.

Пошаговые решения, как ускорить документооборот и избежать ошибок при взаимодействии с контрагентами.

📍 11–12 декабря 2025 года, NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Зарегистрируйтесь на БУХ.СОВЕТ 2026, чтобы узнать все о настройке автоматического обмена отчетностью и актами сверки из 1С.

БУХ.СОВЕТ 2026 — это не просто конференция, а площадка, где эксперты и представители бизнеса обсуждают важные для профессии вопросы и обмениваются практическим опытом.

Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: 2W5zFJ7iiye