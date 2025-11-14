Как искать клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году: рекомендации от эксперта

Как найти клиентов на бухгалтерские услуги
Привлекать клиентов становится все сложнее: этот тезис подтвердит представитель практически из любой сферы. Бухгалтерия — не исключение. Высокая конкуренция, растущий поток рекламы и информационная перегрузка привели к тому, что только профессионализма сегодня недостаточно. Не менее важно научиться работать с продвижением своих услуг.
Объявления на онлайн-площадках: как получить результат
Онлайн-площадки объявлений были и остаются востребованным каналом коммуникации с клиентами. Но на практике одни бухгалтеры получают стабильный поток заказов, а другие — с трудом находят несколько новых клиентов. Главная причина — большинство исполнителей не в полной мере используют доступные инструменты и не учитывают специфику продвижения на таких площадках.
Одна из самых заметных тенденций — выбор бухгалтера, который, помимо решения стандартных бухгалтерских задач, способен предложить дополнительные услуги, например, налоговую оптимизацию бизнеса или ведение управленческого учета. Современный бухгалтер — уже не просто исполнитель, а стратегический партнер. Тем более сейчас, когда законодательство постоянно усложняется, а контроль становится все более жестким.
Но, как мы уже говорили, просто обладать экспертизой недостаточно: на первый план выходит презентация своих услуг. При продвижении на онлайн-платформах ключевое значение имеет то, насколько грамотно составлено объявление. И начинать нужно с заголовка.
Артур Хачатрян: «Необходимо взять высокочастотный поисковый запрос — в нашем случае это «Бухгалтерские услуги» — и уникализировать его непосредственно экспертизой бухгалтера, например, «Налоговый консультант». В итоге получаем заголовок «Бухгалтерские услуги. Налоговый консультант». Но это, конечно, не единственный лайфхак».
Не меньшее значение имеет доверие: в новых реалиях оно превращается в ключевой нематериальный актив. Писать объявление рекомендуется от первого лиц. Для потенциального клиента это сигнал, что исполнитель готов взять ответственность на себя. А еще объявления от первого лица помогают легче наладить контакт.
Артур Хачатрян: «Авито — это, в первую очередь, C2C- и B2C-платформа, на которой люди покупают у людей и у проверенных исполнителей. Наличие в объявлении фотографии усилит доверие к исполнителю и сделает диалог прозрачнее. Также я советую бухгалтерам не скрывать фотографии своего офиса, своей команды и не стесняться показывать свою экспертизу — сертификаты, дипломы и другие документы. Можно поэкспериментировать с лид-магнитами, например, нанести инфографику с сезонным предложением. Это отлично работает на рост конверсии».
Как отстроиться от конкурентов
Бухгалтерские услуги — конкурентная сфера. Чтобы выделиться среди других предложений и максимально заинтересовать потенциального клиента, подготовить «просто хорошее» объявление не всегда достаточно. Необходимо использовать дополнительные инструменты. Какие? Об этом мы также спросили у эксперта.
Артур Хачатрян: «Инструментов много и каждый из них отлично выполняет свою задачу. Но если мы говорим про начальные шаги, то я при продвижении на Авито использовал бы тариф «Максимальный» в «Деловых услугах» и усиливал бы объявление XL-форматом. Это поможет стать заметнее конкурентов».
5 секретов объявления, которое не останется незамеченным
Первое фото — ваш бизнес-портрет. Фотографии со стока, как и изображения посторонних, пусть даже и тематических предметов (калькулятора, бумаг и так далее) — не лучшее решение. Такие объявления пользователи чаще игнорируют.
Текст объявления соответствует заголовку. Если заголовок вашего объявления «Бухгалтерские услуги для маркетплейсов», не нужно пытаться рассказать обо всех услугах, которые вы оказываете. Описывайте именно то направление, которое указано в заголовке.
Акцент — на результатах. Не просто «Сдача отчетности», а «Сдаю отчетность без нарушения сроков, чтобы защитить ваш бизнес от штрафов».
В галерее — подтверждения квалификации. Сертификаты, благодарности, дипломы и скриншоты отзывов вызывают доверие.
Объявление содержит призыв к действию. Рассказать о своих услугах и достижениях недостаточно: предложите клиенту конкретное действие. Например, записаться на консультацию по телефону или задать вопрос в мессенджере.
