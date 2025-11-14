Как искать клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году: рекомендации от эксперта

Как найти клиентов на бухгалтерские услуги

О стратегии привлечения клиентов на БУХ.СОВЕТЕ 2026 расскажет специалист по продвижению бухгалтерских услуг на Авито, менеджер по работе с клиентами в категории «Деловые услуги» Артур Хачатрян.

Привлекать клиентов становится все сложнее : этот тезис подтвердит представитель практически из любой сферы. Бухгалтерия — не исключение. Высокая конкуренция, растущий поток рекламы и информационная перегрузка привели к тому, что только профессионализма сегодня недостаточно. Не менее важно научиться работать с продвижением своих услуг.

Объявления на онлайн-площадках: как получить результат

Онлайн-площадки объявлений были и остаются востребованным каналом коммуникации с клиентами. Но на практике одни бухгалтеры получают стабильный поток заказов, а другие — с трудом находят несколько новых клиентов. Главная причина — большинство исполнителей не в полной мере используют доступные инструменты и не учитывают специфику продвижения на таких площадках.

На конференции Артур Хачатрян поделится не только эффективными инструментами для получения заказов, но и ценной информацией о том, на что обращают внимание заказчики при выборе исполнителей бухгалтерских услуг.

Одна из самых заметных тенденций — выбор бухгалтера, который, помимо решения стандартных бухгалтерских задач, способен предложить дополнительные услуги, например, налоговую оптимизацию бизнеса или ведение управленческого учета. Современный бухгалтер — уже не просто исполнитель, а стратегический партнер. Тем более сейчас, когда законодательство постоянно усложняется, а контроль становится все более жестким.

Но, как мы уже говорили, просто обладать экспертизой недостаточно: на первый план выходит презентация своих услуг. При продвижении на онлайн-платформах ключевое значение имеет то, насколько грамотно составлено объявление. И начинать нужно с заголовка.

Артур Хачатрян: «Необходимо взять высокочастотный поисковый запрос — в нашем случае это «Бухгалтерские услуги» — и уникализировать его непосредственно экспертизой бухгалтера, например, «Налоговый консультант». В итоге получаем заголовок «Бухгалтерские услуги. Налоговый консультант». Но это, конечно, не единственный лайфхак».

Не меньшее значение имеет доверие: в новых реалиях оно превращается в ключевой нематериальный актив. Писать объявление рекомендуется от первого лиц. Для потенциального клиента это сигнал, что исполнитель готов взять ответственность на себя. А еще объявления от первого лица помогают легче наладить контакт.