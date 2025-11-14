Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке, допрос ФНС, ККТ при оплате по QR-коду: обзор для бухгалтера

В общем случае испытательный срок составляет 3 месяца. Уволить работника могут в любое время в пределах этого периода. Но компенсацию за неиспользованный отпуск нужно начислять, только если сотрудник отработал не менее 15 дней. Как ее рассчитать — рассказали в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в обзоре.