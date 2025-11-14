Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке, допрос ФНС, ККТ при оплате по QR-коду: обзор для бухгалтера

В общем случае испытательный срок составляет 3 месяца. Уволить работника могут в любое время в пределах этого периода. Но компенсацию за неиспользованный отпуск нужно начислять, только если сотрудник отработал не менее 15 дней. Как ее рассчитать — рассказали в разборе.
Нотариус для ООО и ИП: когда нужен, сколько стоит
Несмотря на всеобщую цифровизацию и появление МЧД, нотариусы все еще нужны бизнесу. Особенно часто он требуется для удостоверения сделок. Какие договоры требуют нотариальных действий и сколько это стоит — рассказали в разборе.
Повестка для уточнения данных в воинском учете: что делать работодателю
Нередко военкомат просит уточнить данные в воинском учете. Например, в рамках плановых проверок или для обновления данных в реестре. Что делать при получении повестки, чтоб не получить штраф — рассказали в разборе.
Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео
Совсем скоро бухгалтерам нужно будет отчитываться за 2025 год. А с 2026 года будет новый этап налоговой реформы — повышение ставки НДС, снижение лимита на УСН и ПСН. Как подготовиться к изменениям без стресса — рассказали на практической консультации.
Когда можно заключать устный договор и как это сделать. Мини-курс
В некоторых случаях даже юридические лица могут обойтись устным договором. Это возможно в ситуациях, когда закон не требует письменной формы, все существенные условия согласованы или сделку исполняют сразу при заключении.
Клиенты платят по QR-коду: нужно ли организации применять ККТ. Мини-курс
В общем случае компании и ИП должны выдавать клиент чек, который подтверждает расчет. Случаи неприменения ККТ указаны в 54-ФЗ. Рассказали в мини-курсе: нужно ли применять ККТ при оплате по QR-коду.
Допрос ФНС: как подготовиться и что учесть бухгалтеру. Мини-курс
ФНС может допрашивать контрагентов, текущих и бывших работников в качестве свидетелей. К этой процедуре стоит тщательно подготовиться — придумать ответы на вопросы из примерного перечня и найти адвоката.
