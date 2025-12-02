В статье разбираем, как устроены взносы на капитальный ремонт: кто обязан платить, как считается тариф, чем отличаются региональный оператор и спецсчет, какие есть льготы и компенсации, и что будет, если взносы не платит вовсе.
Что такое взносы на капремонт
Взносы на капремонт — это обязательные ежемесячные платежи собственников жилья в многоквартирных домах, которые идут на ремонт общего имущества: крыши, фасада, лифтов, инженерных сетей, фундамента. Обязанность платить установлена статьей 169 Жилищного кодекса, отказаться от взносов нельзя, если вы собственник жилого помещения.Чтобы не переплачивать и не получить пени, важно понимать, откуда берется взнос, куда уходят деньги, какие есть льготы и как правильно платить.
Размер взноса рассчитывается по площади квартиры: тариф (руб. за кв. м) умножают на количество квадратных метров. Минимальный размер взноса утверждает регион — в одних субъектах это 13–15 руб./кв. м, в крупных городах вроде Москвы — почти 30 руб./кв. м и выше.
Как формируется фонд капремонта
Есть два способа, как дом может копить деньги на ремонт:
Счет регионального оператора. Деньги всего дома и других домов региона аккумулируются у регионального фонда капремонта. Он организует и оплачивает работы по региональной программе.
Специальный счет дома. Дом открывает отдельный спецсчет, и взносы копятся только для этого дома. Решения о видах и сроках работ принимают собственники, но при низкой собираемости средств счет могут перевести к региональному оператору (с 2025 года порог собираемости повышен до 60%).
Выбор способа накопления принимается на общем собрании собственников и отражается в протоколе.
Как платить за капремонт
Платить взносы нужно ежемесячно, до срока, указанного в квитанции (обычно до 10–20 числа месяца). Основные способы:
Онлайн‑банк и мобильное приложение. Вставляете данные из квитанции (лицевой счет, региональный оператор или фонд капремонта), проверяете сумму и оплачиваете картой.
СБП и QR‑код. Многие квитанции содержат QR‑код: его можно отсканировать в приложении банка и оплатить через Систему быстрых платежей.
Отделение банка или Почта России. Оплата по бумажной квитанции ПД‑4 наличными или картой в кассе.
Личный кабинет фонда капремонта или УК/ТСЖ. Во многих регионах работают онлайн‑кабинеты, где можно видеть задолженность и оплачивать взносы без лишних реквизитов.
Важно: в платежке проверяйте, чтобы получателем был региональный фонд капремонта или спецсчет дома, а назначение платежа — взносы на капитальный ремонт.
Что будет, если не платить
Задолженность по взносам на капремонт ведет к:
начислению пеней за каждый день просрочки;
взысканию долга через суд и работу приставов;
возможному ограничению выезда, аресту счетов и имуществ.
Долг по капремонту «прикрепляется» к квартире, а не к человеку, поэтому при продаже жилья новый собственник рискует получить вместе с объектом и накопленную задолженность, если это не оговорено отдельно в договоре.
Кто имеет льготы и компенсации
Часть граждан может платить меньше или получать компенсацию уже уплаченных взносов. Льготы бывают федеральные и региональные.
В общем случае:
100% компенсация (в пределах соцнормы площади) может предоставляться одиноким неработающим пенсионерам 80+ лет, пожилым парам, где одному из супругов 80+, героям СССР и РФ, полным кавалерам орденов Славы и членам их семей.
50% компенсации — неработающим пенсионерам 70–79 лет, инвалидам I–II групп, ветеранам и участникам боевых действий, семьям с детьми‑инвалидами и другим категориям, установленным в регионе.
Компенсация обычно начисляется после оплаты: сначала вы платите взнос полностью, затем регион перечисляет вам часть или всю сумму на указанный счёт. Оформлять льготу нужно через соцзащиту или МФЦ, подав заявление и подтверждающие документы.
Можно ли законно не платить за капремонт
Полное освобождение от взносов возможно только в строго ограниченных случаях, установленных Жилищным кодексом и региональными законами, например:
для некоторых категорий льготников (по региональному законодательству — дети‑сироты, отдельные ветераны и т. д.);
для собственников помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (после принятия соответствующего решения).
Во всех остальных ситуациях взносы на капитальный ремонт обязательны, и отказ от их оплаты приведёт к задолженности и суду.
Как проверить начисления и долг
Даже если вы исправно оплачиваете квитанции, ошибки в начислениях, смена тарифа или сбой при оплате через банк могут привести к появлению долга. Поэтому важно периодически сверять свои платежи с данными фонда капремонта и управляющей компании, чтобы вовремя заметить неточности и оспорить их, не дожидаясь суда и работы приставов.
Как это сделать:
Смотрите квитанции: строка «взнос на капитальный ремонт» должна быть выделена отдельно.
Проверьте данные в личном кабинете регионального оператора или через ГИС ЖКХ, многие фонды отображают историю начислений и оплат онлайн.
При несогласии с суммой (ошибка площади, неправильный тариф) обращайтесь сначала в управляющую компанию или фонд капремонта, затем — в жилищную инспекцию.
Вывод
Платить за капитальный ремонт обязаны почти все собственники квартир — это прямая норма Жилищного кодекса, а не «добровольный взнос». Чтобы не переплачивать и не копить долги, нужно:
знать свой региональный тариф и способ формирования фонда.
выбрать удобный канал оплаты и следить за сроками.
оформить положенные льготы или компенсации, если вы подходите под одну из категорий.
Так взносы на капремонт станут предсказуемой статьёй расходов, а не поводом для конфликтов с УК, фондом и судебными приставами.
