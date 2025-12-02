ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Как платить за капитальный ремонт: полный гид

Как платить за капитальный ремонт в 2025 году: тарифы, льготы и последствия неуплаты.

В статье разбираем, как устроены взносы на капитальный ремонт: кто обязан платить, как считается тариф, чем отличаются региональный оператор и спецсчет, какие есть льготы и компенсации, и что будет, если взносы не платит вовсе.

Что такое взносы на капремонт

Взносы на капремонт — это обязательные ежемесячные платежи собственников жилья в многоквартирных домах, которые идут на ремонт общего имущества: крыши, фасада, лифтов, инженерных сетей, фундамента. Обязанность платить установлена статьей 169 Жилищного кодекса, отказаться от взносов нельзя, если вы собственник жилого помещения.​Чтобы не переплачивать и не получить пени, важно понимать, откуда берется взнос, куда уходят деньги, какие есть льготы и как правильно платить.​

Размер взноса рассчитывается по площади квартиры: тариф (руб. за кв. м) умножают на количество квадратных метров. Минимальный размер взноса утверждает регион — в одних субъектах это 13–15 руб./кв. м, в крупных городах вроде Москвы — почти 30 руб./кв. м и выше.​

Как формируется фонд капремонта

Есть два способа, как дом может копить деньги на ремонт:

  • Счет регионального оператора. Деньги всего дома и других домов региона аккумулируются у регионального фонда капремонта. Он организует и оплачивает работы по региональной программе.​

  • Специальный счет дома. Дом открывает отдельный спецсчет, и взносы копятся только для этого дома. Решения о видах и сроках работ принимают собственники, но при низкой собираемости средств счет могут перевести к региональному оператору (с 2025 года порог собираемости повышен до 60%).​

Выбор способа накопления принимается на общем собрании собственников и отражается в протоколе.​

Как платить за капремонт

Платить взносы нужно ежемесячно, до срока, указанного в квитанции (обычно до 10–20 числа месяца). Основные способы:​

  • Онлайн‑банк и мобильное приложение. Вставляете данные из квитанции (лицевой счет, региональный оператор или фонд капремонта), проверяете сумму и оплачиваете картой.​

  • СБП и QR‑код. Многие квитанции содержат QR‑код: его можно отсканировать в приложении банка и оплатить через Систему быстрых платежей.​

  • Отделение банка или Почта России. Оплата по бумажной квитанции ПД‑4 наличными или картой в кассе.​

  • Личный кабинет фонда капремонта или УК/ТСЖ. Во многих регионах работают онлайн‑кабинеты, где можно видеть задолженность и оплачивать взносы без лишних реквизитов.​

Важно: в платежке проверяйте, чтобы получателем был региональный фонд капремонта или спецсчет дома, а назначение платежа — взносы на капитальный ремонт.​

Что будет, если не платить

Задолженность по взносам на капремонт ведет к:

  • начислению пеней за каждый день просрочки;

  • взысканию долга через суд и работу приставов;

  • возможному ограничению выезда, аресту счетов и имуществ.​

Долг по капремонту «прикрепляется» к квартире, а не к человеку, поэтому при продаже жилья новый собственник рискует получить вместе с объектом и накопленную задолженность, если это не оговорено отдельно в договоре.​

Кто имеет льготы и компенсации

Часть граждан может платить меньше или получать компенсацию уже уплаченных взносов. Льготы бывают федеральные и региональные.​

В общем случае:

  • 100% компенсация (в пределах соцнормы площади) может предоставляться одиноким неработающим пенсионерам 80+ лет, пожилым парам, где одному из супругов 80+, героям СССР и РФ, полным кавалерам орденов Славы и членам их семей.​

  • 50% компенсации — неработающим пенсионерам 70–79 лет, инвалидам I–II групп, ветеранам и участникам боевых действий, семьям с детьми‑инвалидами и другим категориям, установленным в регионе.​

Компенсация обычно начисляется после оплаты: сначала вы платите взнос полностью, затем регион перечисляет вам часть или всю сумму на указанный счёт. Оформлять льготу нужно через соцзащиту или МФЦ, подав заявление и подтверждающие документы.​

Можно ли законно не платить за капремонт

Полное освобождение от взносов возможно только в строго ограниченных случаях, установленных Жилищным кодексом и региональными законами, например:

  • для некоторых категорий льготников (по региональному законодательству — дети‑сироты, отдельные ветераны и т. д.);

  • для собственников помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (после принятия соответствующего решения).​

Во всех остальных ситуациях взносы на капитальный ремонт обязательны, и отказ от их оплаты приведёт к задолженности и суду.​

Скриншот с сайта Госуслуг. Компенсация за капремонт.

Как проверить начисления и долг

Даже если вы исправно оплачиваете квитанции, ошибки в начислениях, смена тарифа или сбой при оплате через банк могут привести к появлению долга. Поэтому важно периодически сверять свои платежи с данными фонда капремонта и управляющей компании, чтобы вовремя заметить неточности и оспорить их, не дожидаясь суда и работы приставов.

Как это сделать:

  • Смотрите квитанции: строка «взнос на капитальный ремонт» должна быть выделена отдельно.

  • Проверьте данные в личном кабинете регионального оператора или через ГИС ЖКХ, многие фонды отображают историю начислений и оплат онлайн.​

  • При несогласии с суммой (ошибка площади, неправильный тариф) обращайтесь сначала в управляющую компанию или фонд капремонта, затем — в жилищную инспекцию.​

Вывод

Платить за капитальный ремонт обязаны почти все собственники квартир — это прямая норма Жилищного кодекса, а не «добровольный взнос». Чтобы не переплачивать и не копить долги, нужно:​

  • знать свой региональный тариф и способ формирования фонда.

  • выбрать удобный канал оплаты и следить за сроками.

  • оформить положенные льготы или компенсации, если вы подходите под одну из категорий.

Так взносы на капремонт станут предсказуемой статьёй расходов, а не поводом для конфликтов с УК, фондом и судебными приставами.

