Что такое взносы на капремонт

Взносы на капремонт — это обязательные ежемесячные платежи собственников жилья в многоквартирных домах, которые идут на ремонт общего имущества: крыши, фасада, лифтов, инженерных сетей, фундамента. Обязанность платить установлена статьей 169 Жилищного кодекса, отказаться от взносов нельзя, если вы собственник жилого помещения.​Чтобы не переплачивать и не получить пени, важно понимать, откуда берется взнос, куда уходят деньги, какие есть льготы и как правильно платить.​

Размер взноса рассчитывается по площади квартиры: тариф (руб. за кв. м) умножают на количество квадратных метров. Минимальный размер взноса утверждает регион — в одних субъектах это 13–15 руб./кв. м, в крупных городах вроде Москвы — почти 30 руб./кв. м и выше.​