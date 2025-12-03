Адаптация без стресса: как первые 90 дней решают судьбу сотрудника

Воронка Re-engage: адаптация не заканчивается на 90-й день

Отдельный акцент — это работа после испытательного срока. Если компания выдохнула на 91-й день и перестала системно касаться сотрудника, риск потери все еще высок.

Здесь нужна отдельная воронка работы с действующими сотрудниками — Re-engage:

запланированные касания с людьми после трех месяцев работы;

регулярные внутренние мероприятия и встречи, а не хаотичные тимбилдинги по настроению;

рассылка полезных материалов, методичек, новостей о компании;

запуск программ обучения и развития по понятному графику;

мониторинг вовлеченности и точечные действия с группами риска.

Такая воронка позволяет сделать главное — не ждать, пока сотрудник накопит раздражение и придет с готовым оффером от рынка.

Если поддерживать систему адаптации и мониторинга сотрудников системно, компания почти не сталкивается с ситуацией «триггера», когда нужно ночью придумывать контр-оффер своему же человеку, чтобы удержать его любой ценой. Решения принимаются заранее, на данных, а не в режиме паники.