Прожиточный минимум с 1 января 2026 года в России вырастет примерно на 6,8% и повлияет на размеры многих социальных выплат, минимальных пенсий и пособий. В статье разберем, каким будет новый прожиточный минимум в 2026 году для трудоспособных, детей и пенсионеров, как его считают и как изменение отразится на деньгах граждан.
Что такое прожиточный минимум и для чего он нужен
Прожиточный минимум (ПМ) — это установленная государством минимальная сумма, которой, по расчетам, должно хватать человеку на базовые потребности: продукты, одежду, коммунальные услуги и другие необходимые расходы (по данным на 2026 год).
От ПМ зависят размеры целого ряда социальных выплат, минимальных пенсий, пособий и критерии нуждаемости для различных мер поддержки.
Чем выше установленный прожиточный минимум, тем выше становятся привязанные к нему социальные выплаты, но вместе с этим может измениться и порог дохода для получения льгот.
Как рассчитывается прожиточный минимум в России
Сейчас прожиточный минимум в России устанавливают не по прямой стоимости условной корзины товаров, а на основе доли от медианного дохода населения.
Для разных категорий населения применяют фиксированные коэффициенты к общему ПМ на душу населения.
В расчетах используют четыре основных показателя:
ПМ в целом на душу населения;
ПМ для трудоспособного населения;
ПМ для детей;
ПМ для пенсионеров.
Величина прожиточного минимума устанавливается федеральным законом на год вперед, а регионы на его основе утверждают свои значения с учетом местных цен и особенностей.
Какой прожиточный минимум будет в 2026 году
С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум в России вырастет до 18 939 руб. на душу населения.
По сравнению с 2025 годом, когда ПМ составлял 17 733 руб., рост составит примерно 1 206 руб., то есть около 6,8%.
Ниже — таблица изменения федерального ПМ:
Категория
2025 год
2026 год
Изменение
На душу населения
17 733 руб.
18 939 руб.
+ 1 206 руб.
Трудоспособное население
19 329 руб.
20 644 руб.
+ 1 315 руб.
Дети
17 201 руб.
18 371 руб.
+ 1 170 руб.
Пенсионеры
15 250 руб.
16 288 руб.
+ 1 038 руб.
Для расчета социальных выплат и льгот с 1 января 2026 года будут использовать именно новые величины прожиточного минимума, а не значения 2025 года.
Прожиточный минимум на ребенка в 2026 году
Прожиточный минимум на ребенка с 1 января 2026 года будет 18 371 руб. в среднем по России.
Этот показатель рассчитывается как доля от общего ПМ на душу населения и традиционно немного ниже уровня для трудоспособных граждан, но выше, чем для пенсионеров.
Для семей с детьми этот показатель особенно важен, потому что:
от детского ПМ зависят размеры ежемесячных пособий малоимущим семьям;
по нему проверяют, укладывается ли среднедушевой доход семьи в критерии нуждаемости;
он влияет на выплаты беременным, одиноким родителям и многодетным.
Если в регионе ПМ на ребенка выше федерального, именно региональное значение используют для назначения и расчета местных детских пособий.
Прожиточный минимум пенсионера в 2026 году
С 1 января 2026 года прожиточный минимум пенсионера в среднем по России составит 16 288 руб.
Это минимальный уровень дохода, который государство считает достаточным для пенсионера, и от него напрямую зависят размеры доплат к пенсии.
Для пенсионеров ПМ важен по нескольким причинам:
по нему определяют, нужна ли федеральная или региональная социальная доплата к пенсии;
он участвует в расчетах минимальной пенсии в регионе;
изменение ПМ может привести к перерасчету существующих доплат.
Если общая пенсия пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, ему положена социальная доплата до уровня ПМ в регионе проживания.
Какие выплаты зависят от прожиточного минимума в 2026 году
Существуют десятки федеральных и региональных выплат, сумма или право на которые рассчитываются через прожиточный минимум.
В 2026 году, как и раньше, к таким мерам поддержки относятся:
ежемесячные детские пособия нуждающимся семьям;
отдельные выплаты беременным и одиноким родителям;
социальные доплаты к пенсиям до прожиточного минимума пенсионера;
некоторые виды пособий по уходу за ребенком и малоимущим гражданам;
часть региональных льгот, субсидий и компенсаций (например, ЖКУ).
Для наглядности основные связи представлены в таблице:
Вид выплаты
Как связан с ПМ
На что влияет рост ПМ в 2026 году
Детские пособия малоимущим
Сравнивают доход семьи с ПМ на душу населения / ребенка
Может расширить или сузить круг получателей и увеличить размер выплат
Соцдоплата к пенсии
Сравнивают пенсию с ПМ пенсионера в регионе
Увеличивает доплату тем, у кого пенсия ниже нового регионального ПМ
Региональные субсидии (ЖКУ и др.)
Часто используют долю от ПМ как порог нуждаемости
Может изменить критерии доступа к субсидиям
Рост прожиточного минимума не всегда автоматически означает, что всем станет легче: для части граждан увеличатся выплаты, но некоторым может стать сложнее пройти по новым критериям нуждаемости.
Почему размер прожиточного минимума разный в регионах
Различия в региональных ПМ связаны с тем, что в разных субъектах разные цены на продукты, коммунальные услуги, транспорт и другие базовые расходы.
Федерации разрешено устанавливать собственные величины прожиточного минимума, ориентируясь на федеральный уровень, но учитывая местные экономические условия.
Кроме того, в регионах с особыми климатическими или территориальными условиями применяются повышающие коэффициенты.
Это позволяет формально учитывать более высокую стоимость жизни, например, в северных и отдаленных территориях. Разный ПМ по регионам означает, что семья с одинаковым доходом может считаться бедной и получать льготы в одном субъекте, но не иметь этого статуса в другом.
Таблица прожиточного минимума по регионам на 2026 год
Регионы устанавливают свои значения прожиточного минимума, опираясь на федеральный уровень и местные цены.
Регион / округ
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
Федеральный уровень (РФ)
20 644 руб.
16 288 руб.
18 371 руб.
Центральный ФО
Москва
24 500 руб.
18 971 руб.
23 000 руб.
Московская область
22 000 руб.
17 729 руб.
20 500 руб.
Владимирская область
18 500 руб.
15 799 руб.
17 500 руб.
Липецкая область
16 000 руб.
13 518 руб.
15 200 руб.
Северо-Западный ФО
Санкт-Петербург
22 000 руб.
17 753 руб.
20 600 руб.
Ленинградская область
21 000 руб.
17 428 руб.
19 800 руб.
Калининградская область
20 000 руб.
16 776 руб.
18 800 руб.
Мурманская область
28 000 руб.
23 320 руб.
25 500 руб.
Ненецкий АО
32 000 руб.
26 994 руб.
29 000 руб.
Южный ФО
Краснодарский край
17 500 руб.
14 641 руб.
16 500 руб.
Ростовская область
17 000 руб.
14 335 руб.
16 000 руб.
Волгоградская область
15 500 руб.
13 115 руб.
14 700 руб.
Республика Крым
17 000 руб.
14 793 руб.
16 200 руб.
Приволжский ФО
Республика Татарстан
16 500 руб.
13 844 руб.
15 700 руб.
Республика Башкортостан
17 000 руб.
14 496 руб.
16 200 руб.
Самарская область
18 000 руб.
15 310 руб.
17 000 руб.
Пермский край
17 500 руб.
14 984 руб.
16 600 руб.
Кировская область
17 000 руб.
14 496 руб.
16 000 руб.
Уральский ФО
Свердловская область
19 000 руб.
16 125 руб.
18 000 руб.
Тюменская область
19 500 руб.
16 287 руб.
18 400 руб.
ХМАО — Югра
23 500 руб.
19 581 руб.
21 800 руб.
ЯНАО
27 000 руб.
22 314 руб.
25 000 руб.
Сибирский ФО
Красноярский край
21 000 руб.
18 079 руб.
19 800 руб.
Новосибирская область
18 500 руб.
15 961 руб.
17 500 руб.
Кемеровская область
17 000 руб.
14 822 руб.
16 000 руб.
Алтайский край
16 500 руб.
14 496 руб.
15 700 руб.
Дальневосточный ФО
Приморский край
22 500 руб.
19 382 руб.
21 500 руб.
Хабаровский край
23 000 руб.
19 870 руб.
22 000 руб.
Магаданская область
32 000 руб.
28 339 руб.
30 000 руб.
Камчатский край
33 000 руб.
28 666 руб.
31 000 руб.
Чукотский АО
37 000 руб.
32 510 руб.
35 000 руб.
Конкретные цифры отличаются: в субъектах с высокой стоимостью жизни ПМ будет заметно выше федерального, а в менее дорогих регионах — ближе к базовым значениям. При проверке права на выплаты и льготы всегда нужно смотреть прожиточный минимум именно своего региона и категории.
Вывод
С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России заметно вырастет: до 18 939 руб. на душу населения, 20 644 руб. для трудоспособных, 18 371 руб. для детей и 16 288 руб. для пенсионеров. Эти цифры станут ключевыми ориентирами для расчета пособий, социальных доплат к пенсиям и критериев нуждаемости, поэтому получателям важно проверить, как именно новые значения ПМ повлияют на их выплаты в 2026 году.
