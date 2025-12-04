Что такое прожиточный минимум и для чего он нужен

Прожиточный минимум (ПМ)﻿ — это установленная государством минимальная сумма, которой, по расчетам, должно хватать человеку на базовые потребности: продукты, одежду, коммунальные услуги и другие необходимые расходы (по данным на 2026 год).

От ПМ зависят размеры целого ряда социальных выплат, минимальных пенсий, пособий и критерии нуждаемости для различных мер поддержки.