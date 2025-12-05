Самые важные письма Минфина и ФНС за ноябрь, учет новогодних подарков партнерам, МРОТ-2026 и зарплата: экспертный обзор для бухгалтера

Чтобы вы не искали в письмах Минфина и ФНС нужную информацию самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за ноябрь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, налог на прибыль и имущественные налоги.
Зимняя и летняя «резины»: как отразить в учете
Если вовремя не сменить резину, то компании грозит штраф в размере 500 руб. по ст. 12.5 КоАП и эвакуация транспортного средства на штраф стоянку. Как учесть смену резины в бухгалтерском и налоговом учетах — рассказали в разборе.
Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы
Нередко компании дарят партнерам подарки на Новый год. Все бы хорошо, но тут есть одна загвоздка: на сумму подарков нельзя уменьшить базу по налогу на прибыль, а еще придется уплатить НДС. Как учесть презенты в учете и что делать с налогами — рассказали в разборе.
Налоговая реформа – 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования. Конспект вебинара с видео
Налоговые поправки повлияют на плательщиков УСН и ОСНО. Некоторым придется работать по ставке 22% НДС вместо 20%. Какие еще изменения стоит учесть бухгалтерам маркетплейса и как к ним подготовиться — рассказали в конспекте вебинара.
Как МРОТ-2026 повлияет на выплаты работникам. Мини-курс
МРОТ в 2026 году составит 27 093 рублей. Если зарплата сотрудника зависит от МРОТ, то ее необходимо поднять до нового показателя. А иначе работодатель рискует получить штрафы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП.
Как провести сверку с военкоматом в 2025-2026 годах. Мини-курс
Сверка с военкоматом необходима для проверки соответствия данных с информацией в военкомате. Дату и время назначает военкомат. Как провести сверку и что будут проверять — рассказали в мини-курсе.
Какие данные ФНС может запросить у банка. Мини-курс
Банки в автоматическом режиме передают ФНС данные об открытии, изменении и закрытии счетов юридических, физических лиц и ИП. Но инспекция вправе запросить и другие данные. Какую информацию и когда запрашивает ФНС — рассказали в мини-курсе.
