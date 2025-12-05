Самые важные письма Минфина и ФНС за ноябрь, учет новогодних подарков партнерам, МРОТ-2026 и зарплата: экспертный обзор для бухгалтера

Чтобы вы не искали в письмах Минфина и ФНС нужную информацию самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за ноябрь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, налог на прибыль и имущественные налоги.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем дайджесте.