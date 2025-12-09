Социальная стипендия для студентов: кому положена и как оформить

Размер социальной стипендии в 2025–2026 годах

Размер государственной социальной стипендии зависит от уровня образования и конкретного учебного заведения. Размер социальной стипендии не может быть ниже следующих нормативов:

809 руб. для среднего профессионального образования;

2 227 руб. для высшего образования.

Минимальные размеры стипендий ежегодно индексируются. С 1 сентября 2026 года эти суммы планируют проиндексировать еще на 4%, поэтому базовый размер социальной стипендии вырастет, а точные цифры будут закреплены отдельными приказами Минобрнауки и отражены в стипендиальных положениях вузов и колледжей.

Повышенная государственная социальная стипендия назначается студентам 1–2 курсов очной бюджетной формы, которые сдают сессию только на «хорошо» и «отлично» и одновременно относятся к одной из категорий, имеющих право на обычную социальную стипендию, либо не достигли 20 лет и имеют единственного родителя — инвалида I группы. При выполнении этих условий сумма всех государственных стипендий (академической и социальной, включая повышенную) не может быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения по России за IV квартал предыдущего года, то есть государство гарантирует такому студенту ежемесячный доход не ниже федерального прожиточного минимума.