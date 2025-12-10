Сколько должен стоить сайт для бизнеса: разбираем ценообразование в дизайне и разработке

Дизайн и разработка: какие расходы учитывать

Обычно именно дизайн и программирование «съедают» до 60% инвестиций, а после запуска добавляются постоянные траты на поддержку и продвижение.

Дизайн: UX, UI и фирменный стиль

Хороший дизайн — это больше, чем «красиво». Он определяет удобство, влияет на конверсию и формирует первое впечатление о бренде.

Базовые решения на шаблонах можно реализовать примерно за 50 000 руб.

Индивидуальный UI/UX-подход — от 150 000 руб.

Премиум-дизайн с акцентом на айдентику и анимацию — от 200 000 руб.

Важно учитывать и адаптивность: отдельные макеты для мобильных и планшетов увеличат смету, но сделают сайт универсальным для всех устройств.