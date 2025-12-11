Международное налогообложение: изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Минимальный налог 15 процентов для международных групп компаний (Pillar 2)
Налоговый кодекс дополняется статьей 288.5, предусматривающей особенности исчисления и уплаты налога на прибыль налогоплательщиками — участниками международных групп компаний.
Минимальный налог начиная с 2026 года будут уплачивать российские участники международных групп компаний (определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 105.16-1 Налогового кодекса, то есть по правилам подготовки странового отчета) с консолидированной выручкой по группе более 750 миллионов евро за два последних отчетных периода при условии, что материнская компания международной группы компаний является налоговым резидентом иностранного государства, а также если материнская или промежуточная холдинговая компания международной группы компаний является налоговым резидентом государства, в котором введен механизм налога по правилам IIR, либо в международной группе компаний есть компания, являющаяся налоговым резидентом государства, в котором введен механизм налога по правилам UTPR.
Соответствие указанным критериям должно тестироваться на 31 декабря года, за который определяется налоговая база. Таким образом, минимальный налог по российским участникам международных групп компаний, соответствующим указанным критериям, необходимо будет рассчитать уже в 2026 году, если выручка и в 2024 году, и в 2025 году составит более 750 миллионов евро. Перечень государств, в которых введены механизмы IIR и UTPR, утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
Расчет налога будет осуществляться по каждой компании группы отдельно, а не консолидированно по юрисдикции, как предлагается правилами Pillar 2 Организации экономического сотрудничества и развития.
Налог доплатят те российские участники международных групп компаний, чья эффективная ставка налогообложения составляет менее 15 процентов (с учетом ряда корректировок и при соблюдении иных условий). Итоговая налоговая ставка составит 15 процентов, при этом 5 процентов будет уплачиваться в федеральный бюджет, а 10 процентов — в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Налогоплательщикам, применяющим налоговые льготы (участники специальных инвестиционных контрактов, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и особых экономических зон, а также международных холдинговых компаний), придется доплачивать налог несмотря на действующие стабилизационные оговорки.
Контролируемые иностранные компании и тест на домашнюю ставку
Предлагается установить дополнительный тест на домашнюю ставку налога на прибыль для освобождения активных холдинговых или субхолдинговых контролируемых иностранных компаний от российского налога на прибыль. Домашняя ставка налога должна быть не ниже 15 процентов.
На практике данное освобождение применяется не столь часто. Чаще используется освобождение для активных компаний (например, для зарубежных торговых компаний), и оно не пострадает.
Поправки внесены в пункт 7 статьи 25.13-1 Налогового кодекса. Норма будет применяться с 2026 года.
Налог у источника по приостановленным договорам об избежании двойного налогообложения
После приостановки значительного количества договоров об избежании двойного налогообложения указом Президента в августе 2023 года бизнес просил о смягчении условий и введении переходного периода. Некоторые взаимоотношения сложно быстро перестроить.
Министерство финансов оперативно отреагировало и внесло поправки в Налоговый кодекс, разрешающие с 8 августа 2023 года по 31 декабря 2025 года применять льготы по некоторым видам доходов. В настоящее время возможность применять освобождение и пониженные ставки по договорам об избежании двойного налогообложения продлевается, однако перечень доходов будет сокращен, а временные рамки будут неодинаковыми. Сохраняется условие о том, что контрагент должен быть независимым.
Льготы продолжат применяться:
до конца 2035 года — в отношении процентных доходов, выплачиваемых независимым иностранным экспортно-кредитным агентствам и банкам по договорам, заключенным до 8 августа 2023 года;
до конца 2028 года — в отношении:
доходов от сдачи в аренду или лизинг воздушных судов при выполнении ряда условий;
доходов от использования и (или) предоставления прав на трансляцию крупных спортивных мероприятий;
доходов от использования и (или) предоставления права использования любого патента, чертежа, модели, схемы, секретной формулы, технологии либо информации относительно промышленного или научного опыта (ноу-хау);
доходов от международных морских перевозок по договорам, заключенным с иностранными организациями до 8 августа 2023 года;
доходов от предоставления в аренду или субаренду морских судов по договорам, заключенным до 8 августа 2023 года.
По иным роялти, в том числе за иностранные компьютерные программы, доходам от других международных (кроме морских) перевозок, а также доходам от реализации морских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и находящихся на территории Российской Федерации, льготы автоматически перестанут действовать 31 декабря 2025 года.
Поправки внесены в пункты 2 и 3.1 статьи 310 Налогового кодекса.
Кроме того, до конца 2028 года продлевается действие подпункта 3 пункта 2 статьи 284 Налогового кодекса в отношении нулевой ставки налога у источника по доходам от урегулирования претензий при лизинге воздушных судов.
Налог у источника по международным перевозкам
Вводится техническая поправка в пункт 2 статьи 309 Налогового кодекса для того, чтобы у налогоплательщиков не возникало сомнений, что все доходы, перечисленные в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса, однозначно облагаются налогом у источника (если иное не предусмотрено договором об избежании двойного налогообложения).
Недавно имел место прецедент, когда налогоплательщику удалось отстоять в суде позицию о том, что международная перевозка облагается налогом у источника только в случае, если у исполнителя в Российской Федерации возникает постоянное представительство.
Прощение долга
Освобождаются от российского налога у источника до конца 2029 года доходы от прощения долгов некоторых иностранных компаний перед российскими компаниями. По общему правилу прощение долга рассматривается как доход, облагаемый налогом в Российской Федерации, а российская компания, прощающая долг, выступает налоговым агентом.
Исходя из формулировки нормы представляется, что освобождение будет распространяться только на долги государственных компаний с долей участия государства не менее 50 процентов, прощенные в связи с введением санкций и ограничений по проведению расчетов (пункт 2 статьи 310 Налогового кодекса дополнен подпунктом 13).
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
