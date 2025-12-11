Международное налогообложение: изменения в 2026 году

Минимальный налог 15 процентов для международных групп компаний (Pillar 2)

Налоговый кодекс дополняется статьей 288.5, предусматривающей особенности исчисления и уплаты налога на прибыль налогоплательщиками — участниками международных групп компаний.

Минимальный налог начиная с 2026 года будут уплачивать российские участники международных групп компаний (определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 105.16-1 Налогового кодекса, то есть по правилам подготовки странового отчета) с консолидированной выручкой по группе более 750 миллионов евро за два последних отчетных периода при условии, что материнская компания международной группы компаний является налоговым резидентом иностранного государства, а также если материнская или промежуточная холдинговая компания международной группы компаний является налоговым резидентом государства, в котором введен механизм налога по правилам IIR, либо в международной группе компаний есть компания, являющаяся налоговым резидентом государства, в котором введен механизм налога по правилам UTPR.

Соответствие указанным критериям должно тестироваться на 31 декабря года, за который определяется налоговая база. Таким образом, минимальный налог по российским участникам международных групп компаний, соответствующим указанным критериям, необходимо будет рассчитать уже в 2026 году, если выручка и в 2024 году, и в 2025 году составит более 750 миллионов евро. Перечень государств, в которых введены механизмы IIR и UTPR, утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

Расчет налога будет осуществляться по каждой компании группы отдельно, а не консолидированно по юрисдикции, как предлагается правилами Pillar 2 Организации экономического сотрудничества и развития.

Налог доплатят те российские участники международных групп компаний, чья эффективная ставка налогообложения составляет менее 15 процентов (с учетом ряда корректировок и при соблюдении иных условий). Итоговая налоговая ставка составит 15 процентов, при этом 5 процентов будет уплачиваться в федеральный бюджет, а 10 процентов — в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Налогоплательщикам, применяющим налоговые льготы (участники специальных инвестиционных контрактов, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и особых экономических зон, а также международных холдинговых компаний), придется доплачивать налог несмотря на действующие стабилизационные оговорки.