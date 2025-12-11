Расширение тарифного коридора с 9 декабря 2025 года

С 9 декабря 2025 года ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО на 15% в обе стороны для большинства видов транспорта. Для мотоциклов ограничение расширено сразу на 40%.

Это означает, что страховщики получили больше возможностей для установки базовой ставки. Они могут как сильнее снижать цену для безопасных водителей, так и заметно повышать — для аварийных или проблемных клиентов.