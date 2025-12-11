С 9 декабря 2025 года в России начали действовать новые тарифы ОСАГО: Банк России расширил тарифные коридоры и пересмотрел территориальные коэффициенты, по которым считается стоимость полиса. В 2026 году автовладельцы будут продлевать страховку уже по обновленным правилам — для одних водителей ОСАГО подорожает, для других, наоборот, может стать дешевле, в зависимости от региона, стиля вождения и страховой истории. Что именно изменится и кого затронут новые подходы к расчету, разбираем далее в статье.
Расширение тарифного коридора с 9 декабря 2025 года
С 9 декабря 2025 года ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО на 15% в обе стороны для большинства видов транспорта. Для мотоциклов ограничение расширено сразу на 40%.
Это означает, что страховщики получили больше возможностей для установки базовой ставки. Они могут как сильнее снижать цену для безопасных водителей, так и заметно повышать — для аварийных или проблемных клиентов.
На что это повлияет
Расширение тарифного коридора делает тарификацию более индивидуальной. При расчете полиса страховщики будут активнее учитывать:
безаварийность водителя,
стаж и возраст,
характеристики автомобиля,
регион эксплуатации.
В результате средний по рынку тариф может почти не измениться, однако разброс цен по разным категориям автовладельцев станет больше.
Параметры расширения по категориям транспорта
Параметры расширения различаются по типам транспортных средств, поскольку у них разная аварийность и средняя стоимость ущерба. В описании реформы отдельно выделены: легковые автомобили физических лиц; мотоциклы и скутеры; грузовики, автобусы и спецтехника.
Категория транспорта
Характер расширения коридора ОСАГО
Легковые авто физических лиц
Примерно ±15% от прежних границ.
Мотоциклы и скутеры
До ±40% из‑за более высокой потенциальной опасности.
Грузовики, автобусы, спецтехника
В среднем ±10–20% с учетом стоимости ущерба.
Что изменится в ОСАГО в 2026 году
С 2026 года полисы ОСАГО будут продавать уже с учетом нового коридора и обновленных коэффициентов, прежде всего территориального.
Для аккуратных водителей без аварий и штрафов страховка может стоить меньше. В то же время для тех, кто часто попадает в ДТП или управляет автомобилем в «рисковых» регионах, цена полиса заметно вырастет.
Изменение территориального коэффициента (КТ)
Указание ЦБ одновременно обновило значения территориального коэффициента, который учитывает:
аварийность,
интенсивность движения,
уровень мошенничества в конкретных регионах.
По данным регулятора, КТ снижен для части регионов РФ и повышен для других, где риски по ОСАГО остаются высокими.
Территории, где КТ вырастет
На указанных территориях коэффициент КТ увеличился из-за высокого уровня мошенничества и убытков по ОСАГО. Наиболее значительно выросли коэффициенты в Новосибирске и Республике Ингушетия — почти вдвое.
Территория
КТ до 9 декабря
КТ после 9 декабря
Республика Алтай
0,76
0,84
Республика Дагестан
0,99
1
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт
0,96
1
Республика Калмыкия
0,82
0,90
Нерюнгри
0,84
0,92
Республика Саха (Якутия)
0,68
0,75
Республика Тыва
0,82
0,90
Кызыл
0,82
0,90
Чеченская Республика
0,82
0,90
Ставропольский край
0,76
0,84
Хабаровский край
0,88
0,97
Магаданская область
0,76
0,84
Магадан
0,82
0,90
Смоленская область
0,76
0,84
Еврейская автономная область
0,82
0,90
Биробиджан
0,82
0,90
Новосибирск
1,56
3,12
Республика Ингушетия
0,82
1,64
Территории, где КТ снизится
На этих территориях КТ снижен благодаря низкой аварийности и меньшей плотности транспортного потока. Это позволит добросовестным водителям оформить полис дешевле в 2026 году.
Территория
КТ до 9 декабря
КТ после 9 декабря
Сыктывкар
1,48
1,38
Ухта
1,24
1,14
Чебоксары
1,56
1,46
Пермь
1,70
1,60
Котлас
1,48
1,38
Северодвинск
1,56
1,46
Владимир
1,48
1,38
Вологда
1,56
1,46
Череповец
1,64
1,54
Иваново
1,64
1,54
Кемерово
1,72
1,62
Мончегорск
1,24
1,14
Мурманск
1,88
1,78
Верхняя Салда
1,16
1,06
Тюмень
1,70
1,60
Сургут
1,80
1,70
Ханты-Мансийск
1,40
1,30
Ноябрьск
1,56
1,46
Как будет рассчитываться стоимость полиса в 2026 году
Формула расчета ОСАГО останется прежней, но ключевые параметры обновятся:
базовая ставка будет браться из расширенного тарифного коридора,
территориальный коэффициент.
Итоговую цену, как и раньше, умножат на коэффициенты мощности двигателя, стажа, безаварийности (КБМ), использования (такси, каршеринг и др.), но разброс по ставкам станет шире, чем в прошлые годы.
Штраф за отсутствие ОСАГО в 2026 году
В 2026 году езда без действующего полиса ОСАГО по‑прежнему является административным правонарушением ст. 12.37 КоАП с базовым штрафом 800 руб.
При повторном нарушении сумма штрафа увеличится и составит от 3 000 до 5 000 руб. С осени 2026 года штрафы планируется массово выписывать по данным камер фиксации, но не чаще одного раза в сутки на один автомобиль.
Часто задаваемые вопросы
Ответы на наиболее популярные вопросы.
Сколько будет стоить полис ОСАГО в 2026 году?
Единой фиксированной цены на ОСАГО в 2026 году не будет. Стоимость зависит от региона, истории вождения и характеристик автомобиля.
В среднем для аккуратных водителей в «спокойных» регионах тариф может остаться на уровне текущего или даже немного снизиться.
В зонах с высоким риском убытков ожидается рост стоимости полиса.
Как проверить полис ОСАГО в НСИС?
Проверить подлинность полиса можно по номеру на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) или через сервисы, интегрированные с Национальной системой идентификации и страхования (НСИС).
Сервис показывает, действительно ли оформлено ОСАГО, для какого автомобиля и в страховой компании зарегистрирован договор.
С какого числа подорожает ОСАГО в 2026 году?
Расчеты по новым тарифам и коэффициентам начались с 9 декабря 2025 года.
Массовое влияние на стоимость страховых полисов большинство автовладельцев почувствует при продлении полиса в 2026 году.
Для новых договоров, заключенных после этой даты, страховщики уже используют расширенный тарифный коридор и обновленные территориальные коэффициенты.
ОСАГО подорожает для всех или нет?
Решение ЦБ не означает одинакового и автоматического подорожания для всех водителей.
Для аккуратных автовладельцев с хорошей страховой историей и в регионах с пониженным КТ ОСАГО может подешеветь.
Водители из «дорогих» регионов с высокой аварийностью и убытками почти наверняка столкнутся с ростом стоимости полиса.
