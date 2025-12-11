Налог на доходы физических лиц: изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Пятилетняя льгота
Освобождение, предусмотренное пунктом 17.2 статьи 217 Налогового кодекса, относящееся к доходам от реализации акций и долей, не будет распространяться на доходы от реализации акций и долей в иностранных компаниях, на случаи выбытия налогоплательщика из организации, а также при погашении долей и акций.
Ограничение на применение льготы в ситуации, когда доля российской недвижимости превышает 50 процентов, будет распространяться не только на акции, но и на доли в обществах с ограниченной ответственностью.
Прочие поправки по налогу на доходы физических лиц
Метод оценки «первым поступил — первым выбыл» (ФИФО), использование которого было обязательным при реализации ценных бумаг, становится обязательным и при реализации производных финансовых инструментов (поправка в статью 214.1 Налогового кодекса).
Перечень объектов, получение в дар которых влечет налоговые последствия для одаряемого, за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками, расширяется за счет любых ценных бумаг (в настоящее время в этом перечне указаны только акции) и производных финансовых инструментов (поправка в пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса).
Устанавливается порядок учета расходов на приобретение доли участия в обществе с ограниченной ответственностью в случае, если доля участия приобретена налогоплательщиком в результате реорганизации другой организации (поправки в подпункт 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса).
Требование о самостоятельном декларировании налогоплательщиком дохода распространяется на ситуацию частичного неудержания налога налоговым агентом (поправка в пункт 1 статьи 228 Налогового кодекса).
Для доходов налоговых нерезидентов Российской Федерации, являющихся налоговыми резидентами и гражданами государств — членов Евразийского экономического союза, от осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации устанавливаются налоговые ставки в размере от 13 до 22 процентов. Таким образом, указанные лица приравниваются по условиям налогообложения к таким льготным категориям нерезидентов, как, например, высококвалифицированные иностранные специалисты и переселенцы (поправка в пункт 3 статьи 224 Налогового кодекса внесена перед вторым чтением законопроекта).
Букмекерские конторы и тотализаторы наделяются функцией налоговых агентов при выплате выигрышей в сумме до 15 000 рублей (поправка в пункт 1 статьи 214.7 Налогового кодекса).
Перечень командировочных расходов дополнен расходами на оформление полиса добровольного медицинского страхования, требуемого для въезда и пребывания на территории иностранных государств в период командировки (поправка в пункт 1 статьи 217 Налогового кодекса).
При определении стандартного налогового вычета должны учитываться расходы, относящиеся к основной налоговой базе (подпункт 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса).
Также обращают на себя внимание различные ограничения налоговых преференций для лиц, имеющих статус иностранных агентов в смысле закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ. В частности, налог с заработной платы дистанционных работников с таким статусом составит 30 процентов.
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
