Налог на доходы физических лиц: изменения в 2026 году

Пятилетняя льгота

Освобождение, предусмотренное пунктом 17.2 статьи 217 Налогового кодекса, относящееся к доходам от реализации акций и долей, не будет распространяться на доходы от реализации акций и долей в иностранных компаниях, на случаи выбытия налогоплательщика из организации, а также при погашении долей и акций.

Ограничение на применение льготы в ситуации, когда доля российской недвижимости превышает 50 процентов, будет распространяться не только на акции, но и на доли в обществах с ограниченной ответственностью.