Российский IT-дайджест #18: видеокарты нарасхват, Linux в цехах и игры из Steam в ВК

Геймеры и нейросети устроили охоту за GPU

Ритейлеры и маркетплейсы фиксируют резкий всплеск спроса на видеокарты: по разным данным, продажи в России выросли от 20% до нескольких раз в зависимости от площадки, а на отдельных маркетплейсах прирост в штуках достигает 200–400% год к году.

Аналитики отмечают, что покупатели активно берут карты среднего и высокого сегмента для игр, работы с графикой и локального запуска ИИ‑моделей, а на вторичном рынке спрос на популярные модели GeForce вырос примерно на 70%. Рынок переживает новый кризис GPU: те же видеокарты, только вместо майнинга — генерация картинок и брейнрот-видео.