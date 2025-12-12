Российский IT-дайджест #18: видеокарты нарасхват, Linux в цехах и игры из Steam в ВК

Видеокарты в дефиците, тяжелый CAD уезжает на отечественный Linux, а VK Play коллабится со Steam, превращаясь в крупнейший отечественный лаунчер. Цифровые профили, новое ПО и прикручивание AI к документам, процессам и банковским продуктам — в этом дайджесте.
Геймеры и нейросети устроили охоту за GPU
Ритейлеры и маркетплейсы фиксируют резкий всплеск спроса на видеокарты: по разным данным, продажи в России выросли от 20% до нескольких раз в зависимости от площадки, а на отдельных маркетплейсах прирост в штуках достигает 200–400% год к году.
Аналитики отмечают, что покупатели активно берут карты среднего и высокого сегмента для игр, работы с графикой и локального запуска ИИ‑моделей, а на вторичном рынке спрос на популярные модели GeForce вырос примерно на 70%. Рынок переживает новый кризис GPU: те же видеокарты, только вместо майнинга — генерация картинок и брейнрот-видео.
Не Windows единым: КОМПАС‑3D уходит в отечественный Linux‑мир
АСКОН выпустил нативную версию КОМПАС‑3D v24 для российских ОС на ядре Linux — «Альт Рабочая станция», Astra Linux SE и РЕД ОС, без прослойки WINE. Это дает выигрыш в стабильности и производительности, унифицирует формат данных между Windows‑ и Linux‑версиями и снимает главный аргумент против миграции инженерных рабочих мест на отечественные платформы.
Теперь у ИТ‑отделов меньше поводов держать смешанный зоопарк ОС только ради одного CAD, а у заказчиков — больше шансов выполнить требования импортозамещения без боли для конструкторов.
Вжух — и денег нет
Сбер докрутил сервис «Вжух»: теперь бесконтактная оплата работает на Android‑смартфонах без NFC и даже без карты «Мир», а в некоторых сценариях — еще и без устойчивого интернета. Телефон коннектится с терминалом по Bluetooth Low Energy: достаточно включить Bluetooth, открыть «Сбербанк Онлайн», поднести аппарат к кассе и подтвердить оплату, после чего списание проходит по привязанной карте, в том числе международной.
По оценке банка, таким образом можно «дотянуть» бесконтактные платежи еще примерно до 10 млн клиентов — для тех, у кого старый смартфон, нет NFC или привычка носить с собой не кошелек, а только телефон.
Спроси у карты: ИИ в Яндекс Картах стал личным городским гидом
Яндекс запустил в Картах ИИ‑чат на базе Alice AI — пользователю достаточно нажать на строку поиска и выбрать новый формат диалога. Ассистент подберет маршруты прогулок, составит план дня, предложит заведения и активности по настроению и району, а в перспективе сможет сразу же помогать с бронированием и записью.
Геосервис превращается из навигатора в AI‑консьержа, который знает, куда пойти, что посмотреть и как не потеряться по пути.
VK Play объединяет библиотеки со Steam
VK Play запустил синхронизацию со Steam: теперь можно авторизоваться через Steam и подтянуть свои игры в библиотеку VK Play, чтобы видеть и запускать проекты с обеих платформ из одного лаунчера.
Пользователям обещают единую статистику, игровые страницы для тайтлов из Steam, улучшенный сценарий покупки ключей на VK Play с автоматическим добавлением игры в библиотеку и единый путь от покупки до запуска.
Получается российский аналог GOG Galaxy: сервис не заменяет Steam, но аккуратно оборачивает его в свою экосистему и становится новой точкой входа в ПК‑гейминг.
Junior по ГОСТу: Яндекс Практикум штампует разработчиков под бизнес‑реалии
Яндекс Практикум развивает программы подготовки разработчиков и аналитиков с упором на реальные кейсы из индустрии, продакшн‑данные и менторство практиков. Курсы устроены так, чтобы выпускники после финального проекта могли сразу включаться в работу команд — с учетом используемых стеков, форматов отчетности и типичных задач крупных компаний.
На фоне кадрового дефицита это превращает Практикум в полуофициальный конвейер junior‑специалистов, которые заметно ближе к боевым задачам, чем классические выпускники вузов.
Цифровые профили граждан их регуляция
Новый законопроект уточняет регулирование цифрового профиля гражданина и усиливает требования к обработке и защите персональных данных в государственных и коммерческих системах. Документ прописывает, кто и на каких основаниях может получать доступ к данным, как разграничиваются права операторов и какие риски наступают за утечки и неправомерное использование профиля.
Для бизнеса это означает необходимость ревизии процессов, логирования доступа и архитектуры интеграций с госинфраструктурой, чтобы не попасть под новые регуляторные удары.
GigaCode будет править код прямо в OpenIDE
На маркетплейсе OpenIDE появился плагин GigaCode — AI‑ассистент для разработчиков, который теперь можно установить в отечественную IDE из встроенного каталога расширений. После установки GigaCode помогает писать и дополнять код, генерировать фрагменты, подсказывать варианты решений и анализировать контекст прямо в редакторе, фактически превращая OpenIDE в «умную» среду разработки с поддержкой ИИ.
Для экосистемы российских инструментов это важный шаг: AI‑ассистент теперь доступен не только в западных IDE, но и в локальной среде, которая ориентирована на соответствие требованиям российского законодательства и интеграцию с отечественным стеком.
ИИ в РСХБ решает за сотрудников рутину и риски
Россельхозбанк развивает использование ИИ и аналитики в своих цифровых сервисах, фокусируясь на скоринговых моделях, персонализации предложений и автоматизации внутренних операций. Модели помогают быстрее оценивать риски, выявлять аномалии, подбирать продукты под клиента и разгружать сотрудников фронта и бэк‑офиса от рутинных проверок и ручной обработки данных.
Банки все больше напоминают большие IT‑компанию с финансовой лицензией, где код и модели решают не меньше, чем классические банковские регламенты.
Научная премия Сбера 2025: миллионы за ДНК и квантовую вселенную
Сбер подвел итоги Научной премии 2025 года и раздал крупные чеки тем, кто применяет ИИ не для генерации котиков, а для решения задач фундаментальной науки — от ДНК до квантовой информатики. Общий призовой фонд превысил 100 млн рублей: лауреаты в основных номинациях получили по 30 млн, а молодые ученые в категории «AI в науке» — по 5 млн плюс еще по 1 млн на облачные вычисления для продолжения исследований.
В номинации «AI в науке. Науки о жизни» наградили исследование нейросетей, которые моделируют и конструируют нуклеотидные последовательности ДНК для управления работой генов — с прицелом на биотехнологии и медицинскую генетику. В «цифровом» блоке премии отдельно отметили вклад в развитие квантовой информатики, новых материалов и алгоритмов генеративного ИИ: от фундаментальных работ по квантовой связи до методов моделирования сложных многомерных данных и синтеза изображений.
Начать дискуссию