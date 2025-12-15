Кто сможет заключить контракт

Право на этот вид соцконтракта получат демобилизованные участники СВО, оформившие статус ветерана или участника специальной военной операции. Обращаться нужно в органы соцзащиты по месту жительства после завершения службы и получения подтверждающих документов.

Контракт рассчитан на тех, кто планирует открыть свое дело (самозанятость, ИП, фермерство), развивать бизнес, зарегистрированный на ветерана, либо пройти обучение или переобучение для работы или запуска своего проекта.