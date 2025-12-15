С 1 января 2026 года для демобилизованных участников СВО вводится отдельный вид социального контракта. По нему ветераны смогут получить до 350 000 руб. на открытие бизнеса, развитие самозанятости или обучение без проверки доходов семьи.
Социальный контракт для демобилизованных — это соглашение между ветераном СВО и органами соцзащиты, по которому государство выделяет целевую выплату. Ветеран обязуется реализовать программу: начать свое дело, развивать существующий бизнес или пройти обучение для последующего трудоустройства или предпринимательства.
Главное отличие от обычного соцконтракта в том, что здесь не оценивают среднедушевой доход семьи. Мера выступает именно как форма поддержки и признания заслуг участников СВО, а не только помощь малоимущим.
Кто сможет заключить контракт
Право на этот вид соцконтракта получат демобилизованные участники СВО, оформившие статус ветерана или участника специальной военной операции. Обращаться нужно в органы соцзащиты по месту жительства после завершения службы и получения подтверждающих документов.
Контракт рассчитан на тех, кто планирует открыть свое дело (самозанятость, ИП, фермерство), развивать бизнес, зарегистрированный на ветерана, либо пройти обучение или переобучение для работы или запуска своего проекта.
На какие цели можно использовать средства
Единовременная выплата по новому соцконтракту составит до 350 000 руб., точная сумма зависит от программы и региональных правил.
Средства можно направить:
на покупку оборудования, инструментов и техники;
на аренду помещения, закупку сырья и товаров;
на создание сайта и рекламу, а также на оплату обучения;
на оплату курсов повышения квалификации.
Деньги выдаются строго целевым назначением под утвержденную программу, а не в формате свободной денежной помощи. От того, насколько подробно и реалистично описаны расходы, будет зависеть решение комиссии.
Оформление проходит через органы социальной защиты населения. Ветерану нужно подготовить паспорт и документы, подтверждающие участие в СВО и демобилизацию, а затем составить программу соцконтракта: бизнес‑план или план обучения с указанием курса и ожидаемого результата.
Далее подается заявление и пакет документов в соцзащиту лично, через МФЦ или, если доступно, онлайн. Рассмотрение заявления занимает до 10 дней. После одобрения заключается соцконтракт, перечисляются средства, а ветеран реализует программу в установленные сроки.
Контроль и отчетность по использованию средств
Расходы по соцконтракту контролируются: ветеран обязан подтвердить целевое использование средств чеками, договорами и актами. Если бизнес запущен, обучение пройдено и цели контракта достигнуты, обязательства считаются исполненными и претензий не возникает.
При грубом нарушении условий — когда деньги потрачены не по плану или проект без уважительных причин не реализован — органы соцзащиты вправе потребовать вернуть часть или всю сумму, как и по стандартным видам соцконтрактов.
