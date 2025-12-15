8044 ЦОК КПП БСН mobile
Как вести учет при внедрении 1С:ERP, что нового в учете строительных компаний, налоги, отчетность и работа с ККТ в 2025–2026 гг. Обзор мероприятий с 16 по 31 декабря

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

16 декабря. Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP

Время: с 16:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Что необходимо подготовить до начала эксплуатации.

  2. Способы загрузки остатков.

  3. Перечень НСИ и работ для загрузки.

  4. Порядок загрузки остатков.

17 декабря — 18 декабря. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

1 день: антикризис и новое в законе № 214-ФЗ. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.

  1. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  2. Изменения 2025–2026 гг. в бухгалтерском учете застройщика.

  3. Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.

  4. ККТ в строительстве.

2 день: формирование стоимости строительства и расчет финансового результата. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта:

  1. Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  2. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  3. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

17 декабря. Налоги — изменения 2025–2026

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 5/19, oф.

Стоимость: 29 900 ₽

Программа:

  1. Общие вопросы исчисления и уплаты налогов.

  2. Налог на добавленную стоимость.

  3. Налог на прибыль организаций.

  4. Имущественные налоги.

18 декабря. Бухгалтерская отчетность — 2025. Первая отчетность по новому стандарту

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург

Стоимость: 25 900 ₽

Программа:

  1. Новые формы БФО. Формирование отдельных показателей.

  2. Пояснения. Корректировки в БФО. Вопросы развития системы БУ.

19 декабря. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Применение ККТ.

  2. Контроль работы с ККТ.

  3. Операции с денежной наличностью.

  4. Расчеты с подотчетными лицами.

22 декабря — 23 декабря. Налоговое планирование и контроль — полный курс изменений 2025–2026 гг. Защита бизнеса до, во время

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 65 000 ₽

Программа:

1 день: изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  1. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  2. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  3. Результаты проверок НДС.

2 день: анализ схем оптимизации бизнеса. Упрощенная система налогообложения — новые изменения в 2026 г.

  1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  2. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  3. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  4. Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.

  5. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  6. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  7. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

