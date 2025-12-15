Как вести учет при внедрении 1С:ERP, что нового в учете строительных компаний, налоги, отчетность и работа с ККТ в 2025–2026 гг. Обзор мероприятий с 16 по 31 декабря

16 декабря. Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP
Время: с 16:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Что необходимо подготовить до начала эксплуатации.
Способы загрузки остатков.
Перечень НСИ и работ для загрузки.
Порядок загрузки остатков.
17 декабря — 18 декабря. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
1 день: антикризис и новое в законе № 214-ФЗ. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения 2025–2026 гг. в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
2 день: формирование стоимости строительства и расчет финансового результата. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта:
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
17 декабря. Налоги — изменения 2025–2026
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 5/19, oф.
Стоимость: 29 900 ₽
Общие вопросы исчисления и уплаты налогов.
Налог на добавленную стоимость.
Налог на прибыль организаций.
Имущественные налоги.
18 декабря. Бухгалтерская отчетность — 2025. Первая отчетность по новому стандарту
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург
Стоимость: 25 900 ₽
Новые формы БФО. Формирование отдельных показателей.
Пояснения. Корректировки в БФО. Вопросы развития системы БУ.
19 декабря. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Применение ККТ.
Контроль работы с ККТ.
Операции с денежной наличностью.
Расчеты с подотчетными лицами.
22 декабря — 23 декабря. Налоговое планирование и контроль — полный курс изменений 2025–2026 гг. Защита бизнеса до, во время
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 65 000 ₽
1 день: изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам. Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
2 день: анализ схем оптимизации бизнеса. Упрощенная система налогообложения — новые изменения в 2026 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
