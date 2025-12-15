Как вести учет при внедрении 1С:ERP, что нового в учете строительных компаний, налоги, отчетность и работа с ККТ в 2025–2026 гг. Обзор мероприятий с 16 по 31 декабря

22 декабря — 23 декабря. Налоговое планирование и контроль — полный курс изменений 2025–2026 гг. Защита бизнеса до, во время

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 65 000 ₽

Программа:

1 день: изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам. Налоговая реформа и финансовый кризис.

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности. Как проходит налоговый контроль на предприятии. Результаты проверок НДС.

2 день: анализ схем оптимизации бизнеса. Упрощенная система налогообложения — новые изменения в 2026 г.

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика. Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ. Принципы налогового планирования и использования основных средств. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

