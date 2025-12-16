Если вылет откладывают на часы или рейс в итоге отменяют, именно знание своих прав помогает не платить из своего кармана за еду, гостиницу и альтернативный перелет. Массовые задержки и отмены происходят все чаще, поэтому важно понимать, что в таких ситуациях должна сделать авиакомпания и на какие выплаты и услуги вправе рассчитывать пассажир.
Причины задержки рейсов в аэропорту
Перенос или отмена вылета возможны по разным причинам: из‑за неблагоприятных метеоусловий, технических неисправностей воздушного судна, перегруженности аэропорта, ограничений на выполнение полетов. Задержка может возникнуть и по вине авиакомпании — при сбоях в расписании, отсутствии борта или экипажа, ошибках в планировании рейсов.
В статистике российских перевозчиков за 2025 год увеличивается доля длительных задержек свыше четырех часов, что связывают с частыми ограничениями полетов и высокой нагрузкой на инфраструктуру.
Как узнать о задержке или отмене рейса
Информация о переносе вылета обязательно появляется на табло в аэропорту и, как правило, дублируется голосовыми объявлениями. Если при покупке билета вы указали телефон или e‑mail, авиакомпания обычно рассылает уведомления по SMS, электронной почте или через мобильное приложение.
Статус рейса можно дополнительно проверить на сайте перевозчика, на онлайн‑табло аэропорта либо через специальные сервисы‑агрегаторы, которые получают данные из систем управления полетами.
Что делать, если рейс отменили или задержали
Когда стало понятно, что рейс задержан или отменен, первым делом найдите представителя перевозчика или стойку авиакомпании в зоне вылета. Важно сразу зафиксировать факт задержки: сфотографируйте табло, запросите у авиакомпании или справочной службы письменную справку. Затем решите, что для вас важнее: дождаться перенесенного вылета и пользоваться положенными услугами или оформить возврат/перебронирование билета и добираться иным рейсом или видом транспорта.
Обязанности авиакомпании при задержке рейса
Российское законодательство и федеральные авиационные правила устанавливают минимальный набор бесплатных услуг, которые авиакомпания обязана предоставить пассажирам при задержке рейса.
Задержка рейса на 2 часа. При ожидании от двух часов пассажир имеет право на бесплатные прохладительные напитки, а также на организацию двух телефонных звонков или отправку сообщений за счет авиакомпании. Пассажирам с детьми дополнительно должны обеспечить доступ к комнате матери и ребенка.
Задержка рейса более 4 часов. Если рейс задержан более чем на четыре часа, возникает право на горячее питание, а далее — на регулярное кормление: каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов ночью. На практике перевозчики часто выдают ваучеры в кафе или рестораны в терминале либо организуют питание через партнеров в аэропорту.
Задержка рейса на сутки и более. При длительном ожидании, когда задержка приближается к суткам или превышает их, авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер от аэропорта до отеля и обратно. При этом перевозчик продолжает обеспечивать пассажиров питанием и напитками до фактического вылета или окончательного решения по рейсу.
Время задержки считается от отправления, указанного в билете, а не от фактического прибытия в аэропорт.
Напитки и питание
Если ожидание вылета превысило два часа, пассажиры могут рассчитывать на бесплатные прохладительные напитки, которые выдают у стойки авиакомпании по спискам или талонам. При задержке более четырех часов перевозчик обязан обеспечить горячее питание, а затем организовывать его с установленной периодичностью: каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью до вылета или отмены рейса.
Гостиница и трансфер
Когда рейс сдвинулся так, что пассажир вынужден ожидать ночью или задержка фактически достигает суток и более, авиакомпания должна бесплатно предоставить размещение в гостинице и организовать трансфер туда и обратно. Право на отель, как правило, сохраняется и при задержке более шести–восьми часов в ночное время, если это предусмотрено внутренними правилами перевозчика и следует из расписания рейса. При этом питание и напитки продолжают предоставляться в общем порядке, пока пассажиры ждут вылета.
Перелет другим рейсом или возврат денег
При существенной задержке или отмене рейса пассажир вправе выбрать один из вариантов:
перебронировать билет на ближайший рейс до пункта назначения без доплаты;
отказаться от перевозки и оформить полный возврат уплаченной суммы.
Если задержка возникла по вине авиакомпании и из‑за этого сорвалась стыковка по единому билету, перевозчик обязан либо доставить вас до конечного пункта маршрута, либо вернуть деньги за неиспользованный участок перелета.
Об услугах и альтернативах авиакомпании обычно сообщают через SMS, мобильные приложения, электронную почту и объявления по громкой связи, поэтому важно внимательно следить за всеми уведомлениями.
Помимо безвозмездных услуг в аэропорту, пассажир имеет право требовать денежную компенсацию за просрочку доставки к месту назначения, если задержка произошла по вине перевозчика. В общем случае можно заявить неустойку в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, но не более цены билета. Согласно ст. 120 Воздушного кодекса, пассажир также вправе потребовать фиксированный штраф 100 руб. за каждый час задержки (но не более половины стоимости билета). Некоторые авиакомпании в своих правилах дополнительно предлагают бонусные мили или другие привилегии в счет компенсации.
Чтобы взыскать компенсацию, нужно направить в авиакомпанию претензию с приложением копий билета, посадочного талона, справки о задержке и чеков на понесенные расходы. Отдельно допускается требовать возмещения убытков, если из‑за задержки сорвался важный трансфер, проживание или мероприятие, но в этом случае придется доказывать причинно‑следственную связь и вину перевозчика, то есть отсутствие форс‑мажора и наличие организационного сбоя.
В течение 30 дней авиакомпания обязана направить вам ответ — соглашается ли она компенсировать ущерб и в каком объеме. При отказе или отсутствии ответа можно обращаться в суд и в Роспотребнадзор, приложив к жалобе все документы и доказательства.
Пассажир также может отказаться от перевозки и вернуть полную стоимость билета согласно ст. 108 Воздушного кодекса, даже если изначально билет был невозвратным, при условии, что рейс отменили или существенно задержали по вине авиакомпании. Если же вместо отмененного рейса вам предлагают вылет ближайшим бортом по тому же маршруту, доплачивать за более высокую стоимость билета не должны.
За возвратом денег обычно обращаются по месту покупки: в авиакомпанию или к агентству/агрегатору, через который оформлялся билет. Вопрос компенсаций, неустоек и убытков решается непосредственно с перевозчиком — через стойку в аэропорту, колл‑центр или официальный e‑mail, указанный на сайте.
Чтобы зафиксировать позицию авиакомпании, можно записать разговор на камеру телефона, направив ее на себя или в сторону, не снимая сотрудников. Такая запись тоже может пригодиться в случае судебного разбирательства.
Страховка при задержке или отмене рейса
Многие полисы путешественника и специальные программы страхования задержки рейса предусматривают отдельную, фиксированную выплату, если рейс задержали более чем на четыре часа или полностью отменили. Конкретная сумма и периодичность выплат зависят от условий договора: в некоторых полисах деньги платят разово, в других — за каждые четыре–шесть часов ожидания, независимо от того, предоставляла ли авиакомпания питание и гостиницу.
Чтобы получить страховое возмещение, нужно сохранить билеты, посадочные талоны и справку о задержке, а также взять у авиакомпании письменное подтверждение причины переноса. Затем в сроки, установленные полисом, следует подать заявление в страховую компанию, приложив все подтверждающие документы.
Статистика задержек рейсов авиакомпаний в 2025 году
По оценкам страховых компаний и отраслевых аналитиков, в 2025 году количество задержек российских рейсов продолжительностью от часа и более почти удвоилось по сравнению с 2024 годом. Особенно выросла доля задержек более четырех часов: таких случаев стало примерно в 2,5 раза больше, чем год назад, и их совокупный объем уже сравнялся с показателями за весь 2023 год.
Авиакомпании объясняют рост задержек сложными погодными условиями, частыми ограничениями полетов и большой нагрузкой на наземные службы. Эксперты дополнительно указывают на влияние геополитической обстановки и дефицит технических мощностей, необходимых для обслуживания флота и инфраструктуры.
Вопросы и ответы
Ответы на самые популярные вопросы про задержку рейсов.
Через сколько кормят при задержке рейса?
Если рейс задержан на два часа и более, пассажирам должны предоставить прохладительные напитки. Горячее питание при задержке рейса более четырех часов, а затем его обязаны предоставлять каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью до отправления рейса.
Где получить справку о задержке рейса?
Справку о задержке или отмене выдают представители авиакомпании на стойке регистрации, в офисах продаж и официальных представительствах перевозчика в аэропорту. В некоторых случаях такой документ можно запросить по электронной почте через службу поддержки; дополнительно подтвердить факт переноса помогут фото табло и данные сервисов слежения за рейсами, но ключевым документом все равно остается справка перевозчика.
Сколько максимум может быть задержка рейса?
Закон не устанавливает жесткий предельный срок, сколько максимум может длиться задержка: рейс вправе переносить неоднократно, пока не примут решение об отмене. Однако по мере увеличения времени ожидания растет объем обязанностей перевозчика — от предоставления напитков и питания до размещения в гостинице, организации трансфера и права на возврат денег и получение компенсации.
Что положено при задержке рейса на 3 часа?
При задержке на три часа пассажир уже может требовать бесплатные прохладительные напитки и возможность совершить звонки или отправить сообщения за счет авиакомпании. Горячее питание по закону предоставляют только при задержке более четырех часов, но к этому моменту уже стоит запросить официальную справку о задержке, чтобы в дальнейшем предъявить претензию и требовать компенсацию.
Что делать, если из‑за задержки рейса не успеваете на пересадку?
Если оба перелета оформлены по одному билету, ответственность за срыв пересадки лежит на авиакомпании: нужно обратиться к представителю перевозчика и требовать перебронирования маршрута или возврата денег за неиспользованный сегмент. Если стыковочные билеты покупались отдельно, разбираться придется с каждым перевозчиком по отдельности, и получить компенсацию, как правило, гораздо сложнее — в этом помогают страховка от задержки рейса и документы, подтверждающие понесенные расходы.
