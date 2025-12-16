Как получить компенсацию за отмену или задержку рейса

Помимо безвозмездных услуг в аэропорту, пассажир имеет право требовать денежную компенсацию за просрочку доставки к месту назначения, если задержка произошла по вине перевозчика. В общем случае можно заявить неустойку в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, но не более цены билета. Согласно ст. 120 Воздушного кодекса, пассажир также вправе потребовать фиксированный штраф 100 руб. за каждый час задержки (но не более половины стоимости билета). Некоторые авиакомпании в своих правилах дополнительно предлагают бонусные мили или другие привилегии в счет компенсации.

Чтобы взыскать компенсацию, нужно направить в авиакомпанию претензию с приложением копий билета, посадочного талона, справки о задержке и чеков на понесенные расходы. Отдельно допускается требовать возмещения убытков, если из‑за задержки сорвался важный трансфер, проживание или мероприятие, но в этом случае придется доказывать причинно‑следственную связь и вину перевозчика, то есть отсутствие форс‑мажора и наличие организационного сбоя.

В течение 30 дней авиакомпания обязана направить вам ответ — соглашается ли она компенсировать ущерб и в каком объеме. При отказе или отсутствии ответа можно обращаться в суд и в Роспотребнадзор, приложив к жалобе все документы и доказательства.

Пассажир также может отказаться от перевозки и вернуть полную стоимость билета согласно ст. 108 Воздушного кодекса, даже если изначально билет был невозвратным, при условии, что рейс отменили или существенно задержали по вине авиакомпании. Если же вместо отмененного рейса вам предлагают вылет ближайшим бортом по тому же маршруту, доплачивать за более высокую стоимость билета не должны.

За возвратом денег обычно обращаются по месту покупки: в авиакомпанию или к агентству/агрегатору, через который оформлялся билет. Вопрос компенсаций, неустоек и убытков решается непосредственно с перевозчиком — через стойку в аэропорту, колл‑центр или официальный e‑mail, указанный на сайте.