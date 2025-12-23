Исполнительский сбор судебных приставов в 2026 году: как вырастет размер и как отменить

Как изменится размер исполнительского сбора в 2026 году

До изменений действовали такие правила:

Размер исполнительского сбора составлял 7% от суммы долга.

Минимальный размер — 1 000 руб. для граждан и ИП и 10 000 руб. для организаций.

По неимущественным требованиям — не менее 5 000 руб. для граждан и ИП и 50 000 руб. для юрлиц.

С 2026 года параметры изменятся:

Процентная ставка исполнительского сбора вырастет до 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости имущества.

Минимальный размер сбора для граждан и ИП увеличится до 2 000 руб. , для организаций — до 20 000 руб.

По документам неимущественного характера минимальный сбор составит 10 000 руб. для граждан и ИП и 100 000 руб. для юридических лиц.

Меняется и порядок взыскания: исполнительский сбор будут удерживать одновременно с погашением долга, а не после его полного исполнения. Фактически каждая поступившая сумма будет делиться между кредитором и бюджетом, что усиливает нагрузку на должника.

Исключения сохраняются для социально значимых взысканий: алиментов, компенсации вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, морального вреда. По таким делам повышенный сбор применять не планируют.