Исполнительский сбор судебных приставов в 2026 году: как вырастет размер и как отменить

В 2026 году исполнительский сбор судебных приставов станет заметно дороже: вместо 7% должникам придется платить до 12% от суммы долга, а минимальные суммы для граждан и компаний вырастут вдвое. Разбираемся, когда именно начисляют исполнительский сбор, как он будет считаться по новым правилам и в каких ситуациях его реально уменьшить или полностью отменить через жалобу приставу и суд.
Что такое исполнительский сбор и когда его начисляют
Исполнительский сбор — это дополнительный платеж, который ФССП взыскивает с должника, если он не исполнил требования исполнительного документа в добровольный срок (обычно 5 дней с момента возбуждения исполнительного производства, согласно ч. 12 ст. 30, ч. 1 ст. 112 № 229‑ФЗ). Исполнительский сбор у судебных приставов установлен и подробно описан в ст. 112 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве».
Сбор назначает пристав своим постановлением и перечисляет его в доход бюджета, а не взыскателю. Он нужен, чтобы стимулировать должников не затягивать с оплатой и исполнять решения суда вовремя.
Как изменится размер исполнительского сбора в 2026 году
До изменений действовали такие правила:
Размер исполнительского сбора составлял 7% от суммы долга.
Минимальный размер — 1 000 руб. для граждан и ИП и 10 000 руб. для организаций.
По неимущественным требованиям — не менее 5 000 руб. для граждан и ИП и 50 000 руб. для юрлиц.
С 2026 года параметры изменятся:
Процентная ставка исполнительского сбора вырастет до 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости имущества.
Минимальный размер сбора для граждан и ИП увеличится до 2 000 руб., для организаций — до 20 000 руб.
По документам неимущественного характера минимальный сбор составит 10 000 руб. для граждан и ИП и 100 000 руб. для юридических лиц.
Меняется и порядок взыскания: исполнительский сбор будут удерживать одновременно с погашением долга, а не после его полного исполнения. Фактически каждая поступившая сумма будет делиться между кредитором и бюджетом, что усиливает нагрузку на должника.
Исключения сохраняются для социально значимых взысканий: алиментов, компенсации вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, морального вреда. По таким делам повышенный сбор применять не планируют.
Можно ли уменьшить или отменить исполнительский сбор
Полностью избежать исполнительского сбора можно, если уложиться в добровольный пятидневный срок: при полном исполнении требований в этот период пристав не вправе начислять сбор.
Если сбор уже назначен, закон позволяет:
уменьшить его размер через суд;
полностью отменить при наличии законных оснований и подтверждающих документов.
Основания для отмены исполнительского сбора
Исполнительский сбор можно отменить, если есть одно из следующих оснований.
Просрочка исполнения возникла по уважительным причинам: тяжелая болезнь, длительная командировка, чрезвычайные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы, когда должник объективно не мог исполнить требование.
Постановление о взыскании долга или само исполнительное производство отменены судом.
Суд предоставил отсрочку или рассрочку исполнения, и должник исполнял обязательства в соответствии с этим судебным актом.
В отдельных случаях исполнительский сбор может быть списан в рамках банкротства физлица, если суд включит его в реестр требований и признает подлежащим погашению на общих основаниях.
Право обжаловать постановления пристава предусмотрено ст. 121 229-ФЗ. Есть два основных пути.
Можно направить приставу заявление с просьбой отменить постановление о взыскании исполнительского сбора и приложить подтверждающие документы: медицинские справки, командировочные документы, справки о чрезвычайных ситуациях, судебные акты об отмене решения и т.п. Пристав обязан рассмотреть заявление и вынести постановление — об отмене, изменении суммы или оставлении сбора без изменений.
Согласно ст. 122 229-ФЗ, подать заявление можно в течение десяти дней со дня вынесения постановления Федеральной службой судебных приставов,
Постановление пристава о взыскании исполнительского сбора можно обжаловать в суде, который выдал исполнительный документ, либо по месту нахождения подразделения ФССП. Суд вправе признать постановление незаконным, отменить сбор полностью или снизить его размер (на практике часто ограничивают сбор примерно 25% от изначально начисленной суммы).
На время рассмотрения жалобы суд может приостановить исполнение постановления о взыскании исполнительского сбора, что временно снимает с должника дополнительную нагрузку.
Как должнику действовать на практике
Чтобы не переплатить по исполнительскому сбору в 2026 году, стоит выстроить простую стратегию.
Внимательно отслеживать почту и уведомления на Госуслугах, чтобы не пропустить постановление о возбуждении исполнительного производства и успеть погасить долг в добровольный срок.
При объективной невозможности заплатить вовремя заранее обращаться в суд за рассрочкой или отсрочкой исполнения решения.
При выставлении исполнительского сбора проверять законность постановления: даты, суммы, правильность расчета процентов и минимального порога.
При наличии уважительных причин собирать доказательства и подавать заявления об отмене или уменьшении сбора сначала приставу, а затем при необходимости в суд.
Чем раньше должник реагирует на исполнительное производство, тем больше шансов обойтись без исполнительского сбора или хотя бы сократить его размер, особенно после того как в 2026 году ставка вырастет до 12% и минимальные суммы будут увеличены вдвое.
