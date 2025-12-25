8081 Каталог Моб
26 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 декабря в мире отмечают День подарков, Собор Пресвятой Богородицы и День добрых дел. День связан с темой милосердия и помощи ближним. В России также отмечают профессиональный праздник — День войсковой противовоздушной обороны.

Какой сегодня праздник в России 26 декабря

Основные календарные события в России на 26 декабря.

  • День войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск — профессиональный праздник военнослужащих, созданный в честь приказа 1915 года о формировании первых батарей для борьбы с авиацией противника и официально установленный в 2007 году приказом Минобороны РФ.

Международные праздники 26 декабря

В разных странах мира 26 декабря связано с рядом международных и неофициальных дат.

  • День подарков (Boxing Day) — в ряде стран, прежде всего англоязычных, 26 декабря считается днем, когда исторически помогали бедным и слугам, а сегодня это время распродаж и благотворительных акций.

  • День добрых дел и милосердия — в некоторых современных календарях дата посвящена благотворительности и напоминанию о важности не проходить мимо просьб о помощи.

Церковные праздники 26 декабря по православному календарю

Православный календарь на 26 декабря включает несколько значимых церковных воспоминаний.

  • Собор Пресвятой Богородицы (попразднство Рождества Христова) — второй день после Рождества Христова, когда верующие особо прославляют Богородицу, через Которую пришел в мир Спаситель.

  • День памяти святого Иосифа Обручника — почитается как праведный хранитель Святого семейства, через которого Иисус юридически принадлежал к роду Давида.

  • Память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста — пятеро раннехристианских мучеников, которые приняли страдания за веру во Христа.

Народные праздники и приметы на сегодня 26 декабря

В народной традиции этот день продолжает рождественский цикл и связан с наблюдением за погодой.

  • Рождественские дни после праздника — продолжаются рождественские гулянья, визиты к родственникам и обмен угощениями.

  • Считается приметой, что морозный день 26 декабря сулит устойчивую зиму без резких оттепелей.

  • По приметам, если стоит теплая погода или оттепель, мягким обещает быть февраль.

  • Сильный ветер в этот день трактуют как знак неспокойного года с частыми переменами погоды.

Кто родился в этот день

26 декабря родились известные политики, актеры, ученые и спортсмены.

  • Мао Цзэдун (1893) — китайский политический деятель, один из основателей КНР и лидер Коммунистической партии Китая, оказавший большое влияние на историю страны.

  • Михаил Боярский (1949) — советский и российский актер и певец, всенародно известен по роли д’Артаньяна и множеству музыкальных и кинопроектов.

  • Евгения Добровольская (1964) — российская актриса театра и кино, лауреат «Золотой маски» и «Турандот», известная ролями в «Утомленных солнцем» и «Интердевочке»

  • Денис Черышев (1990) — российский футболист, выступавший за клубы Испании и сборную России, герой ЧМ-2018 за сборную России с тремя голами.

  • Мартин Купер (1928) — американский инженер, которого называют одним из создателей первого мобильного телефона. А 1973 году сделал первый звонок с прототипа Motorola DynaTAC, запустив эру мобильной связи.

