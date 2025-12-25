26 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 декабря в мире отмечают День подарков, Собор Пресвятой Богородицы и День добрых дел. День связан с темой милосердия и помощи ближним. В России также отмечают профессиональный праздник — День войсковой противовоздушной обороны.