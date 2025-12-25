Какой сегодня праздник в России 26 декабря
Основные календарные события в России на 26 декабря.
День войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск — профессиональный праздник военнослужащих, созданный в честь приказа 1915 года о формировании первых батарей для борьбы с авиацией противника и официально установленный в 2007 году приказом Минобороны РФ.
Международные праздники 26 декабря
В разных странах мира 26 декабря связано с рядом международных и неофициальных дат.
День подарков (Boxing Day) — в ряде стран, прежде всего англоязычных, 26 декабря считается днем, когда исторически помогали бедным и слугам, а сегодня это время распродаж и благотворительных акций.
День добрых дел и милосердия — в некоторых современных календарях дата посвящена благотворительности и напоминанию о важности не проходить мимо просьб о помощи.
Церковные праздники 26 декабря по православному календарю
Православный календарь на 26 декабря включает несколько значимых церковных воспоминаний.
Собор Пресвятой Богородицы (попразднство Рождества Христова) — второй день после Рождества Христова, когда верующие особо прославляют Богородицу, через Которую пришел в мир Спаситель.
День памяти святого Иосифа Обручника — почитается как праведный хранитель Святого семейства, через которого Иисус юридически принадлежал к роду Давида.
Память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста — пятеро раннехристианских мучеников, которые приняли страдания за веру во Христа.
Народные праздники и приметы на сегодня 26 декабря
В народной традиции этот день продолжает рождественский цикл и связан с наблюдением за погодой.
Рождественские дни после праздника — продолжаются рождественские гулянья, визиты к родственникам и обмен угощениями.
Считается приметой, что морозный день 26 декабря сулит устойчивую зиму без резких оттепелей.
По приметам, если стоит теплая погода или оттепель, мягким обещает быть февраль.
Сильный ветер в этот день трактуют как знак неспокойного года с частыми переменами погоды.
Кто родился в этот день
26 декабря родились известные политики, актеры, ученые и спортсмены.
Мао Цзэдун (1893) — китайский политический деятель, один из основателей КНР и лидер Коммунистической партии Китая, оказавший большое влияние на историю страны.
Михаил Боярский (1949) — советский и российский актер и певец, всенародно известен по роли д’Артаньяна и множеству музыкальных и кинопроектов.
Евгения Добровольская (1964) — российская актриса театра и кино, лауреат «Золотой маски» и «Турандот», известная ролями в «Утомленных солнцем» и «Интердевочке»
Денис Черышев (1990) — российский футболист, выступавший за клубы Испании и сборную России, герой ЧМ-2018 за сборную России с тремя голами.
Мартин Купер (1928) — американский инженер, которого называют одним из создателей первого мобильного телефона. А 1973 году сделал первый звонок с прототипа Motorola DynaTAC, запустив эру мобильной связи.
