Какой сегодня праздник в России 27 декабря
День спасателя Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников МЧС и всех, кто занимается поисково‑спасательными работами, ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обеспечением безопасности людей. Эта дата выбрана в честь постановления Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1990 года об образовании Российского корпуса спасателей, что стало основой для создания МЧС.
Международные праздники 27 декабря
Международный день противоэпидемической готовности — напоминает о важности готовности государств и систем здравоохранения к вспышкам инфекций и другим эпидемиологическим угрозам.
День вырезания снежинки из бумаги — творческий праздник, когда принято делать бумажные снежинки и украшать ими дома, офисы и школы.
Церковные праздники 27 декабря по православному календарю
Память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника — христиане, пострадавшие за веру во Христа при императоре Декии, почитаются как образец стойкости и мужества.
Память мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха — раннехристианские мученики, принявшие страдания за отказ отречься от христианской веры.
Народные праздники и приметы на сегодня 27 декабря
Филимонов день — в народном календаре считалось, что в самый темный период зимы по домам может «бродить нечисть», поэтому старались не открывать двери незнакомцам.
По приметам, если 27 декабря стоит крепкий мороз, лето будет жарким и ветреным, а урожай — богатым.
Кто родился в этот день
Иоганн Кеплер (1571) — немецкий астроном и математик, открыл законы движения планет и заложил основы классической небесной механики.
Якоб Бернулли (1654) — швейцарский математик, один из представителей династии Бернулли, внес значительный вклад в развитие теории вероятностей и математического анализа.
Павел Третьяков (1832) — российский предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи, одного из крупнейших собраний русского искусства.
Джованни Баттиста Пирелли (1848) — итальянский инженер и предприниматель, основатель компании Pirelli, ставшей мировым лидером в производстве шин.
Сергей Бодров‑младший (1971). Российский актер и режиссер, получивший широкую известность благодаря фильмам «Брат» и «Брат 2», ставшим культовыми.
Тимоти Шаламе (1995). Американский актер, звезда фильмов «Назови меня своим именем», «Дюна» и «Леди Берд», один из самых востребованных молодых артистов Голливуда.
Жерар Депардье (1948). Французский и российский актер, один из самых узнаваемых артистов Европы, сыгравший десятки ярких ролей в авторском и массовом кино.
