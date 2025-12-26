8087 КПП УСН Моб
27 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

27 декабря 2025 года в России отмечают профессиональный праздник спасателей, православные даты, несколько международных и народных зимних праздников. День связан с темой безопасности, помощи людям и подготовкой к встрече Нового года.

Какой сегодня праздник в России 27 декабря

  • День спасателя Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников МЧС и всех, кто занимается поисково‑спасательными работами, ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обеспечением безопасности людей. Эта дата выбрана в честь постановления Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1990 года об образовании Российского корпуса спасателей, что стало основой для создания МЧС.

Международные праздники 27 декабря

  • Международный день противоэпидемической готовности — напоминает о важности готовности государств и систем здравоохранения к вспышкам инфекций и другим эпидемиологическим угрозам.

  • День вырезания снежинки из бумаги — творческий праздник, когда принято делать бумажные снежинки и украшать ими дома, офисы и школы.

Церковные праздники 27 декабря по православному календарю

  • Память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника — христиане, пострадавшие за веру во Христа при императоре Декии, почитаются как образец стойкости и мужества.

  • Память мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха — раннехристианские мученики, принявшие страдания за отказ отречься от христианской веры.

Народные праздники и приметы на сегодня 27 декабря

  • Филимонов день — в народном календаре считалось, что в самый темный период зимы по домам может «бродить нечисть», поэтому старались не открывать двери незнакомцам.

  • По приметам, если 27 декабря стоит крепкий мороз, лето будет жарким и ветреным, а урожай — богатым.

Кто родился в этот день

  • Иоганн Кеплер (1571) — немецкий астроном и математик, открыл законы движения планет и заложил основы классической небесной механики.

  • Якоб Бернулли (1654) — швейцарский математик, один из представителей династии Бернулли, внес значительный вклад в развитие теории вероятностей и математического анализа.

  • Павел Третьяков (1832) — российский предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи, одного из крупнейших собраний русского искусства.

  • Джованни Баттиста Пирелли (1848) — итальянский инженер и предприниматель, основатель компании Pirelli, ставшей мировым лидером в производстве шин.

  • Сергей Бодров‑младший (1971). Российский актер и режиссер, получивший широкую известность благодаря фильмам «Брат» и «Брат 2», ставшим культовыми.​

  • Тимоти Шаламе (1995). Американский актер, звезда фильмов «Назови меня своим именем», «Дюна» и «Леди Берд», один из самых востребованных молодых артистов Голливуда.

  • Жерар Депардье (1948). Французский и российский актер, один из самых узнаваемых артистов Европы, сыгравший десятки ярких ролей в авторском и массовом кино.

