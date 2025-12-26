День спасателя Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников МЧС и всех, кто занимается поисково‑спасательными работами, ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обеспечением безопасности людей. Эта дата выбрана в честь постановления Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1990 года об образовании Российского корпуса спасателей, что стало основой для создания МЧС.