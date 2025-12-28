С кем Россия обменивается финансовой информацией: как менялся перечень ФНС с 2018 по 2025 год
Автоматический обмен финансовой информацией: как менялся перечень государств, с которыми Россия осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
1. Приказ ФНС России от 04 декабря 2018 года № ММВ-7-17/784@
Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».
Проект приказа
07 сентября 2018 года (проект на regulation.gov.ru)
Регистрация в Минюсте
24 декабря 2018 года
Публикация
25 декабря 2018 года
Вступление в силу
05 января 2019 года
Срок от проекта до вступления
120 дней
2. Приказ ФНС России от 21 ноября 2019 года № ММВ-7-17/582@
Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».
Изменения:
Добавили: Гана, Доминика, Израиль, Панама.
Исключили: Литва, Соединенное Королевство.
Проект приказа
25 июня 2019 года (проект на regulation.gov.ru)
Регистрация в Минюсте
24 декабря 2019 года
Публикация
25 декабря 2019 года
Вступление в силу
05 января 2020 года
Срок от проекта до вступления
194 дня
3. Приказ ФНС России от 03 ноября 2020 года № ЕД-7-17/788@
Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».
Изменения:
Добавили: Турция, Нигерия.
Проект приказа
23 сентября 2020 года (проект на regulation.gov.ru)
Регистрация в Минюсте
09 декабря 2020 года
Публикация
10 декабря 2020 года
Вступление в силу
21 декабря 2020 года
Срок от проекта до вступления
89 дней
4. Приказ ФНС России от 27 мая 2022 года № ЕД-7-17/450@
Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».
Изменения:
Добавили: Албания, Бруней, Новая Каледония, Перу, Эквадор.
Проект приказа
25 ноября 2021 года (проект на regulation.gov.ru)
Регистрация в Минюсте
05 июля 2022 года
Публикация
05 июля 2022 года
Вступление в силу
16 июля 2022 года
Срок от проекта до вступления
233 дня
5. Приказ ФНС России от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@
Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».
Изменения:
Добавили: Казахстан, Мальдивы, Оман.
Исключили: Швейцария, Острова Кайман.
Проект приказа
05 октября 2022 года (проект на regulation.gov.ru)
Регистрация в Минюсте
05 декабря 2022 года
Публикация
05 декабря 2022 года
Вступление в силу
16 декабря 2022 года
Срок от проекта до вступления
72 дня
6. Приказ ФНС России от 30 октября 2024 года № ЕД-7-17/916@
Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».
Изменения:
Добавили: Армения, Камерун, Руанда, Ямайка, Ниуэ.
Исключили: 26 государств - членов Европейского союза.
Проект приказа
08 августа 2024 года (проект на regulation.gov.ru)
Регистрация в Минюсте
20 декабря 2024 года
Публикация
20 декабря 2024 года
Вступление в силу
31 декабря 2024 года
Срок от проекта до вступления
145 дней
7. Приказ ФНС России от 14 октября 2025 года № ЕД-7-17/883@
Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».
Изменения:
Добавили: Кения, Молдова, Монголия, Папуа Новая Гвинея, Сенегал, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уганда, Сен-Мартен.
Исключили: Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Острова Теркс и Кайкос.
Проект приказа
11 сентября 2025 года (проект на regulation.gov.ru)
Регистрация в Минюсте
10 декабря 2025 года
Публикация
11 декабря 2025 года
Вступление в силу
22 декабря 2025 года
Срок от проекта до вступления
102 дня
