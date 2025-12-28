8085 КПК БСН Моб
С кем Россия обменивается финансовой информацией: как менялся перечень ФНС с 2018 по 2025 год

Список стран, которые участвуют в автообмене с РФ постоянно меняется: некоторые страны добавляются, некоторые страны исключаются. Ниже — краткая хронология, как этот перечень менялся по приказам ФНС.

Автоматический обмен финансовой информацией: как менялся перечень государств, с которыми Россия осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

1. Приказ ФНС России от 04 декабря 2018 года № ММВ-7-17/784@

Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

Проект приказа

07 сентября 2018 года (проект на regulation.gov.ru)

Регистрация в Минюсте

24 декабря 2018 года

Публикация

25 декабря 2018 года

Вступление в силу

05 января 2019 года

Срок от проекта до вступления

120 дней

2. Приказ ФНС России от 21 ноября 2019 года № ММВ-7-17/582@

Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

Изменения:

  • Добавили: Гана, Доминика, Израиль, Панама.

  • Исключили: Литва, Соединенное Королевство.

Проект приказа

25 июня 2019 года (проект на regulation.gov.ru)

Регистрация в Минюсте

24 декабря 2019 года

Публикация

25 декабря 2019 года

Вступление в силу

05 января 2020 года

Срок от проекта до вступления

194 дня

3. Приказ ФНС России от 03 ноября 2020 года № ЕД-7-17/788@

Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

Изменения:

  • Добавили: Турция, Нигерия.

Проект приказа

23 сентября 2020 года (проект на regulation.gov.ru)

Регистрация в Минюсте

09 декабря 2020 года

Публикация

10 декабря 2020 года

Вступление в силу

21 декабря 2020 года

Срок от проекта до вступления

89 дней

4. Приказ ФНС России от 27 мая 2022 года № ЕД-7-17/450@

Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

Изменения:

  • Добавили: Албания, Бруней, Новая Каледония, Перу, Эквадор.

Проект приказа

25 ноября 2021 года (проект на regulation.gov.ru)

Регистрация в Минюсте

05 июля 2022 года

Публикация

05 июля 2022 года

Вступление в силу

16 июля 2022 года

Срок от проекта до вступления

233 дня

5. Приказ ФНС России от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@

Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

Изменения:

  • Добавили: Казахстан, Мальдивы, Оман.

  • Исключили: Швейцария, Острова Кайман.

Проект приказа

05 октября 2022 года (проект на regulation.gov.ru)

Регистрация в Минюсте

05 декабря 2022 года

Публикация

05 декабря 2022 года

Вступление в силу

16 декабря 2022 года

Срок от проекта до вступления

72 дня

6. Приказ ФНС России от 30 октября 2024 года № ЕД-7-17/916@

Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

Изменения:

  • Добавили: Армения, Камерун, Руанда, Ямайка, Ниуэ.

  • Исключили: 26 государств - членов Европейского союза.

Проект приказа

08 августа 2024 года (проект на regulation.gov.ru)

Регистрация в Минюсте

20 декабря 2024 года

Публикация

20 декабря 2024 года

Вступление в силу

31 декабря 2024 года

Срок от проекта до вступления

145 дней

7. Приказ ФНС России от 14 октября 2025 года № ЕД-7-17/883@

Документ: КонсультантПлюс — «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией».

Изменения:

  • Добавили: Кения, Молдова, Монголия, Папуа Новая Гвинея, Сенегал, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уганда, Сен-Мартен.

  • Исключили: Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Острова Теркс и Кайкос.

Проект приказа

11 сентября 2025 года (проект на regulation.gov.ru)

Регистрация в Минюсте

10 декабря 2025 года

Публикация

11 декабря 2025 года

Вступление в силу

22 декабря 2025 года

Срок от проекта до вступления

102 дня

Дата публикации: 28.12.2025, 17:44

