Русский язык на вывесках с 1 марта 2026 года: что изменится для бизнеса и чем грозит латиница

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения, которые напрямую затрагивают внешний облик бизнеса: вывески, навигацию, таблички, ценники и другую публичную информацию для потребителей. Использование иностранных слов и латиницы в офлайн-пространстве может быть признано нарушением, даже если раньше это считалось нормой или элементом брендинга. Разбираемся, что именно меняется, кого это касается и как подготовиться без спешки и лишних затрат.
Что изменилось в законодательстве
Ключевое изменение закреплено Федеральным законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ, который вносит поправки в законодательство о государственном языке и защиту прав потребителей.
Суть нововведения простая:
вся информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть представлена на русском языке как государственном языке РФ.
Дата вступления норм — 1 марта 2026 года, что даёт бизнесу переходный период почти в год.
Официальный текст закона: Федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ
Какая информация обязана быть на русском языке
Требования касаются именно офлайн-пространства, где потребитель физически взаимодействует с бизнесом. В зону обязательного русского языка попадают:
вывески и названия объектов;
навигация внутри зданий и на территории;
режим работы;
ценники и информация об акциях;
правила оказания услуг;
таблички «открыто / закрыто», «касса», «вход», «выход» и т. п.
Важно: речь идёт не только о фасадных вывесках, но и о внутреннем оформлении — особенно в торговых центрах, ресторанах и офисных пространствах.
Где начинаются риски: латиница и иностранные слова
Использование английских и иных иностранных слов само по себе не запрещено, но становится проблемой, если:
отсутствует равнозначная версия на русском языке;
иностранное слово используется как основная информация для потребителя;
русская версия формальная, мелким шрифтом или «для галочки».
Под потенциальный риск попадают популярные элементы:
coffee, shop, sale, open, food court;
mixed-названия (ENG + RU);
навигация и сервисные обозначения только на латинице.
Пример:
Coffee & Bakery — риск;
Кофейня Coffee & Bakery — значительно безопаснее.
Исключения: когда иностранный язык разрешён
Закон прямо предусматривает ряд исключений, которыми бизнес может и должен пользоваться:
Зарегистрированные товарные знакиНазвание бренда в том виде, в каком оно зарегистрировано, можно использовать без перевода.
Фирменные наименования юридических лиц
Если они официально закреплены в ЕГРЮЛ.
Слова из официальных словарей русского языка
Заимствования, признанные нормой.
Иностранный текст при наличии равнозначной версии на русском языке
Русский текст должен быть основным по смыслу и визуальному восприятию.
Какая ответственность грозит бизнесу
Отдельного штрафа «за иностранную вывеску» в КоАП пока нет. Но это не означает отсутствия рисков.
Контроль возможен через действующие нормы:
Роспотребнадзор — как отсутствие обязательной информации для потребителей;
ФАС — как нарушение законодательства о рекламе;
органы местного самоуправления — на основании правил благоустройства, вплоть до демонтажа вывесок.
Практика показывает, что такие механизмы уже активно используются в регионах.
Кто в зоне повышенного внимания
В первую очередь требования затронут бизнес с активным офлайн-контактом с клиентами:
ритейл и торговые сети;
общепит;
сферу услуг;
торговые и бизнес-центры;
застройщиков и девелоперов;
рекламные агентства и дизайн-студии.
Проще говоря: если у бизнеса есть вывеска — он в зоне риска.
Что делать бизнесу уже сейчас: чек-лист
Чтобы не решать проблему в авральном режиме в 2026 году, юристы рекомендуют:
Провести аудит всех вывесок и навигации.
Проверить, подпадают ли используемые названия под исключения.
Оценить необходимость регистрации обозначений как товарных знаков.
Подготовить корректные русскоязычные версии для навигации и информации.
Закрепить новые требования в договорах аренды и с подрядчиками по рекламе и дизайну.
Частые вопросы бизнеса
Нужно ли менять сайт и соцсети?
Можно ли оставить английское название бренда?
Да, если это зарегистрированный товарный знак или есть равнозначная версия на русском.
Что с франшизами?
Франчайзи несёт ответственность за вывеску на своей точке, даже если бренд международный.
Комментарии1
По поводу сайта, соцсетей и рекламы все не так однозначно, как в ответе FAQ ))
53-ФЗ прямо предписывает использовать государственный русский в СМИ, рекламе, инфо для потребителя и даже при показах кино.
Государственный русский — это как раз и есть те словари, о которых пишет автор (или сервисы проверки вроде normaslov). Санкции — штрафы до 500 000 руб. за ненадлежащую рекламу и до 10 000 за непредоставление инфо потребителю. Специальной нормы с штрафами за нарушение законодательства о государственном языке пока нет. Но это пока ))
Вывод — да, онлайн тоже нужно проверять. Рекламу (контекст, таргет, посевы) — 100%. Сайт — это не реклама, НО инфо для потребителя, так что тоже проверять, иностранные слова убирать.
Бизнесу стоит быть внимательными и осторожными с этим запретом иностранных слов. Как и всегда. А еще — передать информацию сотрудникам и подрядчикам