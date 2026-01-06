Русский язык на вывесках с 1 марта 2026 года: что изменится для бизнеса и чем грозит латиница

Ключевое изменение закреплено Федеральным законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ, который вносит поправки в законодательство о государственном языке и защиту прав потребителей.

Суть нововведения простая:

вся информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть представлена на русском языке как государственном языке РФ.

Дата вступления норм — 1 марта 2026 года, что даёт бизнесу переходный период почти в год.