Русский язык на вывесках с 1 марта 2026 года: что изменится для бизнеса и чем грозит латиница

Изменения с 1 марта 2026 года — это не формальность и не «борьба с английским», а новое обязательное правило для публичной информации. Проверки будут, инструменты контроля уже есть, а времени на подготовку пока достаточно. Лучше спокойно привести вывески и навигацию в порядок в 2025 году, чем срочно менять их под проверку в 2026-м.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения, которые напрямую затрагивают внешний облик бизнеса: вывески, навигацию, таблички, ценники и другую публичную информацию для потребителей. Использование иностранных слов и латиницы в офлайн-пространстве может быть признано нарушением, даже если раньше это считалось нормой или элементом брендинга. Разбираемся, что именно меняется, кого это касается и как подготовиться без спешки и лишних затрат.

Что изменилось в законодательстве

Ключевое изменение закреплено Федеральным законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ, который вносит поправки в законодательство о государственном языке и защиту прав потребителей.

Суть нововведения простая:
вся информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть представлена на русском языке как государственном языке РФ.

Дата вступления норм — 1 марта 2026 года, что даёт бизнесу переходный период почти в год.

Официальный текст закона: Федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ

Какая информация обязана быть на русском языке

Требования касаются именно офлайн-пространства, где потребитель физически взаимодействует с бизнесом. В зону обязательного русского языка попадают:

  • вывески и названия объектов;

  • навигация внутри зданий и на территории;

  • режим работы;

  • ценники и информация об акциях;

  • правила оказания услуг;

  • таблички «открыто / закрыто», «касса», «вход», «выход» и т. п.

Важно: речь идёт не только о фасадных вывесках, но и о внутреннем оформлении — особенно в торговых центрах, ресторанах и офисных пространствах.

Где начинаются риски: латиница и иностранные слова

Использование английских и иных иностранных слов само по себе не запрещено, но становится проблемой, если:

  • отсутствует равнозначная версия на русском языке;

  • иностранное слово используется как основная информация для потребителя;

  • русская версия формальная, мелким шрифтом или «для галочки».

Под потенциальный риск попадают популярные элементы:

  • coffee, shop, sale, open, food court;

  • mixed-названия (ENG + RU);

  • навигация и сервисные обозначения только на латинице.

Пример:

  • Coffee & Bakery — риск;

  • Кофейня Coffee & Bakery — значительно безопаснее.

Исключения: когда иностранный язык разрешён

Закон прямо предусматривает ряд исключений, которыми бизнес может и должен пользоваться:

  1. Зарегистрированные товарные знаки

    Название бренда в том виде, в каком оно зарегистрировано, можно использовать без перевода.

  2. Фирменные наименования юридических лиц
    Если они официально закреплены в ЕГРЮЛ.

  3. Слова из официальных словарей русского языка
    Заимствования, признанные нормой.

  4. Иностранный текст при наличии равнозначной версии на русском языке
    Русский текст должен быть основным по смыслу и визуальному восприятию.

Какая ответственность грозит бизнесу

Отдельного штрафа «за иностранную вывеску» в КоАП пока нет. Но это не означает отсутствия рисков.

Контроль возможен через действующие нормы:

  • Роспотребнадзор — как отсутствие обязательной информации для потребителей;

  • ФАС — как нарушение законодательства о рекламе;

  • органы местного самоуправления — на основании правил благоустройства, вплоть до демонтажа вывесок.

Практика показывает, что такие механизмы уже активно используются в регионах.

Кто в зоне повышенного внимания

В первую очередь требования затронут бизнес с активным офлайн-контактом с клиентами:

  • ритейл и торговые сети;

  • общепит;

  • сферу услуг;

  • торговые и бизнес-центры;

  • застройщиков и девелоперов;

  • рекламные агентства и дизайн-студии.

Проще говоря: если у бизнеса есть вывеска — он в зоне риска.

Что делать бизнесу уже сейчас: чек-лист

Чтобы не решать проблему в авральном режиме в 2026 году, юристы рекомендуют:

  1. Провести аудит всех вывесок и навигации.

  2. Проверить, подпадают ли используемые названия под исключения.

  3. Оценить необходимость регистрации обозначений как товарных знаков.

  4. Подготовить корректные русскоязычные версии для навигации и информации.

  5. Закрепить новые требования в договорах аренды и с подрядчиками по рекламе и дизайну.

Частые вопросы бизнеса

Нужно ли менять сайт и соцсети?

Нет, закон ориентирован на офлайн-пространство. Онлайн пока не затрагивается напрямую.

Можно ли оставить английское название бренда?
Да, если это зарегистрированный товарный знак или есть равнозначная версия на русском.

Что с франшизами?
Франчайзи несёт ответственность за вывеску на своей точке, даже если бренд международный.


Комментарии

1
  • V
    valerystepanova

    По поводу сайта, соцсетей и рекламы все не так однозначно, как в ответе FAQ ))

    53-ФЗ прямо предписывает использовать государственный русский в СМИ, рекламе, инфо для потребителя и даже при показах кино.

    Государственный русский — это как раз и есть те словари, о которых пишет автор (или сервисы проверки вроде normaslov). Санкции — штрафы до 500 000 руб. за ненадлежащую рекламу и до 10 000 за непредоставление инфо потребителю. Специальной нормы с штрафами за нарушение законодательства о государственном языке пока нет. Но это пока ))

    Вывод — да, онлайн тоже нужно проверять. Рекламу (контекст, таргет, посевы) — 100%. Сайт — это не реклама, НО инфо для потребителя, так что тоже проверять, иностранные слова убирать.

    Бизнесу стоит быть внимательными и осторожными с этим запретом иностранных слов. Как и всегда. А еще — передать информацию сотрудникам и подрядчикам

