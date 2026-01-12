Как подать заявление и продлить единое пособие на ребенка через Госуслуги в 2026 году

Единое пособие на детей теперь назначают только на год, после чего выплаты автоматически прекращаются, если заново не подтвердить право на них. В 2026 году продлить пособие проще всего через Госуслуги, но родители часто путаются в сроках, боятся ошибиться с выбором нужной галочки и не понимают, какие документы придется загружать.
Разберем, когда именно подавать заявление, как пошагово заполнить форму на портале и что важно проверить, чтобы не остаться без денег.
Когда подавать заявление на продление
Единое пособие назначают только на 12 месяцев, поэтому, чтобы продолжить получать выплаты в 2026 году, нужно подать новое заявление через Госуслуги. Также можно обратиться в МФЦ или Социальный фонд.
Если уложиться в сроки, продление пройдет без перерыва в выплатах.
Подать новое заявление можно в двух вариантах.
В последний месяц действия пособия (оптимально, чтобы не было паузы). Если оформляли пособие через Госуслуги, то за месяц до окончания действия придет уведомление о продлении в личный кабинет.
В месяце, следующем за датой окончания, — тогда деньги придут позже, но с сохранением права.
На Госуслугах важно отправить заявление не позднее последнего дня месяца, предшествующего окончанию выплат, если хотите сохранить привычный график.
Какие документы нужны
Через Госуслуги многие данные подтянутся автоматически, но часть информации придется заполнить вручную и приложить сканы.
Обычно нужны такие документы и сведения.
Паспорт заявителя и СНИЛС (берутся из профиля, нужно проверить актуальность данных).
Сведения о детях: ФИО, дата рождения, СНИЛС, при необходимости — свидетельство о рождении (скан).
Данные о регистрации по месту жительства или пребывания заявителя и детей.
Информация о доходах семьи за расчетный период (зарплата, пособия, пенсии и т.д.) — система часто подтягивает данные, но иногда просят справку от работодателя или выписку из банка.
Реквизиты счета для зачисления, как правило, можно выбрать уже сохраненный.
Чем точнее и полнее заполнены данные, тем меньше риск дополнительных запросов и задержек с выплатой.
Как подать заявление через Госуслуги: пошагово
Ниже приведена последовательность действий для продления пособия через портал.
Авторизоваться на Госуслугах
Нужно войти под подтвержденной учетной записью, без нее заявление на пособия не примут.
Открыть нужный раздел
Нужно перейти в раздел «Пособия, пенсии» и выбрать «Все о едином пособии» в категории «Выплаты на детей и беременным».
Если пособие уже было назначено, сайт предложит его продлить.
Продлить пособие
Выбрать опцию продления
Нужно отметить галочку или кнопку «Продлить пособие» или «Оформить на новый срок».
Именно эта опция запускает проверку и перерасчет, а не оформление нового вида выплаты.
Заполнить анкету
В анкете важно последовательно проверить все данные.
Проверить личные данные, адрес, контактный телефон, e‑mail.
Подтвердить состав семьи и указать всех детей, на которых хотите продлить пособие.
В блоке «Доходы» указать актуальные суммы за расчетный период (12 месяцев до месяца, предшествующего подаче заявления) — часть подтянется автоматически, часть можно внести вручную.
Прикрепить необходимые документы
Обычно требуется приложить только те файлы, которые отдельно запрашивает система.
Скан или фото свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для старших детей).
Справки о доходах, выписки из банка, документы о статусе семьи (например, для одинокого родителя, опеки и т.п.), если система их запросит.
Если список документов в анкете пуст, отдельно загружать ничего не нужно.
Отправить заявление и отслеживать статус
После заполнения всех полей нужно отправить форму и дождаться присвоения номера заявки.
Поданное заявление на пособие Социальный фонд рассматривает в течение 10 рабочих дней. Статус будет виден в личном кабинете: «Принято», «В обработке», «Назначено» или «Отказано» с указанием причины.
При соблюдении всех условий пособие продлят на новый срок на всех детей одновременно.
Если пришел отказ, нужно внимательно прочитать причину и при необходимости подать новое заявление с корректными данными или недостающими документами.
На какой срок продлят пособие
Единое пособие при продлении назначают на 12 месяцев.
Каждый раз Социальный фонд России заново проверяет нуждаемость семьи по критериям: доходы, имущество, занятость и другие параметры, поэтому сумма выплаты и сам факт назначения могут измениться.
Если пропустить срок и подать заявление заметно позже, пособие назначат с месяца обращения, без перерасчета задним числом.
