Как подать заявление и продлить единое пособие на ребенка через Госуслуги в 2026 году

Единое пособие на детей теперь назначают только на год, после чего выплаты автоматически прекращаются, если заново не подтвердить право на них. В 2026 году продлить пособие проще всего через Госуслуги, но родители часто путаются в сроках, боятся ошибиться с выбором нужной галочки и не понимают, какие документы придется загружать.

Разберем, когда именно подавать заявление, как пошагово заполнить форму на портале и что важно проверить, чтобы не остаться без денег.