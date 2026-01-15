ЕНП-уведомления по УСН в 2026 году
Авансовые платежи и годовой налог по УСН за 2026 год
Согласно статье 346.19 НК РФ по УСН налоговый период – год, отчетные периоды – 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.
По итогам каждого отчетного периода считают авансовые платежи (нарастающим итогом) с учетом ранее начисленных в предыдущих отчетных периодах.
То есть авансовый платеж по УСН за полугодие считают с учетом ранее начисленного аванса за 1 квартал.
Авансовый платеж за 9 месяцев считают с учетом ранее начисленного аванса за полугодие.
Пример
Доходы организации на УСН «доходы» за 2026 год составили:
1 квартал – 12 млн руб.;
2 квартал – 5 млн руб.;
3 квартал – 1 млн руб.;
4 квартал – 2 млн руб.
Авансовый платеж по УСН за 1 квартал = 12 млн х 6% = 720 тыс. руб.
Авансовый платеж по УСН за полугодие = 17 млн х 6% – 720 тыс. = 300 тыс. руб.
Авансовый платеж по УСН за 9 месяцев = 18 млн х 6% – (720 тыс. + 300 тыс.) = 60 тыс.
Сроки уплаты и сдачи уведомлений на УСН
Срок сдачи ЕНП-уведомлений на авансы по УСН в 2026 году:
на аванс по УСН за 1 квартал – до 27.04.2026;
на аванс по УСН за полугодие – до 27.07.2026;
на аванс по УСН за 9 месяцев – до 26.10.2026.
На годовой налог сдавать уведомление не надо. Его начислят по декларации.
Срок уплаты авансов по УСН за 2026 год:
аванс по УСН за 1 квартал – до 28.04.2026;
аванс по УСН за полугодие – до 28.07.2026;
аванс по УСН за 9 месяцев – до 28.10.2026;
налог по УСН за год – до 28.03.2027 – организации, до 28.04.2027 – ИП.
Коды периодов и КБК в уведомлении на УСН
Код периода в уведомлении на УСН:
на аванс по УСН за 1 квартал – 34/01;
на аванс по УСН за полугодие – 34/02;
на аванс по УСН за 9 месяцев – 34/03.
КБК в уведомлении на авансы по УСН:
по УСН «доходы» – 18210501011011000110;
по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110.
Отметим, что эти КБК указывают только в уведомлении. В платежном поручении надо указывать КБК ЕНП – 18201061201010000510.
Сумма в ЕНП-уведомлении на УСН
В уведомлении указывают сумму авансового платежа к уплате.
Из примера выше в уведомлениях будут такие суммы:
код 34/01 – 720 тыс. руб.;
код 34/02 – 300 тыс. руб.;
код 34/03 – 60 тыс. руб.
Если налога к уплате нет, то нулевое уведомление сдавать не надо.
Пример
У ИП на УСН «доходы» доход за 1 квартал составил 500 000 руб. Авансовый платеж 500 тыс. х 5% = 30 тыс. Эту сумму можно уменьшить на фиксированные взносы вплоть до нуля.
Таким образом, этот ИП не сдает уведомление за 1 квартал.
Уведомление может быть на отрицательную сумму. Это случается, когда авансовый платеж по итогам отчетного периода меньше, чем за предыдущий отчетный период.
Пример
ИП на УСН «доходы минус расходы» в 1 квартале получил от покупателя аванс 800 тыс. руб. и начислил с него налог по УСН 800 тыс. х 15% = 120 тыс.
Во втором квартале прошла реализация товаров в счет этого аванса. Покупная стоимость товаров – 500 тыс. руб.
Авансовый платеж за полугодие = (800 тыс. – 500 тыс.) х 15% – 120 тыс. = – 75 тыс. руб.
ИП имеет право сдать отрицательное уведомление, и переплата налога вернется на ЕНС.
Вместе с тем, отрицательное уведомление – это право, а не обязанность. Можно его не сдавать. Тогда уменьшение на ЕНС пройдет после сдачи декларации.
Образец заполнения уведомления по УСН
