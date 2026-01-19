20 января 2026 года в России и мире отмечают День Республики Крым, Всемирный день любителей сыра, День осведомленности о пингвинах, а в православном календаре — Собор Иоанна Предтечи и попразднство Богоявления.
Какой сегодня праздник в России 20 января
День Республики Крым. Это региональный праздник в память о дне принятия Конституции Республики Крым и закрепления ее статуса в составе России. В ряде регионов проходят официальные мероприятия, концерты и патриотические акции, посвященные истории полуострова и его современному развитию.
Международные праздники 20 января
День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Экологический праздник, призванный привлечь внимание к сохранению видов пингвинов и их природной среды обитания.
Всемирный день любителей сыра. Неформальная гастрономическая дата, когда устраивают дегустации, акции в сырных лавках и рассказывают о культуре производства сыра в разных странах.
Церковные праздники 20 января по православному календарю
Попразднство Богоявления (Крещения Господня). Продолжение праздника Крещения: в храмах еще звучат песнопения Богоявления и вспоминается крещение Иисуса Христа в Иордане.
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Особый день памяти Иоанна Крестителя, которого Церковь чтит как ближайшего предшественника Христа и проповедника покаяния.
Народные праздники и приметы на сегодня 20 января
В народном календаре день связан с завершением крещенского периода: считалось, что после 20 января «крещенские морозы» идут на убыль.
Приметы:
ясная морозная погода сулила жаркое и сухое лето, а оттепель — мягкую и раннюю весну.
если в этот день небо затянуто плотными тучами и часто идет снег, ждали прохладное, дождливое лето с обилием гроз.
Кто родился в этот день
Федерико Феллини (1920). Итальянский кинорежиссер, классик мирового кино, автор фильмов «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной» и других культовых картин.
Дэвид Линч (1946). Американский режиссер и сценарист, мастер сюрреалистического кино и сериалов, создатель «Твин Пикса» и фильмов «Малхолланд Драйв», «Синий бархат».
Ирина Аллегрова (1952). Советская и российская эстрадная певица, одна из самых узнаваемых исполнительниц российской поп-сцены.
Ольга Бузова (1986). Российская телеведущая, певица и блогер, прославилась как участница и ведущая реалити-шоу, а затем как поп-исполнительница.
Анастасия Волочкова (1976). Российская балерина, бывшая прима Большого театра, известна выступлениями на ведущих сценах и активной медийной жизнью.
