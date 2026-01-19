Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

20 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

20 января— чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 20 января и кто из известных людей родился в этот день.