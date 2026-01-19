- СкачатьПриказ о подготовке плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Образец.docx1 загрузка
- СкачатьПлан мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Образец.docx1 загрузка
План мероприятий по охране труда — базовый рабочий документ специалиста по ОТ и работодателя. Он помогает не просто закрыть формальные требования, а системно спланировать, что именно будет сделано для снижения рисков и улучшения условий труда в течение года.
Для чего нужен план мероприятий по охране труда
План мероприятий по ОТ фиксирует, какие работы по обеспечению безопасных условий труда будут выполнены в течение года, кем и в какие сроки. Документ помогает связать результаты оценки условий труда, расследований несчастных случаев, проверок и спецоценки с конкретными шагами по улучшению обстановки на рабочих местах.
Основные задачи плана:
систематизировать работы по ОТ и избежать точечных разовых действий;
заранее предусмотреть ресурсы: сроки, бюджет, ответственных;
показать при проверках, что работодатель планирует и реально реализует мероприятия по снижению рисков.
Нормативная база при составлении плана мероприятий
При подготовке плана мероприятий по охране труда на 2026 год специалист опирается на несколько групп документов.
К ключевым нормативным актам относятся:
Трудовой кодекс РФ (раздел X «Охрана труда» и статьи о гарантиях работникам, занятым во вредных условиях труда);
подзаконные акты Минтруда и Роструда, которые регулируют систему управления охраной труда, обучение и специальную оценку условий труда;
приказ Минтруда России № 771н «Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда» — фактическая шпаргалка по содержанию плана;
отраслевые правила по охране труда и локальные нормативные акты работодателя.
Важно сверить план с результатами СОУТ, предписаниями инспекции, рекомендациями комиссии по охране труда и предложениями уполномоченных лиц.
Периодичность составления плана
План мероприятий по охране труда обычно составляют на год — календарный или иной период, который утвержден локальными актами. Ежегодный формат удобен тем, что его легко синхронизировать с бюджетным процессом, планом проверок и графиком обучения.
При этом возможны варианты:
основной план на год с поквартальной детализацией;
отдельные планы по результатам СОУТ, расследований несчастных случаев, проверок надзорных органов;
корректировки плана внутри года по мере появления новых рисков или требований.
Факт ежегодного планирования и сроки подготовки документа лучше закрепить в Положении о системе управления охраной труда или другом локальном акте.
Кто составляет план мероприятий по ОТ
Формально ответственность за организацию работы по охране труда несет работодатель, то есть руководитель организации. На практике план готовит специалист по охране труда или ответственное лицо, а согласуют и утверждают его руководители подразделений и директор.
В подготовке плана участвуют:
специалист или служба по ОТ — разрабатывает проект, собирает предложения, формирует перечень мероприятий;
руководители структурных подразделений — вносят мероприятия по своим участкам и оценивают реалистичность сроков;
представители работников (профсоюз, уполномоченные по ОТ) — дают предложения по улучшению условий труда;
комиссия по охране труда, если она создана, — рассматривает проект и рекомендует его к утверждению.
Отдельным приказом работодателя можно утвердить ответственного за подготовку плана и сроки его представления.
Структура плана мероприятий по охране труда
Единой унифицированной формы плана нет. На практике используют таблицу с обязательными реквизитами.
Как правило, в плане есть такие графы:
наименование мероприятия;
основание (результаты СОУТ, предписание, внутренний аудит, приказ 771н и т.д.);
подразделение или место выполнения;
ответственный исполнитель (должность и ФИО);
сроки выполнения (конкретная дата или период: квартал, месяц);
ожидаемый результат (какой риск снижается, чего планируют добиться);
стоимость и источник финансирования;
отметка о выполнении.
Часть мероприятий может быть повторяющейся, например ежегодные и ежеквартальные работы. Другая часть будет разовой и привязанной к конкретным проектам или результатам СОУТ.
Как разработать план мероприятий по охране труда на 2026 год: пошагово
Ниже приведен универсальный алгоритм, который можно адаптировать под любую организацию.
Шаг 1. Сбор и анализ информации
Первый шаг — собрать все данные, которые влияют на содержание плана.
В перечень источников входят:
результаты специальной оценки условий труда;
отчеты о производственном травматизме и профессиональной заболеваемости;
акты расследования несчастных случаев и микротравм;
заключения по медосмотрам и психиатрическому освидетельствованию;
отчеты по предыдущему плану мероприятий, включая причины невыполнения пунктов;
предписания инспекции труда, Роспотребнадзора, Фонда соцстраха и других контролеров.
На этом этапе выявляют ключевые проблемные зоны и приоритеты: где риск наиболее высок, какие замечания повторяются и какие мероприятия уже принесли эффект.
Шаг 2. Изучение актуальных нормативных требований
Далее нужно убедиться, что при планировании учитываются все действующие на 2026 год требования по охране труда.
Важные действия:
проверить, не изменились ли правила по охране труда в конкретной отрасли;
учесть новые требования к обучению и инструктажам, медосмотрам и психиатрическому освидетельствованию;
проанализировать приказ Минтруда № 771н и выделить из примерного перечня мероприятия, подходящие для конкретной организации.
На основе этого формируют нормативный слой плана — обязательные мероприятия, без которых нельзя обеспечить соответствие закону.
Шаг 3. Определение необходимых мероприятий
Когда исходная информация собрана, специалист по ОТ формирует перечень мероприятий на год.
Типичные группы мероприятий:
организационные (обновление инструкций и положений, обучение, инструктажи);
технические (модернизация оборудования, ограждений, вентиляции, освещения);
санитарно-гигиенические (улучшение микроклимата, освещения, обеспечение СИЗ);
лечебно-профилактические (медосмотры, вакцинация, санитарно-бытовое обслуживание);
социальные и мотивационные (стимулирование соблюдения требований охраны труда).
В первую очередь включают мероприятия, связанные с высокими рисками и требованиями надзорных органов.
Шаг 4. Создание плана мероприятий
Далее перечень мероприятий переносят в проект плана в табличной форме.
На этом этапе:
объединяют дублирующие предложения от разных подразделений;
уточняют формулировки мероприятий, чтобы они были конкретными и измеримыми;
формируют предварительный вариант таблицы с указанием подразделений и предполагаемых ответственных.
Проект плана направляют руководителям подразделений для дополнений и замечаний.
Шаг 5. Прогноз результатов и определение сроков
Для каждого мероприятия желательно описать ожидаемый эффект и реалистичные сроки выполнения.
Рекомендуется:
распределить мероприятия по кварталам с учетом сезонности, например, работы на открытом воздухе или ревизию отопительных систем до начала холодного сезона;
оценить, как конкретные мероприятия повлияют на снижение рисков или улучшение классов условий труда;
увязать сроки с графиками производственных остановок, ремонтов и отпусков.
Шаг 6. Расчет сметы расходов и источников финансирования
План по охране труда тесно связан с бюджетом организации.
На этом шаге:
оценивают стоимость каждого мероприятия, включая оборудование, обучение, услуги подрядчиков и СИЗ;
определяют источники финансирования: собственные средства, финансирование из Фонда соцстраха по программам софинансирования и иные программы;
согласуют смету с финансово-экономической службой или бухгалтерией.
Указание смет и источников финансирования помогает обосновать расходы на охрану труда и избежать непредусмотренных затрат.
Шаг 7. Составление и оформление плана
После согласований формируют окончательную версию плана.
Оформление включает:
заголовок, например: «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2026 год»;
реквизиты организации и структурных подразделений;
табличную часть с полным перечнем мероприятий;
подписи ответственного за составление и согласующих лиц.
План можно оформить как самостоятельный документ или как приложение к Положению о системе управления охраной труда.
Шаг 8. Согласование и утверждение
Готовый документ согласуют с:
руководителями ключевых подразделений;
службой охраны труда;
представительным органом работников, если он есть;
комиссией по охране труда.
Утверждает план руководитель организации приказом. В приказе можно:
сослаться на приказ Минтруда № 771н;
утвердить ответственных за исполнение мероприятий;
установить порядок и периодичность контроля за исполнением.
Образцы приказа и самого плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и самого плана прикреплены к статье.
Шаг 9. Контроль и отчетность
После утверждения плана начинается его реальное исполнение, а не формальное хранение в папке.
Важно:
регулярно, например раз в квартал, проводить сверку выполнения мероприятий;
отражать результаты в графе «Отметка о выполнении» с указанием даты и краткого комментария;
по итогам года подготовить отчет о выполнении плана и использовать его как основу для следующего цикла планирования.
Такая система позволяет не только продемонстрировать наличие плана при проверке, но и доказать, что он реально работает. Риски снижаются, условия труда улучшаются, а мероприятия по охране труда перестают быть формальностью.
Начать дискуссию