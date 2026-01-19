Нормативная база при составлении плана мероприятий

При подготовке плана мероприятий по охране труда на 2026 год специалист опирается на несколько групп документов.

К ключевым нормативным актам относятся:

Трудовой кодекс РФ (раздел X «Охрана труда» и статьи о гарантиях работникам, занятым во вредных условиях труда);

подзаконные акты Минтруда и Роструда, которые регулируют систему управления охраной труда, обучение и специальную оценку условий труда;

приказ Минтруда России № 771н «Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда» — фактическая шпаргалка по содержанию плана;

отраслевые правила по охране труда и локальные нормативные акты работодателя.

Важно сверить план с результатами СОУТ, предписаниями инспекции, рекомендациями комиссии по охране труда и предложениями уполномоченных лиц.