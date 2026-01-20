С 2026 года уточнены требования к детским удерживающим устройствам, фактически запрещены мягкие адаптеры ремня, а штрафы за нарушения выросли и для частных водителей, и для такси. Чтобы не получить протокол вместо поездки и действительно защитить ребенка, родителям важно понимать актуальные правила: в каком возрасте кресло обязательно, какие модели считаются законными и кто отвечает за безопасность в такси.

