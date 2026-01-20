С 2026 года уточнены требования к детским удерживающим устройствам, фактически запрещены мягкие адаптеры ремня, а штрафы за нарушения выросли и для частных водителей, и для такси. Чтобы не получить протокол вместо поездки и действительно защитить ребенка, родителям важно понимать актуальные правила: в каком возрасте кресло обязательно, какие модели считаются законными и кто отвечает за безопасность в такси.
Новые правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году сводятся к двум главным трендам: ужесточению требований к детским удерживающим устройствам и росту штрафов за нарушения. Родителям и водителям важно понимать, какие кресла теперь считаются допустимыми, с какого возраста ребенок может ездить только на ремне безопасности и что изменилось для такси.
Базовые требования ПДД в 2026 году
В 2026 году сохраняется общий принцип: дети могут ездить только в салоне легкового автомобиля или кабине грузовика, перевозка в кузове, прицепе и на заднем сиденье мотоцикла запрещена. Нельзя возить ребенка на руках — это прямо запрещено ПДД, так как при аварии удержать ребенка физически невозможно.
Главные возрастные границы:
до 7 лет — только в детском кресле или бустере, соответствующем весу и росту ребенка;
от 7 до 11 лет включительно — на заднем сиденье можно использовать либо детское удерживающее устройство, либо штатный ремень безопасности, на переднем сиденье по‑прежнему обязательно детское кресло или бустер;
с 12 лет — ребенок приравнивается к взрослому пассажиру и может ездить без кресла, но обязательно пристегнутым ремнем.
Что изменилось в 2026 году
1. Только сертифицированные кресла и бустеры
В 2026 году действуют правила, по которым разрешены только автокресла и бустеры, прошедшие обязательную сертификацию и соответствующие техрегламенту Таможенного союза. Наличие каких‑то сертификатов у адаптеров и накладок значения не имеет: если устройство не отвечает требованиям техрегламента, оно не считается детским удерживающим устройством и его использование приравнивается к езде без кресла.
Разрешены следующие сертифицированные типы ДУУ:
автолюльки;
автокресла;
бустеры (автокресла без спинки)
Фактически это означает: любые «переходники» ремня без жесткого каркаса и официального статуса ДУУ под запретом.
2. Уточнение правил по возрастам
В актуальных разъяснениях и памятках для водителей детально описаны требования к перевозке по возрастным группам.
Для детей до 7 лет:
только в кресле или бустере, сертифицированном и подобранном по росту и весу;
допускается размещение и на переднем, и на заднем сиденье при условии правильной установки кресла;
при установке кресла против хода движения на переднем сиденье подушку безопасности со стороны ребенка рекомендуется, по возможности, отключать.
Для детей 7–11 лет:
на заднем сиденье можно использовать либо кресло или бустер, либо штатный ремень безопасности, если рост ребенка позволяет правильно расположить ремень;
на переднем сиденье — только с использованием детского удерживающего устройства, вне зависимости от роста и веса, до достижения 12 лет.
Эксперты рекомендуют продолжать использовать бустер или кресло до тех пор, пока рост ребенка не позволит штатному ремню проходить через плечо, а не по шее, и не ниже уровня таза, а не по животу.
Новые штрафы за перевозку ребенка без кресла
С 9 января 2026 года в России вступили в силу новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле, включая непристегнутых без подходящих удерживающих устройств. Размеры наказаний удвоены по сравнению с предыдущими нормами в соответствии с Федеральным законом №525-ФЗ от 29.12.2025.
Размеры штрафов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП дифференцированы по категориям нарушителей.
Для физических лиц (обычных водителей): 5 000 руб. (ранее 3 000 руб.).
Для должностных лиц и самозанятых водителей такси: 50 000 руб. (ранее 25 000 руб.).
Для юридических лиц: 200 000 руб. (ранее 100 000 руб.).
Правила перевозки детей в такси
Отдельный чувствительный вопрос — поездки в такси.
Ключевые моменты:
общие требования ПДД по использованию детских удерживающих устройств действуют и для такси, но в регионах возможны отдельные поблажки и переходные периоды;
если ребенок младше 7 лет, формально такси должно быть оборудовано креслом или бустером, соответствующим его росту и весу;
Ребенок старше 7 лет может ехать на заднем сиденье такси без кресла, если его рост и вес позволяют правильно пристегнуть штатным ремнем, но при несоблюдении этих условий ответственность несет водитель такси.
На практике это означает:
при заказе желательно сразу указывать наличие ребенка и его возраст, чтобы компания могла подать машину с креслом;
если перевозчик отказывается предоставить кресло для маленького ребенка, безопаснее отказаться от поездки и выбрать другую службу.
Как правильно выбрать детское кресло или бустер
С учетом новых правил ключевым становится не только сам факт наличия кресла, но и его соответствие требованиям.
Основные критерии выбора:
Сертификация. В России устройство должно отвечать требованиям ГОСТ Р 41.44-2005, который соответствует международному стандарту ECE R44/04.
Соответствие росту и весу. Для разных возрастов существуют свои группы кресел (0, 0+, 1, 2, 3), а для старших детей — бустеры.
Способ установки. Если автомобиль оборудован ISOFIX, лучше использовать кресло с этим типом крепления — оно снижает риск неправильной установки.
Корректная фиксация ремнем. Если крепление через штатный ремень, нужно строго следовать инструкции производителя, иначе кресло может не сработать при столкновении.
Стоит избегать:
тканевых адаптеров, накладок и любых устройств без жесткого каркаса;
кресел неизвестных брендов без четких маркировок и документов.
Помимо указанного стандарта ECE R44/04 сейчас применяются и более современные нормы безопасности (например, ECE R129 / i-Size), поэтому при выборе кресла имеет смысл ориентироваться именно на них, если позволяют возможности автомобиля и бюджета.
Практические рекомендации родителям
Чтобы не нарушить новые правила и реально обезопасить ребенка:
проверяйте возраст, рост и вес ребенка — от этого зависят требования к креслу и ремню;
не экономьте на кресле: штраф за отсутствие кресла может оказаться меньше, чем последствия аварии, но главное — речь о безопасности;
регулярно проверяйте крепления кресла и целостность ремней;
планируя поездку в такси, заранее указывайте детский тариф и не соглашайтесь на поездку с маленьким ребенком без удерживающего устройства;
следите за обновлениями ПДД и КоАП: в последние годы правила и штрафы изменяются практически ежегодно.
Такой подход позволит не только избежать повышенных штрафов в 2026 году, но и обеспечить ребенку действительно безопасную поездку, а не формальное соблюдение правил.
