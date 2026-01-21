22 января 2026 года в России отмечают День авиации войск ПВО, а в православном календаре чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского, и мученика Полиевкта, продолжая попразднство Богоявления. В мире в этот день празднуют День Договора о запрещении ядерного оружия и День рождения воздушной кукурузы (попкорна).
Какой сегодня праздник в России 22 января
В России отмечают:
День авиации войск ПВО России. Профессиональный праздник военных летчиков, инженерно‑технического состава и всех, кто служит в частях авиации противовоздушной обороны, отвечающих за безопасность воздушных рубежей страны.
Международные праздники 22 января
В мире отмечают несколько значимых дат:
День Договора о запрещении ядерного оружия (Nuclear Ban Treaty Day). Дата связана с вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия и напоминает о глобальных усилиях по ядерному разоружению и укреплению международной безопасности.
День рождения воздушной кукурузы (День попкорна). Неформальный гастрономический праздник, когда кинотеатры и кафе проводят акции, а любители кино вспоминают свой любимый snack для просмотра фильмов.
Церковные праздники 22 января по православному календарю
Сегодня отмечаются церковные праздники:
Попразднство Богоявления (Крещения Господня). Продолжается период после великого праздника, в богослужении еще звучат крещенские песнопения и вспоминается освящение вод.
День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Первосвятитель XVI века, выступавший против опричнины и за это принял мученическую смерть, почитается как исповедник истины и защитник обиженных.
Память мученика Полиевкта. Раннехристианский мученик III века, отказавшийся участвовать в языческих обрядах и принявший смерть за исповедание Христа.
Народные праздники и приметы на сегодня 22 января
В народных календарях 22 января связывают с продолжением крещенских морозов и наблюдениями за погодой: по силе морозов и количеству снега судят о будущем урожае и весне.
Приметы:
Считалось, что если в этот день стоит крепкий мороз — год будет хлебным.
Оттепель и сырость в этот день обещают раннюю и мягкую весну.
Кто родился в этот день
Джордж Байрон (1788) — английский поэт‑романтик, чьи стихи до сих пор входят в школьные и университетскую программу.
Сергей Эйзенштейн (1898) — советский кинорежиссер, классик мирового кино, автор «Броненосца „Потемкин“» и «Александра Невского».
Иван III Васильевич (1440) — великий князь Московский, при котором началось формирование единого Русского государства.
Валентина Талызина (1935) — советская и российская актриса театра и кино, известная по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Зигзаг удачи».
Лев Ландау (1908) — советский физик‑теоретик, Нобелевский лауреат, один из создателей современной теоретической физики.
