8101 ОК МП моб
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Общество
22 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

22 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

22 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 22 января и кто из известных людей родился в этот день.

Автор

22 января 2026 года в России отмечают День авиации войск ПВО, а в православном календаре чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского, и мученика Полиевкта, продолжая попразднство Богоявления. В мире в этот день празднуют День Договора о запрещении ядерного оружия и День рождения воздушной кукурузы (попкорна).

Какой сегодня праздник в России 22 января

В России отмечают:

  • День авиации войск ПВО России. Профессиональный праздник военных летчиков, инженерно‑технического состава и всех, кто служит в частях авиации противовоздушной обороны, отвечающих за безопасность воздушных рубежей страны.

Международные праздники 22 января

В мире отмечают несколько значимых дат: 

  • День Договора о запрещении ядерного оружия (Nuclear Ban Treaty Day). Дата связана с вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия и напоминает о глобальных усилиях по ядерному разоружению и укреплению международной безопасности.

  • День рождения воздушной кукурузы (День попкорна). Неформальный гастрономический праздник, когда кинотеатры и кафе проводят акции, а любители кино вспоминают свой любимый snack для просмотра фильмов.

Церковные праздники 22 января по православному календарю

Сегодня отмечаются церковные праздники:

  • Попразднство Богоявления (Крещения Господня). Продолжается период после великого праздника, в богослужении еще звучат крещенские песнопения и вспоминается освящение вод.

  • День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Первосвятитель XVI века, выступавший против опричнины и за это принял мученическую смерть, почитается как исповедник истины и защитник обиженных.

  • Память мученика Полиевкта. Раннехристианский мученик III века, отказавшийся участвовать в языческих обрядах и принявший смерть за исповедание Христа.

Народные праздники и приметы на сегодня 22 января

В народных календарях 22 января связывают с продолжением крещенских морозов и наблюдениями за погодой: по силе морозов и количеству снега судят о будущем урожае и весне.

Приметы:

  • Считалось, что если в этот день стоит крепкий мороз — год будет хлебным.

  • Оттепель и сырость в этот день обещают раннюю и мягкую весну.

Кто родился в этот день

  • Джордж Байрон (1788) — английский поэт‑романтик, чьи стихи до сих пор входят в школьные и университетскую программу.

  • Сергей Эйзенштейн (1898) — советский кинорежиссер, классик мирового кино, автор «Броненосца „Потемкин“» и «Александра Невского».

  • Иван III Васильевич (1440) — великий князь Московский, при котором началось формирование единого Русского государства.

  • Валентина Талызина (1935) — советская и российская актриса театра и кино, известная по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Зигзаг удачи».

  • Лев Ландау (1908) — советский физик‑теоретик, Нобелевский лауреат, один из создателей современной теоретической физики.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум