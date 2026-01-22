23 января 2026 года отмечают День ручного письма, Всемирный день пирога, Международный день свекрови, профессиональный праздник сотрудников органов дознания МЧС России, а в церковном календаре — память святителя Григория Нисского и других святых. В народном календаре это Григорий‑летоуказатель, по которому традиционно судят о будущем лете и урожае.
Какой сегодня праздник в России 23 января
В России сегодня отмечают несколько важных дат:
День сотрудников органов дознания МЧС России. Профессиональный день сотрудников, которые ведут дознание по делам о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях.
День ручного письма (День почерка). Этот праздник напоминает о важности письма от руки в цифровую эпоху, поддерживает культуру красивого почерка и традиционных писем.
Международные праздники 23 января
Праздники в мире:
Всемирный день пирога (Pie Day). Неформальный гастрономический праздник: пекут сладкие и несладкие пироги, проводят дегустации и делятся рецептами выпечки.
Международный день свекрови. Дата, посвящённая мамам супругов, повод навестить, позвонить или отправить теплое поздравление и небольшой подарок.
Церковные праздники 23 января по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
День памяти святителя Григория Нисского. Епископ и богослов IV века, один из отцов Каппадокийцев, почитается за верность догматам Церкви и труды по христианскому учению.
Также вспоминают святителя Феофана Затворника Вышенского и ряд преподобных, связанных с монашеским подвигом и духовным наследием.
Народные праздники и приметы на сегодня 23 января
С 23 января связаны несколько народных примет и праздников:
Григорий‑летоуказатель. По инею, снегу и ветру в этот день на Руси старались предсказать, каким будет лето — сырым или засушливым.
Примета: если на стога лег иней — лето ожидается дождливым, а ясная морозная погода обещает теплые и сухие летние месяцы.
Кто родился в этот день
Стендаль (1783). Французский писатель, автор романов «Красное и черное» и «Пармская обитель», классик психологической прозы.
Югюст Монферран (1786). Французский и российский архитектор, создатель Исаакиевского собора в Петербурге и Александровской колонны.
Ольга Шелест (1977). Российская теле‑ и радиоведущая, известная по развлекательным и музыкальным программам на федеральных каналах.
Анастасия Решетова (1996). Российская модель и медийная персона, экс‑вице‑мисс Россия, работающая в fashion‑индустрии и онлайн‑проектах.
