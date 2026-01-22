8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Общество
23 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

23 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

23 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 23 января и кто из известных людей родился в этот день.

Автор

23 января 2026 года отмечают День ручного письма, Всемирный день пирога, Международный день свекрови, профессиональный праздник сотрудников органов дознания МЧС России, а в церковном календаре — память святителя Григория Нисского и других святых. В народном календаре это Григорий‑летоуказатель, по которому традиционно судят о будущем лете и урожае.

Какой сегодня праздник в России 23 января

В России сегодня отмечают несколько важных дат:

  • День сотрудников органов дознания МЧС России. Профессиональный день сотрудников, которые ведут дознание по делам о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях.

  • День ручного письма (День почерка). Этот праздник напоминает о важности письма от руки в цифровую эпоху, поддерживает культуру красивого почерка и традиционных писем.

Международные праздники 23 января

Праздники в мире:

  • Всемирный день пирога (Pie Day). Неформальный гастрономический праздник: пекут сладкие и несладкие пироги, проводят дегустации и делятся рецептами выпечки.

  • Международный день свекрови. Дата, посвящённая мамам супругов, повод навестить, позвонить или отправить теплое поздравление и небольшой подарок.

Церковные праздники 23 января по православному календарю

Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

  • День памяти святителя Григория Нисского. Епископ и богослов IV века, один из отцов Каппадокийцев, почитается за верность догматам Церкви и труды по христианскому учению.

  • Также вспоминают святителя Феофана Затворника Вышенского и ряд преподобных, связанных с монашеским подвигом и духовным наследием.

Народные праздники и приметы на сегодня 23 января

С 23 января связаны несколько народных примет и праздников:

  • Григорий‑летоуказатель. По инею, снегу и ветру в этот день на Руси старались предсказать, каким будет лето — сырым или засушливым.

  • Примета: если на стога лег иней — лето ожидается дождливым, а ясная морозная погода обещает теплые и сухие летние месяцы.

Кто родился в этот день

  • Стендаль (1783). Французский писатель, автор романов «Красное и черное» и «Пармская обитель», классик психологической прозы.

  • Югюст Монферран (1786). Французский и российский архитектор, создатель Исаакиевского собора в Петербурге и Александровской колонны.

  • Ольга Шелест (1977). Российская теле‑ и радиоведущая, известная по развлекательным и музыкальным программам на федеральных каналах.

  • Анастасия Решетова (1996). Российская модель и медийная персона, экс‑вице‑мисс Россия, работающая в fashion‑индустрии и онлайн‑проектах.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум