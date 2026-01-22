Кто сдает отчетность в Росстат

Статистическую отчетность сдают не все организации подряд, а только те, кто попал в выборку Росстата по конкретным формам. В 2026 году в перечень респондентов могут попасть и крупные компании, и субъекты МСП, и ИП, в том числе на УСН и патенте.

В выборку включают по видам деятельности (ОКВЭД), численности, выручке и другим показателям, поэтому у двух внешне похожих компаний список статформ может различаться. Информация о назначенных формах отражается в электронных сервисах Росстата и доводится до респондентов через уведомления.