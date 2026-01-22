В 2026 году Росстат обновил формы и выборку респондентов, поэтому ориентироваться на старый список отчетов становится опасно для бизнеса: можно легко пропустить нужную форму и получить штраф. В статье разберем, как по ИНН за пару минут проверить, какие статистические отчеты вы обязаны сдавать, какие формы актуальны в 2026 году и как удобнее получить и контролировать этот перечень через сервис Росстата и операторов электронного документооборота.
Кто сдает отчетность в Росстат
Статистическую отчетность сдают не все организации подряд, а только те, кто попал в выборку Росстата по конкретным формам. В 2026 году в перечень респондентов могут попасть и крупные компании, и субъекты МСП, и ИП, в том числе на УСН и патенте.
В выборку включают по видам деятельности (ОКВЭД), численности, выручке и другим показателям, поэтому у двух внешне похожих компаний список статформ может различаться. Информация о назначенных формах отражается в электронных сервисах Росстата и доводится до респондентов через уведомления.
Как по ИНН узнать отчетность в Росстат в 2026 году
В 2026 году безопаснее ориентироваться не на «старый» привычный набор форм, а каждый раз проверять себя по ИНН в актуальных сервисах. Это позволяет учесть обновление форм, сроков и состава респондентов и избежать штрафов за пропуск отчета.
Основные способы проверки по ИНН:
Через официальный сервис Росстата для респондентов.
Через сервисы операторов электронного документооборота (ЭДО), которые подтягивают список статформ из базы Росстата.
Через консультации и бухгалтерские онлайн‑сервисы, которые дают подсказки по формам, но требуют обязательной перепроверки по официальному сервису.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
— курс для тех, кто хочет освоить бухгалтерию с нуля.
Программа обновлена в декабре 2025 года.
Цена по акции:
36 000 → 10 900 руб. (70%)
Начать обучение
Как получить список отчетов в Росстат по ИНН
Получить актуальный список статформ по ИНН в 2026 году проще всего через сервисы, которые напрямую берет данные из базы Росстата.
Коды статистики
После проверки по ИНН организация получает перечень форм с кодами статистики, которые назначил Росстат.
В список обычно входят:
код формы (например, П‑4, П‑5, П‑2, 1‑предприятие и др.);
наименование и периодичность (годовая, квартальная, месячная);
срок представления по каждой форме.
Список кодов можно сохранить в виде файла или распечатки и использовать как рабочий чек‑лист для отчетного года.
Перечень форм
Чтобы получить полный перечень отчетов по ИНН в 2026 году через сайт Росстата, респонденту нужно:
открыть раздел сервиса для респондентов и выбрать поиск по ИНН;
указать ИНН и, при необходимости, КПП (для филиала или обособленного подразделения);
выбрать отчетный год 2026 и отправить запрос;
скачать или сохранить таблицу с формами, кодами и сроками сдачи.
Если у компании несколько филиалов, перечень форм по ним может отличаться, поэтому проверку для каждого КПП стоит выполнить отдельно.
При смене ОКВЭД, реорганизации или существенных изменениях в бизнесе запрос по ИНН стоит повторить, чтобы учесть возможную корректировку выборки Росстатом.
В какие сроки нужно сдавать отчетность в Росстат
Сроки по каждой форме устанавливаются приказами Росстата и обязательно указываются в сервисе для респондентов вместе с кодом формы. В 2026 году часть годовых, квартальных и месячных форм получила обновленные сроки сдачи, поэтому ориентироваться на прошлые периоды без сверки небезопасно.
Чтобы не пропускать даты, бизнесу удобно:
сразу после проверки по ИНН внести все сроки в календарь или учетную систему;
настроить напоминания и контролировать статотчетность так же строго, как налоговые и страховые отчеты;
использовать электронную сдачу, чтобы не зависеть от работы почты и приема бумажных экземпляров.
Новые формы годовой отчетности Росстата
В 2026 году Росстат обновил часть годовых форм федерального статистического наблюдения, а также выборку респондентов по ним. Изменения касаются как кодов и наименований, так и состава показателей и порядка заполнения.
При подготовке годовой статистики важно:
скачать актуальный бланк и указания к заполнению из «Альбома форм» и разделов сайтов территориальных органов Росстата;
проверить, не заменена ли привычная форма на новую (например, с уточненным набором разделов);
убедиться, что в учетной системе настроены правильные версии форм для 2026 года.
Как сдать отчет в статистику через сайт Росстата в электронном виде
Электронная сдача статотчетности в 2026 году является основным и наиболее удобным способом исполнения обязанности респондента. Передача отчетов возможна как через официальную систему web‑сбора Росстата, так и через операторов ЭДО.
Общий порядок сдачи отчета через электронные каналы:
сформировать отчет по актуальной форме и контролям;
подписать отчет квалифицированной электронной подписью;
отправить файл через систему web‑сбора Росстата или выбранного оператора ЭДО;
получить протокол о приеме или уведомление об ошибках и при необходимости скорректировать данные.
Виды отчетности для Росстата в 2026 году
В 2026 году бизнесу могут быть назначены разные виды статистической отчетности, в том числе:
годовые формы по численности, оплате труда, инвестициям, основным средствам, финансовым показателям;
квартальные и месячные отчеты по отдельным видам деятельности, объему производства, услуг, перевозок и т.п.;
отраслевые формы по инновациям, экспорту, IT‑деятельности, строительству, транспорту, торговле и другим сегментам.
Конкретный набор форм формируется индивидуально по ИНН и ОКВЭД, поэтому использовать универсальные списки без проверки по сервису Росстата нельзя.
«Нулевая» статистика и отчеты «по событию»
Для некоторых форм Росстат допускает представление «нулевой» отчетности, если по показателям за период отсутствуют данные, но организация входит в выборку как респондент. Такое представление отчетов позволяет избежать штрафов за несдачу, даже если фактической деятельности по направлению не было.
Отчеты «по событию» подаются при наступлении определенных обстоятельств, указанных в методических рекомендациях (например, изменение численности, структуры, отдельных характеристик деятельности). При планировании работы бухгалтеру полезно заранее уточнять, какие формы подаются регулярно, а какие — только при наступлении конкретных событий.
Какие штрафы предусмотрены за несдачу отчетов в Росстат
Статотчетность относится к обязательной, поэтому за ее несдачу или просрочку применяется статья 13.19 КоАП. В 2026 году для компаний, руководителей и ИП актуальны следующие размеры штрафов:
Вид нарушения
Кого штрафуют
Размер штрафа
Первое нарушение: непредставление или просрочка статотчетности
Юридическое лицо
От 20 000 до 70 000 руб.
Первое нарушение: непредставление или просрочка статотчетности
Должностное лицо и ИП (приравниваются к должностным лицам)
От 10 000 до 20 000 руб.
Повторное нарушение по ст. 13.19 КоАП РФ
Юридическое лицо
От 100 000 до 150 000 руб.
Повторное нарушение по ст. 13.19 КоАП РФ
Должностное лицо и ИП
От 30 000 до 50 000 руб.
Чтобы снизить риск штрафов, важно заранее проверять назначенные формы по ИНН, отслеживать изменения форм и сроков и хранить доказательства своевременной отправки отчетов.
Начать дискуссию