Сервис «Доставка посылок» в Ozon позволяет частным лицам и продавцам отправлять посылки по России прямо из приложения, отслеживать их по треку и получать компенсацию, если что‑то пошло не так. Ниже — пошаговое руководство по всем этапам: от оформления и выбора тарифа до получения и решения проблем.
Как отправить посылку через Ozon
Отправка возможна только из мобильного приложения Ozon: на сайте оформить посылку пока нельзя. Сервис работает по России, международной доставки для частных отправлений нет.
Основные шаги:
Авторизоваться в приложении и пройти верификацию (через Ozon Банк или Госуслуги — для отправителя это обязательно).
Узнать номер телефона получателя, который привязан к его аккаунту Ozon. Без аккаунта у получателя посылку оформить нельзя.
Перейти в раздел «Доставка посылок» (где он в приложении — ниже).
Указать города отправителя и получателя, выбрать «ПВЗ» или «курьером до двери».
Выбрать размер коробки (варианты Ozon или «своя упаковка») и нажать «Оформить посылку».
Ввести телефоны отправителя и получателя, при необходимости — объявленную ценность и описание содержимого.
Выбрать способ оплаты: онлайн картой/с кошелька, иногда — оплату при сдаче посылки в ПВЗ.
Коробку нужно подготовить заранее: упаковать, но не заклеивать окончательно, чтобы сотрудник ПВЗ мог проверить содержимое при приеме. Упаковку можно купить и в пункте выдачи.
Размеры посылок Ozon
Для сервиса «Доставка посылок» Ozon задает ограничение по габаритам и весу отправлений, чтобы их можно было обработать стандартной логистикой.
Общие рамки:
минимальная посылка — компактная коробка, которая помещается в стандартные ячейки ПВЗ;
максимальные габариты и вес ограничены (конкретные цифры меняются, поэтому нужно смотреть подсказки в приложении при выборе размера коробки).
При оформлении система предлагает типовые размеры (S, M, L и т.п.) с примерными литражами и показывает, подходит ли выбранная коробка под лимиты сервиса. Если коробка выходит за пределы — приложение сообщит, что посылку такой конфигурации отправить нельзя.
Такой формат позволяет заранее понять, через Ozon ли выгоднее отправлять конкретную вещь, или лучше выбрать классическую службу доставки, если посылка слишком крупная или тяжелая.
Что нельзя отправлять посылкой Ozon
При отправке через сервис «Ozon Посылка» действует список предметов, которые принимать не будут.
Документы, удостоверяющие личность: паспорта, военные билеты, трудовые книжки и т.п.
Оружие, пиротехника и любые опасные вложения, в том числе с поврежденной или негерметичной упаковкой.
Драгоценные металлы и камни, слитки, культурные ценности, музейные предметы и коллекции.
Алкоголь, спирт, табачная и никотиносодержащая продукция, кальяны, бонги и устройства для потребления никотина.
Продукция порнографического характера, экстремистские материалы, товары с пропагандой нацистской символики, терроризма, жестокости и т.п.
Вакцины для животных, продукты из токсичных материалов, жидкости в незакрытой таре, неодимовые и поисковые магниты.
Продукты питания, требующие особого температурного режима.
Отдельно Ozon не примет посылки, которые превышают максимальные габариты или содержат любые предметы, оборот или пересылка которых запрещены или ограничены законом.
Сколько стоит отправить посылку через Ozon
Точный тариф зависит от:
размера коробки (фактически — объема в литрах);
маршрута (город–город, регион–регион);
способа доставки (ПВЗ или курьер);
иногда — объявленной ценности и допуслуг (например, повышенная компенсация).
Общие принципы:
Ozon использует тарификацию «за объем» в литрах: чем больше коробка, тем выше стоимость, при этом тяжелые, но компактные вещи обходятся выгоднее.
Итоговую цену сервис показывает сразу при выборе размера коробки и города получателя — до оформления оплаты.
По опыту маркетплейса и обзоров, отправка небольшой посылки по одному региону обычно стоит сопоставимо или дешевле, чем у классических служб доставки, но для крупногабарита тарифы могут быть выше.
Где в приложении Ozon доставка посылок
Раздел «Доставка посылок» спрятан в общем меню сервиса.
Типичная схема доступа:
открыть приложение Ozon;
на главном экране найти иконку «Доставка посылок» (часто — в блоке «Сервисы» рядом с оплатой счетов и услугами);
если раздел не видно — нажать на кнопку «Еще» или «Сервисы» внизу экрана и пролистать список до пункта с доставкой посылок.
При первом заходе приложение может запросить разрешение на геолокацию, чтобы показать ближайшие пункты приема.
Как отследить посылку Ozon по номеру заказа
После оформления в приложении создается заказ на отправку — у него есть собственный номер и трек.
Отследить посылку можно так:
Открыть приложение Ozon, зайти в раздел «Заказы» → «Мои посылки» / «Доставка посылок» (название может незначительно отличаться в разных версиях).
Найти нужную отправку по дате и имени получателя.
Нажать на заказ, чтобы посмотреть статус: «Принята в пункте», «В пути», «На сортировочном центре», «Доставлена в ПВЗ», «Передана курьеру», «Готова к выдаче» и т.п.
Дополнительно Ozon шлет push‑уведомления и сообщения в приложении, когда посылка принята, прибыла в пункт выдачи или вручена получателю.
Как получить посылку через Ozon
Получатель видит входящую посылку в своем аккаунте в разделе «Заказы» / «Посылки» сразу после оформления отправителем. Когда груз доходит до города, возможны два сценария:
Выдача в ПВЗ
Получатель приходит в выбранный пункт выдачи.
Показывает QR‑код из приложения или сообщает код SMS.
При необходимости показывает паспорт (часто при дорогих или проверяемых отправлениях).
Курьерская доставка
Курьер звонит или пишет перед приездом.
Получатель показывает код из приложения / SMS, расписывается в получении в терминале или в приложении курьера.
Если получатель не может забрать груз сам, в большинстве случаев допускается передача кода другому лицу, но формально условия могут требовать совпадения имени и документа при высокой ценности посылки.
Сколько хранится посылка на Ozon
Срок хранения зависит от типа пункта и региона, но в среднем составляет 3–7 дней.
Обычно схема такая:
после поступления в ПВЗ получателю приходит уведомление «Посылка в пункте выдачи, заберите до…» с датой окончания хранения;
если посылку не забрали в срок, ее возвращают отправителю или на сортировочный центр, а статус в приложении меняется на «Возвращается отправителю» / «Возвращена».
Конкретный срок для вашей посылки всегда указан в карточке заказа в приложении — ориентироваться нужно именно на него.
Что делать, если Ozon потерял посылку
Если статус посылки долго не обновляется или приложение показывает, что она потеряна, нужно:
зайти в карточку отправления и проверить последний статус и дату обновления;
открыть раздел «Помощь» / «Поддержка» и создать обращение по конкретному заказу, описав проблему;
приложить фото чека/квитанции и, при необходимости, подтверждение стоимости содержимого (если была указана объявленная ценность).
Дальше сценарий обычно такой:
Ozon проводит внутренний розыск по треку и сканам перемещений;
если посылку признали утраченной по вине сервиса, отправителю (иногда и получателю — если платеж был со стороны получателя) выплачивают компенсацию в пределах объявленной ценности и условий оферты.
Сроки рассмотрения и размер компенсации зависят от действующих правил Ozon на момент отправки, поэтому перед оформлением посылки полезно ознакомиться с условиями сервиса доставки посылок в разделе «Документы» / «Оферта» на сайте или в приложении.
Да, на словах красиво. А фактически сервис сырой. Вчера получила посылку, которая ехала месяц (23.12.25 отправлена - 22.01.2026 доставлена). Зеленая транспортная компания тратит 5 дней на доставку такой же посылки по тому же маршруту. А на вопросы поддержка Озон отвечает, что у оператора нет информации почему посылка задерживается и помочь ничем не может.