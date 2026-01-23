Как отправить посылку через Ozon

Отправка возможна только из мобильного приложения Ozon: на сайте оформить посылку пока нельзя. Сервис работает по России, международной доставки для частных отправлений нет.

Основные шаги:

Авторизоваться в приложении и пройти верификацию (через Ozon Банк или Госуслуги — для отправителя это обязательно).

Узнать номер телефона получателя, который привязан к его аккаунту Ozon. Без аккаунта у получателя посылку оформить нельзя.

Перейти в раздел «Доставка посылок» (где он в приложении — ниже).

Указать города отправителя и получателя, выбрать «ПВЗ» или «курьером до двери».

Выбрать размер коробки (варианты Ozon или «своя упаковка») и нажать «Оформить посылку».

Ввести телефоны отправителя и получателя, при необходимости — объявленную ценность и описание содержимого.

Выбрать способ оплаты: онлайн картой/с кошелька, иногда — оплату при сдаче посылки в ПВЗ.

Коробку нужно подготовить заранее: упаковать, но не заклеивать окончательно, чтобы сотрудник ПВЗ мог проверить содержимое при приеме. Упаковку можно купить и в пункте выдачи.