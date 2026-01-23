Алиса в моторе, биометрия по подписке и письмо Дурову: российский IT-дайджест #21

Алиса, прогрей машину!

Яндекс расширил «Дом с Алисой» до гаража: владельцы автомобилей HAVAL, Tank и Wey с активированным GWM‑сервисом теперь могут голосом заводить двигатель, включать подогрев сидений и узнавать запас хода прямо через колонки, ТВ‑Станции и приложение умного дома. Ассистент также подскажет, закрыты ли двери, и при необходимости удаленно их заблокирует, а в будущем обещают сценарии вроде «Алиса, я поехал на работу» с одновременным прогревом авто и выключением света дома.

Для безопасности система реагирует только на знакомые голоса и может требовать пин‑код перед критичными действиями, так что сосед, крикнувший в окно «Алиса, открой машину», останется ни с чем. Для подключения нужно связать Яндекс ID с аккаунтом GWM в приложении «Дом с Алисой», что аккуратно подталкивает пользователей к жизни в единой экосистеме — от квартиры до парковки.

Пока умный дом переезжает в багажник, цифровизация добирается до детских комнат.