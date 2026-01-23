Алиса в моторе, биометрия по подписке и письмо Дурову: российский IT-дайджест #21

Машины заводятся по голосу, дети осваивают домашнюю 3D‑печать, врачи спорят с генеративным ИИ, бизнес прикручивает биометрию и машиночитаемые доверенности, а мессенджеры превращаются в полноценные гос‑сервисы. Все это — в свежем выпуске IT‑дайджеста.
Алиса, прогрей машину!
Яндекс расширил «Дом с Алисой» до гаража: владельцы автомобилей HAVAL, Tank и Wey с активированным GWM‑сервисом теперь могут голосом заводить двигатель, включать подогрев сидений и узнавать запас хода прямо через колонки, ТВ‑Станции и приложение умного дома. Ассистент также подскажет, закрыты ли двери, и при необходимости удаленно их заблокирует, а в будущем обещают сценарии вроде «Алиса, я поехал на работу» с одновременным прогревом авто и выключением света дома.
Для безопасности система реагирует только на знакомые голоса и может требовать пин‑код перед критичными действиями, так что сосед, крикнувший в окно «Алиса, открой машину», останется ни с чем. Для подключения нужно связать Яндекс ID с аккаунтом GWM в приложении «Дом с Алисой», что аккуратно подталкивает пользователей к жизни в единой экосистеме — от квартиры до парковки.
Пока умный дом переезжает в багажник, цифровизация добирается до детских комнат.
Первый домашний 3D‑набор от Росатома
Росатом через бизнес‑направление «Аддитивные технологии» запустил онлайн‑продажи набора для творчества «3D Креативик» с настольным 3D‑принтером для детей от шести лет. Набор продается через собственный интернет‑магазин и включает не только принтер, но и 24 серии готовых 3D‑моделей, экологичный пластик разных цветов, ПО, инструменты и подробные инструкции.
Принтер запускается одной кнопкой, имеет закрытую камеру и рассчитан на домашнее использование, но параллельно такими же наборами оснащают Центры аддитивных технологий общего доступа в садах, школах и вузах по стране. Проект подается как часть STEM‑образования и ранней профориентации: вместо очередного планшета ребенку предлагают напечатать собственные игрушки и сувениры — а заодно мягко подвести его к карьере инженера.
Если детям достался 3D‑принтер, то врачам — генеративный ИИ.
Генеративный ИИ проверяет истории болезни
Резидент «Сколково» компания «К‑Скай» представила сервис, который с помощью генеративного ИИ и классического NLP проверяет медицинские документы на качество заполнения. За 5–15 секунд система анализирует протоколы осмотров и заключения: ищет ошибки, логические противоречия, нерегламентированные сокращения и формирует подробный отчет для врача до подписания документа.
Сервис работает и через API, и через веб‑интерфейс, позволяя встроить проверку в медицинские информационные системы и использовать как внутренний контроль качества перед внешними аудитами. Для врачей это шанс чуть меньше бояться проверяющих, а для пациентов — получить записи без откровенных формальных косяков; правда, спорить с ИИ о формулировках теперь, похоже, придется не реже, чем с завотделением.
Postgres едет в Москву
27 января в Москве пройдет PGPro TechDay 2026 — продуктовая конференция Postgres Professional, посвященная экосистеме Postgres и релизу новой версии флагманской СУБД Postgres Pro Enterprise 18. В программе три потока: основной зал с докладами по надежности, производительности, безопасности, миграции и шардингу, аналитический трек и практический воркшоп по Postgres Pro AXE.
Отдельный акцент сделан на аналитике и ИИ: показывают Postgres Pro AXE как OLAP‑надстройку, новую Tengri Data Platform с ИИ‑агентами и кейсы интеграции с внешними аналитическими платформами. Участие бесплатное по регистрации, так что у архитекторов и DBA есть редкая возможность спросить у разработчиков базы не только «почему все упало?», но и «как сделать, чтобы в следующий раз упало красивее».
Пока инженеры обсуждают шардинг, Минцифры перекраивает экономику биометрии.
Биометрия по фиксированной ставке
Минцифры предложило перевести Единую биометрическую систему на подписочную модель для систем контроля доступа в госорганах, ЦБ, госкорпорациях и на предприятиях ОПК, атомной и топливно‑энергетической отраслей. Сейчас один проход с верификацией через ЕБС обходится примерно в 2,8 рубля, и при около 400 проходах в год на одного сотрудника сумма выходит более 1120 рублей ежегодно.
По новой схеме организация сможет получать биометрический вектор из ЕБС за фиксированные 30 рублей в год и использовать его неограниченное число раз во внутренних системах. Для бизнеса это резкое удешевление, а заодно сигнал: повсеместная биометрия на проходных перестает быть дорогой игрушкой и потихоньку превращается в скучный стандарт, который заметят в основном только профсоюзы и отделы ИБ.
А тем временем вокруг Telegram снова сгущаются тучи и собираются подписи.
«Телеграм, живи»: открытое письмо Дурову
Вице‑спикер Госдумы Владислав Даванков инициировал открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России. По его логике, формальное присутствие компании в стране лишит Роскомнадзор аргумента о «неконтактности» сервиса и, соответственно, основания для потенциальной блокировки. Подписи собирают через Telegram‑бота #ТелеграмЖиви, за первые минуты инициативу поддержали несколько тысяч человек.
Параллельно сенатор Артем Шейкин говорит о последовательном введении мер против Telegram, а Роскомнадзор называет его слова «исчерпывающими» в контексте претензий к мессенджеру. На фоне жалоб на замедление загрузки и выгрузки файлов в России, которое, по тестам, уменьшается при использовании зарубежных IP‑адресов, вся история выглядит как мягкая подготовка почвы: либо Telegram вступает в правовое поле, либо пользователям снова придется вспоминать, как настраивать прокси.
Тем временем другой мессенджер строит карьеру образцового гос‑сервиса.
Запись к врачу из MAX
VK сообщила, что в национальном мессенджере MAX запущены сервисы записи к врачу уже в 60 регионах России при поддержке Минздрава. Пользователи могут через чат‑боты и мини‑приложения записаться на прием, перенести или отменить визит, а официальные медицинские боты имеют верифицированную галочку в поиске. Для Москвы и Санкт‑Петербурга работают отдельные боты, интегрированные с региональными системами здравоохранения.
Первая запись требует согласия на обработку персональных данных, указания СНИЛС, даты рождения и авторизации через «Госуслуги», после чего дальнейшие операции упрощаются. Шанс перепутать чат с друзьями и чат с поликлиникой понемногу становится не теорией, а практической задачей интерфейсного дизайна.
Пока мессенджеры осваивают медицину, рынок смартфонов пробует новую модель распространения.
Бесплатный смартфон, но есть нюанс
«Бюро цифровых проектов» планирует летом 2026 года запустить в России схему получения смартфона без предоплаты и ежемесячных платежей: стоимость устройства и связи должны окупать реклама и рекомендации, встроенные в интерфейс. Работать все это будет на Android 16, а для участия нужно пройти паспортную идентификацию; компания обещает, что показ баннеров и роликов не помешает звонкам и работе приложений.
Если пользователь полностью отключит рекламу, по условиям соглашения ему придется вернуть смартфон, хотя само устройство при этом блокировать не будут. Первые 1500 аппаратов выдадут участникам закрытого тестирования весной 2026 года, затем присоединиться сможет любой желающий. По сути, это подписка не на контент, а на внимание пользователя — вопрос только в том, долго ли продержится терпение к «бесплатным» уведомлениям.
Тем временем в инфраструктуре Росатома наводят порядок в доверенностях и электронных подписях.
Платформа доверенных сервисов Росатома повзрослела
ITFB Group и «Гринатом» объявили о крупном обновлении Платформы доверенных сервисов (ПДС) атомной отрасли, которая теперь полностью поддерживает машиночитаемые доверенности по стандартам ФНС, Минцифры и СФР, включая передоверие и отзыв. Платформа интегрирована с сервисом «Госключ», что позволяет, например, подписывать акты входного контроля в системах качества, и прошла архитектурный рефакторинг для горизонтального масштабирования и повышения отказоустойчивости.
Сегодня ПДС используют более 284 тысяч человек из свыше 500 организаций, платформа связана с 23 корпоративными системами, через нее выдано более 13 тысяч УКЭП и оформлено свыше 15 тысяч машиночитаемых доверенностей.
По сути, это уже не вспомогательный сервис, а ключевой элемент доверенной цифровой среды отрасли: изменения в регуляторике по подписям и доверенностям для бизнеса превращаются в очередное обновление платформы — пусть и с неизменным количеством бумажной бюрократии вокруг.
И напоследок — о тех, кто все это будет разрабатывать и поддерживать в ближайшие годы.
ТОП‑ИИ и ТОП‑ИТ расширяют набор
Минцифры объявило планы приема почти 6,5 тысячи студентов в 2026 году на программы подготовки «топовых» специалистов по искусственному интеллекту (ТОП‑ИИ) и продвинутым ИТ‑направлениям (ТОП‑ИТ). На ИИ‑трек планируют принять не менее 3,8 тысячи человек, на ИТ‑направления — около 2,6 тысячи; программы реализуют десятки российских вузов, а обучающиеся с первого курса активно вовлекаются в стажировки и проекты с участием крупных технологических компаний.
Всего к 2030 году ожидается выпуск более 10 тысяч специалистов по ИИ и около 4 тысяч продвинутых айтишников, которые должны закрыть хотя бы часть кадрового дефицита в отрасли. Для рынка это означает долгосрочный рост конкуренции на уровне middle+ и более высокую планку входа для тех, кто хочет «войти в IT» по экспресс‑курсам, — теперь рядом будет сидеть человек, у которого ИИ‑домашки ставил не только онлайн‑ментор, но и реальный продуктовый заказчик.
