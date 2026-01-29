Как записаться в кружок по сертификату

После получения сертификата можно выбирать кружки и секции, которые соответствуют интересам ребенка.

Общий порядок действий для записи в кружок такой.

Перейдите на портал ПФДО или в личный кабинет на Госуслугах. Выберите раздел «Запись на программу дополнительного образования» (для Госуслуг), или «Получить сертификат» на портале ПФДО. Установите фильтры: возраст, направление, стоимость, район. Найдите подходящий кружок, уточните расписание, стоимость и наличие мест. Нажмите на кнопку «Записаться» — заявка автоматически отправляется в образовательное учреждение.

Если сведения о ребенке заранее внесены в личный кабинет на Госуслугах, данные документов подставятся автоматически, останется только проверить их и при необходимости исправить.

Записаться в кружок можно, пока открыт набор: как только набор завершается, запись становится недоступной, а такие группы помечаются как закрытые. Чтобы не видеть закрытые программы, можно воспользоваться фильтрами на портале и оставить только доступные для записи кружки.

В большинство кружков и секций зачисляют по электронным заявкам с Госуслуг, но в ряде случаев образовательная организация все равно может пригласить родителя и ребенка лично, чтобы принять оригиналы документов или провести вступительные испытания.