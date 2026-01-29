Электронный сертификат ПФДО помогает оплачивать детские кружки и секции за счет бюджета, но у системы много нюансов: как оформить, активировать и не потерять деньги. Как работает сертификат, какие ограничения и подводные камни ждут родителей, — читайте в статье.
Что такое ПФДО
Электронный сертификат ПФДО (персонализированный социальный сертификат дополнительного образования) — это цифровой документ, который дает ребенку право на получение дополнительного образования за счет бюджетных средств. Сертификат действует в бесплатных и платных кружках, секциях и образовательных организациях, входящих в систему ПФДО.
Сертификат не имеет бумажной формы и выдается в электронном виде. Он привязан к конкретному ребенку и действует до 17 лет включительно.
Как получить электронный сертификат
Для подачи заявления на оформление сертификата и запись в кружок понадобятся документы и учетная запись на портале.
Что нужно подготовить:
паспорт РФ законного представителя;
свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
СНИЛС ребенка.
Есть два способа оформления электронного сертификата.
Во‑первых, сертификат можно получить при онлайн‑записи ребенка на программу через Госуслуги: система ПФДО интегрирована с порталом, и при подаче заявки на кружок сертификат формируется автоматически, а его данные появляются в личном кабинете родителя практически сразу.
Если автоматический выпуск не произошел, можно повторно отправить запрос или обратиться в службу поддержки портала.
Во‑вторых, сертификат можно оформить через региональный портал госуслуг или навигатор дополнительного образования: родитель заполняет электронное заявление, а затем один раз подтверждает данные в центре приема заявлений или образовательной организации, после чего сертификат закрепляется за ребенком и становится доступен для оплаты кружков.
Список и контакты региональных центров, участвующих в программе, можно посмотреть здесь.
Сертификат привязан к прописке ребенка. Если ребенок прописан в одном городе, а живет в другом, ему обычно доступны кружки по месту регистрации. При переезде необходимо обновить данные в сертификате через центр приема заявлений в новом городе.
Как записаться в кружок по сертификату
После получения сертификата можно выбирать кружки и секции, которые соответствуют интересам ребенка.
Общий порядок действий для записи в кружок такой.
Перейдите на портал ПФДО или в личный кабинет на Госуслугах.
Выберите раздел «Запись на программу дополнительного образования» (для Госуслуг), или «Получить сертификат» на портале ПФДО.
Установите фильтры: возраст, направление, стоимость, район.
Найдите подходящий кружок, уточните расписание, стоимость и наличие мест.
Нажмите на кнопку «Записаться» — заявка автоматически отправляется в образовательное учреждение.
Если сведения о ребенке заранее внесены в личный кабинет на Госуслугах, данные документов подставятся автоматически, останется только проверить их и при необходимости исправить.
Записаться в кружок можно, пока открыт набор: как только набор завершается, запись становится недоступной, а такие группы помечаются как закрытые. Чтобы не видеть закрытые программы, можно воспользоваться фильтрами на портале и оставить только доступные для записи кружки.
В большинство кружков и секций зачисляют по электронным заявкам с Госуслуг, но в ряде случаев образовательная организация все равно может пригласить родителя и ребенка лично, чтобы принять оригиналы документов или провести вступительные испытания.
Для записи в отдельные программы, особенно спортивные или связанные с повышенной нагрузкой, может понадобиться медицинская справка о состоянии здоровья ребенка: обычно это указано в описании кружка в навигаторе или на Госуслугах, а дополнительно об этом предупредит сотрудник организации при приглашении на зачисление.
Суммы сертификатов дополнительного образования
Сертификат ПФДО — это механизм финансирования дополнительного образования, направленный на поддержку детей в развитии навыков, интересов и личностных качеств. Средства выделяются из региональных бюджетов и варьируются в зависимости от субъекта РФ и муниципалитета.
Сертификат не является прямой денежной выплатой семье. Деньги не поступают на счет родителей — они перечисляются образовательной организации, а родитель видит только баланс и списания в личном кабинете.
Сертификат ПФДО может иметь два формата номинала: в деньгах или в «часах занятий», и конкретная модель зависит от региона:
в «денежной» системе баланс раз в год пополняется на определенную сумму, которая затем списывается при оплате программ;
в «часовой» — регион задает общее количество часов в год или предельную недельную нагрузку, например 30–40 часов в год или 2–5 часов в неделю, и именно эти часы расходуются при посещении кружков.
Если ребенок не посещает кружки, деньги не списываются. Однако при формальном числении в группе без фактического посещения списания могут продолжаться, если не оформить прекращение обучения. Сообщить о расторжении договора с образовательной организацией можно на сайте Госуслуг.
Ограничения и особенности
У системы ПФДО есть важные ограничения и особенности, о которых нужно знать заранее. Ниже приведены основные.
Если баланса хватает, можно записаться в несколько кружков, а их лимит (если он есть в регионе) отображается после выбора кружка, в том числе на Госуслугах.
Если средств на сертификате не хватает, разницу обычно разрешают доплатить из личных средств напрямую в кружке.
Оплачивать занятия можно только сертификатом региона регистрации ребенка, даже если технически сертификаты оформлены в нескольких субъектах.
Сертификат является индивидуальным документом, его нельзя передать другому ребенку; он привязан к прописке, и при переезде данные нужно обновить через центр приема заявлений или региональный сервис.
Номинал устанавливается субъектом РФ и может быть выражен в рублях или в «часах занятий»; средства/часы списываются по мере обучения, при отчислении ребенка списания прекращаются, остаток сохраняется и может быть использован на другие программы.
Если кружок отменяет организация или родитель расторгает договор и забирает документы, неиспользованные средства обычно возвращаются на счет сертификата; заявление на расторжение можно подать онлайн, в том числе через Госуслуги.
Если на балансе ноль, это либо значит, что лимит уже израсходован и нужно ждать нового пополнения, либо в муниципалитете временно нет финансирования; в такой ситуации стоит обратиться в местный орган управления образованием или в навигатор дополнительного образования за разъяснениями.
Номинал и правила использования сертификата определяются регионом. Конкретные суммы, лимиты и условия нужно уточнять в навигаторе дополнительного образования или органах управления образованием.
Начать дискуссию