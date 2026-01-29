​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Социальная поддержка
Электронный сертификат ПФДО: как получить и использовать

Электронный сертификат ПФДО: как получить и использовать

Электронный сертификат ПФДО в 2026 году: как оформить, активировать и потратить на кружки, какие ограничения и лимиты действуют, как работает онлайн-запись через Госуслуги.

Автор

Электронный сертификат ПФДО помогает оплачивать детские кружки и секции за счет бюджета, но у системы много нюансов: как оформить, активировать и не потерять деньги. Как работает сертификат, какие ограничения и подводные камни ждут родителей, — читайте в статье.

Что такое ПФДО

Электронный сертификат ПФДО (персонализированный социальный сертификат дополнительного образования) — это цифровой документ, который дает ребенку право на получение дополнительного образования за счет бюджетных средств. Сертификат действует в бесплатных и платных кружках, секциях и образовательных организациях, входящих в систему ПФДО.

Сертификат не имеет бумажной формы и выдается в электронном виде. Он привязан к конкретному ребенку и действует до 17 лет включительно. 

Как получить электронный сертификат

Для подачи заявления на оформление сертификата и запись в кружок понадобятся документы и учетная запись на портале.​

Что нужно подготовить:

  • паспорт РФ законного представителя;

  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

  • СНИЛС ребенка.​

Есть два способа оформления электронного сертификата.

  • Во‑первых, сертификат можно получить при онлайн‑записи ребенка на программу через Госуслуги: система ПФДО интегрирована с порталом, и при подаче заявки на кружок сертификат формируется автоматически, а его данные появляются в личном кабинете родителя практически сразу. 

Если автоматический выпуск не произошел, можно повторно отправить запрос или обратиться в службу поддержки портала.

  • Во‑вторых, сертификат можно оформить через региональный портал госуслуг или навигатор дополнительного образования: родитель заполняет электронное заявление, а затем один раз подтверждает данные в центре приема заявлений или образовательной организации, после чего сертификат закрепляется за ребенком и становится доступен для оплаты кружков.

Список и контакты региональных центров, участвующих в программе, можно посмотреть здесь

Сертификат привязан к прописке ребенка. Если ребенок прописан в одном городе, а живет в другом, ему обычно доступны кружки по месту регистрации. При переезде необходимо обновить данные в сертификате через центр приема заявлений в новом городе.

Как записаться в кружок по сертификату

После получения сертификата можно выбирать кружки и секции, которые соответствуют интересам ребенка. 

Общий порядок действий для записи в кружок такой.

  1. Перейдите на портал ПФДО или в личный кабинет на Госуслугах.

  2. Выберите раздел «Запись на программу дополнительного образования» (для Госуслуг), или «Получить сертификат» на портале ПФДО.

  3. Установите фильтры: возраст, направление, стоимость, район.

  4. Найдите подходящий кружок, уточните расписание, стоимость и наличие мест.

  5. Нажмите на кнопку «Записаться» — заявка автоматически отправляется в образовательное учреждение.

Если сведения о ребенке заранее внесены в личный кабинет на Госуслугах, данные документов подставятся автоматически, останется только проверить их и при необходимости исправить. 

Записаться в кружок можно, пока открыт набор: как только набор завершается, запись становится недоступной, а такие группы помечаются как закрытые. Чтобы не видеть закрытые программы, можно воспользоваться фильтрами на портале и оставить только доступные для записи кружки.

В большинство кружков и секций зачисляют по электронным заявкам с Госуслуг, но в ряде случаев образовательная организация все равно может пригласить родителя и ребенка лично, чтобы принять оригиналы документов или провести вступительные испытания. 

Для записи в отдельные программы, особенно спортивные или связанные с повышенной нагрузкой, может понадобиться медицинская справка о состоянии здоровья ребенка: обычно это указано в описании кружка в навигаторе или на Госуслугах, а дополнительно об этом предупредит сотрудник организации при приглашении на зачисление.

Суммы сертификатов дополнительного образования

Сертификат ПФДО — это механизм финансирования дополнительного образования, направленный на поддержку детей в развитии навыков, интересов и личностных качеств. Средства выделяются из региональных бюджетов и варьируются в зависимости от субъекта РФ и муниципалитета.

Сертификат не является прямой денежной выплатой семье. Деньги не поступают на счет родителей — они перечисляются образовательной организации, а родитель видит только баланс и списания в личном кабинете.

Сертификат ПФДО может иметь два формата номинала: в деньгах или в «часах занятий», и конкретная модель зависит от региона: 

  • в «денежной» системе баланс раз в год пополняется на определенную сумму, которая затем списывается при оплате программ; 

  • в «часовой» — регион задает общее количество часов в год или предельную недельную нагрузку, например 30–40 часов в год или 2–5 часов в неделю, и именно эти часы расходуются при посещении кружков.

Если ребенок не посещает кружки, деньги не списываются. Однако при формальном числении в группе без фактического посещения списания могут продолжаться, если не оформить прекращение обучения. Сообщить о расторжении договора с образовательной организацией можно на сайте Госуслуг.

Ограничения и особенности

У системы ПФДО есть важные ограничения и особенности, о которых нужно знать заранее. Ниже приведены основные.

  • Если баланса хватает, можно записаться в несколько кружков, а их лимит (если он есть в регионе) отображается после выбора кружка, в том числе на Госуслугах.​

  • Если средств на сертификате не хватает, разницу обычно разрешают доплатить из личных средств напрямую в кружке.​

  • Оплачивать занятия можно только сертификатом региона регистрации ребенка, даже если технически сертификаты оформлены в нескольких субъектах.​

  • Сертификат является индивидуальным документом, его нельзя передать другому ребенку; он привязан к прописке, и при переезде данные нужно обновить через центр приема заявлений или региональный сервис.​

  • Номинал устанавливается субъектом РФ и может быть выражен в рублях или в «часах занятий»; средства/часы списываются по мере обучения, при отчислении ребенка списания прекращаются, остаток сохраняется и может быть использован на другие программы.​

  • Если кружок отменяет организация или родитель расторгает договор и забирает документы, неиспользованные средства обычно возвращаются на счет сертификата; заявление на расторжение можно подать онлайн, в том числе через Госуслуги.​

  • Если на балансе ноль, это либо значит, что лимит уже израсходован и нужно ждать нового пополнения, либо в муниципалитете временно нет финансирования; в такой ситуации стоит обратиться в местный орган управления образованием или в навигатор дополнительного образования за разъяснениями.

Номинал и правила использования сертификата определяются регионом. Конкретные суммы, лимиты и условия нужно уточнять в навигаторе дополнительного образования или органах управления образованием.

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум