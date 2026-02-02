Обзор наиболее распространенных ошибок при заполнении декларации по налогу на имущество организаций

Декларацию за 2025 год необходимо сдать по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ (ред. 17.03.2025). Данная редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 27.09.2024 N БВ-7-21/805@, вступивших в силу с 1 января 2026 года.

Изменений формы декларации в привычном нам «печатном» виде не произошло, но при этом установлена новая версия электронного формата представления — 5.13 (взамен 5.12). Необходимо обновить и/или проверить формат выгрузки в системах, которые используются для формирования и отправки декларации.

Крупнейшим налогоплательщикам необходимо учесть изменение порядка заполнения строки «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» на титульном листе декларации — если региональным законом не установлены нормативы отчислений от налога на имущество в местные бюджеты, в строке проставляется код любого территориального налогового органа по месту нахождения указанных объектов недвижимого имущества в пределах территории субъекта Российской Федерации.

При этом порядок представления декларации не меняется. Крупнейшие налогоплательщики не применяют централизованный порядок подачи декларации. Всю отчетность по налогу на имущество они подают в инспекции по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков, а не в иные налоговые органы, в том числе действующие на территории муниципальных образований субъекта РФ.

Перейдем к основным ошибкам, которые налогоплательщики допускают при заполнении декларации.