Обзор наиболее распространенных ошибок при заполнении декларации по налогу на имущество организаций

Декларацию за 2025 год необходимо сдать по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ (ред. 17.03.2025). Данная редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 27.09.2024 N БВ-7-21/805@, вступивших в силу с 1 января 2026 года.
Изменений формы декларации в привычном нам «печатном» виде не произошло, но при этом установлена новая версия электронного формата представления — 5.13 (взамен 5.12). Необходимо обновить и/или проверить формат выгрузки в системах, которые используются для формирования и отправки декларации.
Крупнейшим налогоплательщикам необходимо учесть изменение порядка заполнения строки «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» на титульном листе декларации — если региональным законом не установлены нормативы отчислений от налога на имущество в местные бюджеты, в строке проставляется код любого территориального налогового органа по месту нахождения указанных объектов недвижимого имущества в пределах территории субъекта Российской Федерации.
При этом порядок представления декларации не меняется. Крупнейшие налогоплательщики не применяют централизованный порядок подачи декларации. Всю отчетность по налогу на имущество они подают в инспекции по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков, а не в иные налоговые органы, в том числе действующие на территории муниципальных образований субъекта РФ.
Перейдем к основным ошибкам, которые налогоплательщики допускают при заполнении декларации.
Несоответствие остаточной стоимости основных средств по периодам
При формировании декларации необходимо проверить равенство остаточной стоимости на 31.12 предшествующего года и остаточной стоимости на 01.01 текущего года. При несоблюдении данного равенства налоговым органом будет выявлено несоответствие и направлено требование о предоставлении пояснений, связанное с неверным переносом остаточной стоимости основных средств.
Неверные суммы авансовых платежей в бюджет за 1-3 кварталы
В ряде случаев по строкам с кодами 023, 025, 027 раздела 1 декларации компании ошибочно отражают авансовые платежи по фактически произведенной оплате налога вместо фактически исчисленных платежей, которые рассчитываются исходя из остаточной стоимости основных средств по состоянию на первое число каждого месяца, отраженных в разделе 2 декларации (п.п. 5 п. 17 раздел III Порядка заполнения декларации).
Ошибочное отражение объектов недвижимости по инвентарному номеру при наличии кадастрового
В разделе 2.1 декларации необходимо отражать объекты недвижимого имущества с указанием кадастрового номера, внесенного в Единый государственный реестр недвижимости и только при его отсутствии указывать иные номера имущества (инвентарный, серийный и пр.), предусмотренные разделом V Порядка заполнения декларации.
Несоответствие итоговой остаточной стоимости объектов сумме значений, указанных в разрезе каждого объекта, облагаемого по среднегодовой стоимости
При заполнении декларации необходимо проводить обязательную проверку равенства значения общей остаточной стоимости основных средств на 31 декабря, указываемого по строке 140 раздела 2 декларации и суммы значений строк 050 всех листов раздела 2.1 налоговой декларации.
При несоответствии данных значений следует провести проверку раздела 2.1 на наличие всех объектов недвижимости, а также проверку правильности указанной остаточной стоимости на 31.12 по каждому из объектов (раздел V Порядка заполнения декларации).
Ошибочное неотражение в декларации полностью самортизированных объектов недвижимости
Несмотря на то, что полностью самортизированные объекты имеют нулевую остаточную стоимость, информация о каждом из таких объектов недвижимости подлежит отражению в разделе 2.1 декларации. Исключение установлено для российских организаций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость (п. 1 ст. 373, п. п. 1, 6 ст. 386 НК).
Даже если итоговая сумма налога по всем объектам равна нулю — необходимо представить нулевую декларацию, так как компания является налогоплательщиком налога на имущество несмотря на то, что сам налог фактически не уплачивается.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать распространенных ошибок, обеспечить правильность заполнения декларации по налогу на имущество и сэкономить время и ресурсы на взаимодействие с налоговым органом в рамках камеральной проверки и подготовку уточненной декларации.
